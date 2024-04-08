Путин поручил возродить конкурсы женских талантов «А ну-ка, девушки!»

В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера

В США ввели санкции против Алины Кабаевой

В Красноярске спасли самострой от сноса, обклеив его Z-символикой и баннером с фразой Путина

Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ

"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в...

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