Обнаружен новый вид «жука-панка»

Как пишет IFLScience, странный длинноногий жук был обнаружен командой ученых из Университета Квинсленда (Австралия) во время экспедиции в тропические леса Австралии на Золотом Побережье.

Сначала ученые не могли идентифицировать жука и даже воспользовались специализированными группами в соцсетях, но даже там никто не смог помочь. Лишь когда эксперты изучили Австралийскую национальную коллекцию насекомых в Канберре, они определили вид как новый из ранее неизвестного рода — Excastra albopilosa.