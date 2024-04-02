Гигантская анаконда убила каймана в своих "объятиях"

Анаконда — самая массивная змея в мире. Их длина может достигать целых 5 метров. Она не ядовита, и убивает своих жертв "объятиями" и последующим сдавливанием, от которого животному практически нереально вырваться на свободу. А кайманы — это маленькие крокодилы. Все виды кайманов достигают длины всего в 1.5-2 метра, и весят примерно от 6 до 40 кг.