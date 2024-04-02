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Гигантская анаконда убила каймана в своих "объятиях"

Гигантская анаконда убила каймана в своих "объятиях"

Автор:
02 апреля 2024 21:51
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   анаконда   гигантская анаконда   дикая природа   животные   кайман   крокодилы   природа   фото   
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В джунглях Амазонии засняли жуткое зрелище: гигантская анаконда убила каймана в своих "смертельных объятиях". Вот она, жестокая и безжалостная сторона природы во всей красе: даже хищник джунглей может стать чьей-то добычей.

Туристы засняли в тропических лесах Амазонии, Бразилия, пугающую сцену. Огромная анаконда зажала в своих знаменитых "смертельных объятиях" каймана — маленького крокодила. На кадрах видно, как бедняга-кайман бьёт хвостом, пытаясь вырваться из неумолимой хватки, но все его попытки вырваться тщетны. Змея в это время выглядит невозмутимо, и угрожающе смотрит на автора видео.


"Природа непредсказуема. В один день ты хищник, а в другой — добыча," — написали под видео.

Комментаторы видео отметили, что на фоне слышен странный звук — возможно, молодой кайман издавал "сигнал, призывающий родителей на помощь". Другой зритель отметил, что в конце видео можно услышать, как ломаются кости каймана. В любом случае, это — неприятная, но естественная часть законов природы.

Анаконда — самая массивная змея в мире. Их длина может достигать целых 5 метров. Она не ядовита, и убивает своих жертв "объятиями" и последующим сдавливанием, от которого животному практически нереально вырваться на свободу. А кайманы — это маленькие крокодилы. Все виды кайманов достигают длины всего в 1.5-2 метра, и весят примерно от 6 до 40 кг.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Видео   анаконда   гигантская анаконда   дикая природа   животные   кайман   крокодилы   природа   фото   
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2  комментария
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Владимир Полчаса назад
кайманчика жалко!!!
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Allmaster 45 минут назад
Мычал кайман или оператор?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1658 постов (1596 в горячем)

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