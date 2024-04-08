Путин поручил возродить конкурсы женских талантов «А ну-ка, девушки!»

В конкурсе участвовали девушки одной профессии, которые показывали не только своё мастерство в отрасли, но и всякие творческие номера.
Президент России Владимир Путин поручил проводить на заводах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э.Дзержинского“ по проведению корпоративного конкурса „А ну-ка, девушки!“. Доклад — до 1 ноября 2024 года», — говорится в поручении.
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На «Уралвагонзаводе» конкурс «А ну-ка, девушки» проводили уже дважды. Принять участие в соревновании приглашались представительницы прекрасного пола из всех отделов и цехов УВЗ в возрасте от 18 до 35 лет. В творческом конкурсе работницы завода пели, танцевали, переодевались в костюмы и показывали своё мастерство.
«А ну-ка, девушки!» - название телепередачи с советского телевидения. Шоу показывали по Центральному телевидению с 1970 года по 1987-й. В нём принимали участие работницы, которые соревновались не только в мастерстве, но и в творческих конкурсах: пели, танцевали и показывали разные театральные номера.
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Вот тогда заживем!
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И далее по программе:
9.30 - "Будильник".
10.00 - Служу Советскому Союзу!
11.00 - Здоровье.
11.45 - "Утренняя почта"
12.30 - Сельский час.
13.30 - Музыкальный киоск.
15.25 - Клуб путешественников.
18.00 - Международная панорама.
18.45 - "Для вас, ветераны".
19.30 - "Вокруг смеха".
21.00 - Время.
22.20 - Футбольное обозрение.
С 70-х помню, хоть и мелкий был совсем, но даже я, можно сказать, совсем малыш, чувствовал надменность и издевку ведущего над простыми участницами из глубинки.
- Я такой столичный мачо тут перед вами, так что поиздеваюсь ка эзоповым языком на всю страну...
Вспоминать противно. КВН смотреть противно было из-за него, а позже и вообще просто КВН, он уже и сам по себе деградировал, видимо после того, как все авторские права, включая даже само сочетание из 3 букв перешло в лапы его и семейки. И здание КВН, построенное государством в бессрочную аренду (ну может и срочную, но как минимум 50 лет). Думаете, не видно на экране было в воскресенье Маслякова - он на покой ушел? Ну да, на покой, я тоже не откажусь от такой субаренды "покоится". Типа как Михалков с каждой флешки и даже пустой болванки (ранее массово используемых).
А если уж возобновлять, то точно не таким образом, приказом сверху, у нас ведь дохрена везде расшибателей лбов: "Путин поручил проводить на заводах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!»". Из этого получится нечто вроде речевок и гимна по утрам всеми работниками корпорайии...
Это должно идти "снизу"...
Профессии менеджер и секретутка - сварить кофе, наипать клиента и работника?
А таланты какие? Большинство не умеет ни шить, ни готовить. Затискать кошку, вызвать курьера, нажраться и спеть в караоке?
Хотя если будут соревноваться эскортницы и стриптизёрши - разбудите меня