Обнаружен новый вид «жука-панка»

Сначала его приняли за птичий помет.
В мире насекомых-птицеедов, живущих в тропических лесах, главное — это умение хорошо маскироваться. В то время как одни существа сливаются с окружающей средой, другие настолько отвратительно выглядят, что даже оголодавшие хищники не решаются съесть такую добычу. Именно эту «тактику» выбрал австралийский жук, который напоминает нечто среднее между птичьим пометом и трупом, зараженным грибковыми инфекциями.
Как пишет IFLScience, странный длинноногий жук был обнаружен командой ученых из Университета Квинсленда (Австралия) во время экспедиции в тропические леса Австралии на Золотом Побережье.
Сначала ученые не могли идентифицировать жука и даже воспользовались специализированными группами в соцсетях, но даже там никто не смог помочь. Лишь когда эксперты изучили Австралийскую национальную коллекцию насекомых в Канберре, они определили вид как новый из ранее неизвестного рода — Excastra albopilosa.
Ученые объяснили, что выбрали название исходя из местонахождения и внешности: так, Excastra в переводе с латыни означает «из лагеря», а albopilosa — «белый и волосатый».
Необычный вид насекомого, по предположениям специалистов, может быть примером мимикрии Бейтса — эволюционного «трюка», благодаря которому безобидные виды могут казаться более опасными, чем есть на самом деле.
Тонкие белые волоски жука-панка со временем эволюционировали, придавая насекомому болезненный вид, словно оно поражено грибком. Из-за этого для хищников Excastra albopilosa выглядит неаппетитно.
Источник:
- Мохнатый хищник
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