Интересный механизм во рту кукушат

Видимо, такой механизм пернатые выработали, чтобы есть за двоих. Причем в прямом смысле слова. Внутренняя конкуренция у птенцов поддерживает образование такого узора во рту, так как это прямым образом стимулирует родителя заметить птенчика и положить жучка-паучка в рот именно ему. Только вот вопрос, а почему другие птицы до этого не додумались? Наверное, у такого узора есть и другие причины.