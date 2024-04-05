Интересный механизм во рту кукушат

Мадагаскарские кукушки отреклись от зверских преступлений своего семейства. Они не подкидывают свои яйца чужим родителям, а птенцы в ярости не выкидывают друг друга из гнезда. Однако тут есть другой прикол. Посмотрите на рты их детей.
Это что, грибок, кандидоз или они пытаются кого-то напугать? Всё проще. Малыши появляются на свет практически полностью голыми и слепыми. Родители не покидают гнезда и заботятся о детишках до момента их полного взросления. Но на случай, если пернатые бунтари, всё же, забудут о своих обязанностях, во рту птенцов имеются специальные отметины. Их очертания напоминают дополнительный раскрытый клюв. Занимательный рисунок служит указателем, куда именно нужно класть еду.
Видимо, такой механизм пернатые выработали, чтобы есть за двоих. Причем в прямом смысле слова. Внутренняя конкуренция у птенцов поддерживает образование такого узора во рту, так как это прямым образом стимулирует родителя заметить птенчика и положить жучка-паучка в рот именно ему. Только вот вопрос, а почему другие птицы до этого не додумались? Наверное, у такого узора есть и другие причины.
Источник:
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