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Обнаружен новый вид «жука-панка»

Обнаружен новый вид «жука-панка»

Автор:
01 апреля 2024 11:47
Сообщество : Животные
Метки: в мире   жук   жук-панк   насекомые   природа   удивительно   фльл   
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Сначала его приняли за птичий помет.

В мире насекомых-птицеедов, живущих в тропических лесах, главное — это умение хорошо маскироваться. В то время как одни существа сливаются с окружающей средой, другие настолько отвратительно выглядят, что даже оголодавшие хищники не решаются съесть такую добычу. Именно эту «тактику» выбрал австралийский жук, который напоминает нечто среднее между птичьим пометом и трупом, зараженным грибковыми инфекциями.

Как пишет IFLScience, странный длинноногий жук был обнаружен командой ученых из Университета Квинсленда (Австралия) во время экспедиции в тропические леса Австралии на Золотом Побережье.

Сначала ученые не могли идентифицировать жука и даже воспользовались специализированными группами в соцсетях, но даже там никто не смог помочь. Лишь когда эксперты изучили Австралийскую национальную коллекцию насекомых в Канберре, они определили вид как новый из ранее неизвестного рода — Excastra albopilosa.

Ученые объяснили, что выбрали название исходя из местонахождения и внешности: так, Excastra в переводе с латыни означает «из лагеря», а albopilosa — «белый и волосатый».

Необычный вид насекомого, по предположениям специалистов, может быть примером мимикрии Бейтса — эволюционного «трюка», благодаря которому безобидные виды могут казаться более опасными, чем есть на самом деле.

Тонкие белые волоски жука-панка со временем эволюционировали, придавая насекомому болезненный вид, словно оно поражено грибком. Из-за этого для хищников Excastra albopilosa выглядит неаппетитно.

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Метки: в мире   жук   жук-панк   насекомые   природа   удивительно   фльл   
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satra 57 минут назад
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