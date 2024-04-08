В Смоленской области обрушился автомобильный мост

В СМИ сообщают, что мост отремонтировали ещё в 2018 году, на это выделяли 10 миллионов рублей. Информацию о ремонте в официальных источниках пока не подтвердили.

UPD: По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следкоме, в результате ЧП есть и погибшая.