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В Смоленской области обрушился автомобильный мост

В Смоленской области обрушился автомобильный мост

Автор:
08 апреля 2024 17:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Вязьма   Смоленская область   мост   обрушение   пострадавшие   
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Также повреждена труба газоснабжения.

В вязьме Смоленской области рухнул мост. В момент обрушения по нему ехали 2 машины, они упали вниз вместе с куском дорожного полотна. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

Из-за ЧП повреждена труба газопровода. Но её перекрыли, поэтому взрыва удалось избежать.

Мост проходил над железнодорожными путями. Сейчас движение по этой ветке приостановлено.

В СМИ сообщают, что мост отремонтировали ещё в 2018 году, на это выделяли 10 миллионов рублей. Информацию о ремонте в официальных источниках пока не подтвердили.

UPD: По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следкоме, в результате ЧП есть и погибшая.

По предварительным данным, сегодня около 17 часов обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме. В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется. 


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Метки: Видео   Вязьма   Смоленская область   мост   обрушение   пострадавшие   
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Gamak Час назад
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Георгий Шпиц 14 минут назад
Государство прорывов и стремительных бросков...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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