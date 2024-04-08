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Путин поручил возродить конкурсы женских талантов «А ну-ка, девушки!»

Путин поручил возродить конкурсы женских талантов «А ну-ка, девушки!»

Автор:
08 апреля 2024 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: А ну-ка девушки   Путин   интересное   конкурс на заводе   конкурс талантов   профессии   фото   
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В конкурсе участвовали девушки одной профессии, которые показывали не только своё мастерство в отрасли, но и всякие творческие номера.

Президент России Владимир Путин поручил проводить на заводах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э.Дзержинского“ по проведению корпоративного конкурса „А ну-ка, девушки!“. Доклад — до 1 ноября 2024 года», — говорится в поручении.

На «Уралвагонзаводе» конкурс «А ну-ка, девушки» проводили уже дважды. Принять участие в соревновании приглашались представительницы прекрасного пола из всех отделов и цехов УВЗ в возрасте от 18 до 35 лет. В творческом конкурсе работницы завода пели, танцевали, переодевались в костюмы и показывали своё мастерство.

«А ну-ка, девушки!» - название телепередачи с советского телевидения. Шоу показывали по Центральному телевидению с 1970 года по 1987-й. В нём принимали участие работницы, которые соревновались не только в мастерстве, но и в творческих конкурсах: пели, танцевали и показывали разные театральные номера.

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Метки: А ну-ка девушки   Путин   интересное   конкурс на заводе   конкурс талантов   профессии   фото   
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11  комментариев
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Fishki_surfer 2 часа назад
Дарю идею: полностью восстановить на первом канале программу Советского ТВ годов так из 1978-1982.
Вот тогда заживем!

------

И далее по программе:

9.30 - "Будильник".
10.00 - Служу Советскому Союзу!
11.00 - Здоровье.
11.45 - "Утренняя почта"
12.30 - Сельский час.
13.30 - Музыкальный киоск.
15.25 - Клуб путешественников.
18.00 - Международная панорама.
18.45 - "Для вас, ветераны".
19.30 - "Вокруг смеха".
21.00 - Время.
22.20 - Футбольное обозрение.
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3k
Leonid 53 минуты назад
Если в нерабочее время, то пожалуйста. Только вот практика, увы, печальна: конкурсантки выпадают из рабочего процесса, и надолго. И на долгую подготовку, и на сам конкурс. Надеюсь, до нас не докатится.
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21k
Luc72 Час назад
Лучше бы даже не вспоминали про этот конкурс с ведущим - Масляковым.
С 70-х помню, хоть и мелкий был совсем, но даже я, можно сказать, совсем малыш, чувствовал надменность и издевку ведущего над простыми участницами из глубинки.
- Я такой столичный мачо тут перед вами, так что поиздеваюсь ка эзоповым языком на всю страну...
Вспоминать противно. КВН смотреть противно было из-за него, а позже и вообще просто КВН, он уже и сам по себе деградировал, видимо после того, как все авторские права, включая даже само сочетание из 3 букв перешло в лапы его и семейки. И здание КВН, построенное государством в бессрочную аренду (ну может и срочную, но как минимум 50 лет). Думаете, не видно на экране было в воскресенье Маслякова - он на покой ушел? Ну да, на покой, я тоже не откажусь от такой субаренды "покоится". Типа как Михалков с каждой флешки и даже пустой болванки (ранее массово используемых).
А если уж возобновлять, то точно не таким образом, приказом сверху, у нас ведь дохрена везде расшибателей лбов: "Путин поручил проводить на заводах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!»". Из этого получится нечто вроде речевок и гимна по утрам всеми работниками корпорайии...
Это должно идти "снизу"...
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16k
Александр Сучков Час назад
Короче- у президента других проблем нет, как заниматься культурой в народе. Соответствующих министров нет или кто-то, кто может дать такую команду. А почему не "Служу Советскому Союзу" (была такая программа)в изменении- "Служу России!" , и как написал один комментатор- "Будильник" в 9.30....Посмотрим, что начнется после инаугурации....
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1k
Георгий Шпиц Час назад
Скорее всего, переименовали заседанте ШОС в конкурс - "А ну-ка дедушки!"
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1k
Георгий Шпиц Час назад
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901
Анисимов Вадим Час назад
Провальный план. Девушки уже не такие... Если только по губам и ногтям устроят конкурс.
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955
SamSim Час назад
Б..лльдь, ему больше делать нех... Маразматик.
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну какие конкурсы-таланты сейчас?
Профессии менеджер и секретутка - сварить кофе, наипать клиента и работника?
А таланты какие? Большинство не умеет ни шить, ни готовить. Затискать кошку, вызвать курьера, нажраться и спеть в караоке?

Хотя если будут соревноваться эскортницы и стриптизёрши - разбудите меня
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PokemonKa
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