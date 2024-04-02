Гигантская анаконда убила каймана в своих "объятиях"

В джунглях Амазонии засняли жуткое зрелище: гигантская анаконда убила каймана в своих "смертельных объятиях". Вот она, жестокая и безжалостная сторона природы во всей красе: даже хищник джунглей может стать чьей-то добычей.
Туристы засняли в тропических лесах Амазонии, Бразилия, пугающую сцену. Огромная анаконда зажала в своих знаменитых "смертельных объятиях" каймана — маленького крокодила. На кадрах видно, как бедняга-кайман бьёт хвостом, пытаясь вырваться из неумолимой хватки, но все его попытки вырваться тщетны. Змея в это время выглядит невозмутимо, и угрожающе смотрит на автора видео.
"Природа непредсказуема. В один день ты хищник, а в другой — добыча," — написали под видео.
Комментаторы видео отметили, что на фоне слышен странный звук — возможно, молодой кайман издавал "сигнал, призывающий родителей на помощь". Другой зритель отметил, что в конце видео можно услышать, как ломаются кости каймана. В любом случае, это — неприятная, но естественная часть законов природы.
Анаконда — самая массивная змея в мире. Их длина может достигать целых 5 метров. Она не ядовита, и убивает своих жертв "объятиями" и последующим сдавливанием, от которого животному практически нереально вырваться на свободу. А кайманы — это маленькие крокодилы. Все виды кайманов достигают длины всего в 1.5-2 метра, и весят примерно от 6 до 40 кг.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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