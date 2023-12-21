Икорный скандал: Роскачество проверило рынок морепродуктов и нашло кишечную палочку и фальсификат

Роскачество проверило 24 бренда и только 3 оказались безопасными и соответствующими всем требованиям. По заявлению ведомства, это продукты марок «Очень» и «Русское море», «Тунайча».

Всё остальное содержит кишечную палочку, имитированную икру, нарушения в содержании соли, белка и массовой доли жира. Так что любители икры слегка призадумались.

Как ни странно, но эти результаты лучше тех, которые Роскачество обнародовало пару лет назад. Тогда продуктов с кишечной палочкой и фальсификата было больше. Но картина всё равно странная, особенно потребителей беспокоят микробиологические нарушения - никто не хочет заплатить приличную сумму за икру и отравиться. Как считает председатель Рыбного союза Александр Панин, такие нарушения связаны в первую очередь с огромным объёмом выловленной рыбы - такое было и в этом, и в 2021 году.