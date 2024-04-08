Эти птицы «запекают» своих детей на вулкане. В итоге птенцы рождаются очень сильными

Закопав отпрысков и замаскировав их прибрежным мусором, родители разворачиваются и уходят! Больше своих детишек они никогда не увидят! Песок будет «высиживать» кладку сам — его температура стабильно держится на уровне 33-35 °C. А новорожденные цыплята полностью самостоятельны с первых минут жизни! Большие яйца малео несут не просто так: в них куда больше питательных веществ, чем в яйцах обычных куриц. Птенец, только-только выбравшись из песка, и пищу себе сам найдёт, и убежит куда следует, и даже летать может!