FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16451 пост • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Интересный механизм во рту кукушат

Интересный механизм во рту кукушат

Автор:
05 апреля 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: интересно   клюв   кукушата   природа   птица   рот   факты   фото   
1746
3

Мадагаскарские кукушки отреклись от зверских преступлений своего семейства. Они не подкидывают свои яйца чужим родителям, а птенцы в ярости не выкидывают друг друга из гнезда. Однако тут есть другой прикол. Посмотрите на рты их детей.

Это что, грибок, кандидоз или они пытаются кого-то напугать? Всё проще. Малыши появляются на свет практически полностью голыми и слепыми. Родители не покидают гнезда и заботятся о детишках до момента их полного взросления. Но на случай, если пернатые бунтари, всё же, забудут о своих обязанностях, во рту птенцов имеются специальные отметины. Их очертания напоминают дополнительный раскрытый клюв. Занимательный рисунок служит указателем, куда именно нужно класть еду.

Видимо, такой механизм пернатые выработали, чтобы есть за двоих. Причем в прямом смысле слова. Внутренняя конкуренция у птенцов поддерживает образование такого узора во рту, так как это прямым образом стимулирует родителя заметить птенчика и положить жучка-паучка в рот именно ему. Только вот вопрос, а почему другие птицы до этого не додумались? Наверное, у такого узора есть и другие причины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: интересно   клюв   кукушата   природа   птица   рот   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 747 постов (699 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от...
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#факты#люди#авто аварии#собака#задержание#улыбнуло#кот
#Юмор#машина#история#Прикол#аварии#Автовсячина#Китай#Разное#деньги#полиция
#автомобили#забавно#в мире#интересное#ДТП#позитив#милота#интересно#подборка#истории
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста? С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста? Ну, что за попугай этот "орёл"! Ну, что за попугай этот "орёл"! Радары запредельной мощности на голове жука. Какую информацию собирает это насекомое? Радары запредельной мощности на голове жука. Какую информацию собирает это насекомое? Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар! Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар!

На что жалуетесь?

Вернуться