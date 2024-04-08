В Смоленской области обрушился автомобильный мост

Также повреждена труба газоснабжения.
В вязьме Смоленской области рухнул мост. В момент обрушения по нему ехали 2 машины, они упали вниз вместе с куском дорожного полотна. По предварительной информации, есть трое пострадавших.
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Из-за ЧП повреждена труба газопровода. Но её перекрыли, поэтому взрыва удалось избежать.
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Мост проходил над железнодорожными путями. Сейчас движение по этой ветке приостановлено.
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В СМИ сообщают, что мост отремонтировали ещё в 2018 году, на это выделяли 10 миллионов рублей. Информацию о ремонте в официальных источниках пока не подтвердили.
UPD: По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следкоме, в результате ЧП есть и погибшая.
По предварительным данным, сегодня около 17 часов обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме. В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется.
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