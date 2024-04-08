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Эти птицы «запекают» своих детей на вулкане. В итоге птенцы рождаются очень сильными

Эти птицы «запекают» своих детей на вулкане. В итоге птенцы рождаются очень сильными

Автор:
08 апреля 2024 09:04
Сообщество : Животные
Метки: вулкан   животные   закалка   природа   птицы   факты   фото   
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Закалка — вещь нужная и чертовски полезная с самого юного возраста. Но большеногие куры малео ударились в эту идею с головой. Пока мы обливаемся холодной водой и принимаем контрастные души, эти пернатые растят своих детей прямо в жаре вулканов!

Нет, они не бросают яйца в жерло с лавой, если вы это вдруг представили. Но на острове Сулавеси куда не плюнь — попадешь в основание вулкана. А в некоторых местах пикантный нрав природы неплохо чувствуется пятками. В такие места и направляются малео, когда готовятся к производству нового поколения.

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Геотермальная энергия — отличный источник тепла не только по мнению экологов, но и с молчаливого согласия большеногих куриц. Это же огромный лавовый инкубатор для яиц, так ещё и бесхозный! Остается лишь выкопать ямку в теплом склоне, отложить яйца и смыться куда подальше... в смысле смыться?! А насиживать кто будет?

Малео решили не мучить себя томительным ожиданием. Вместо этого они разработали тактику, благодаря которой и птенцы выживают, и ответственности за них на родителях нет. И это очень удобно для всех!

Парочка большеногов, что нашла друг друга в буйных джунглях Сулавеси, может предаться любви в любой удобный момент — у пернатых нет четких рамок сезона размножения. Амур, пронзивший сердца большеногов, ведёт пернатых на берег реки или озера. Нет, не для романтического ужина. Это идеальное место для гнезда!

Именно здесь находится стабильный источник тепла — геотермальная энергия. А ещё на берегу удобно зарыть яйца так, чтобы их никто не заметил. Выкопав глубокую яму, самка откладывает всего пару яичек. Нестись как домашние рябушки малео не в состоянии — их яйца в 5 раз больше куриных! При том, что размер взрослой птицы не больше стандартного бройлера.

Закопав отпрысков и замаскировав их прибрежным мусором, родители разворачиваются и уходят! Больше своих детишек они никогда не увидят! Песок будет «высиживать» кладку сам — его температура стабильно держится на уровне 33-35 °C. А новорожденные цыплята полностью самостоятельны с первых минут жизни! Большие яйца малео несут не просто так: в них куда больше питательных веществ, чем в яйцах обычных куриц. Птенец, только-только выбравшись из песка, и пищу себе сам найдёт, и убежит куда следует, и даже летать может!

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Метки: вулкан   животные   закалка   природа   птицы   факты   фото   
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Olxi
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