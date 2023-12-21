Икорный скандал: Роскачество проверило рынок морепродуктов и нашло кишечную палочку и фальсификат

Любители деликатесов крепко призадумались.
На новогодний стол принято ставить блюдо с оливье, селёдку под шубой и остальное по желанию. Иногда берут и красную икру.
В этом году с деликатесным продуктом вышло не очень.
Роскачество проверило 24 бренда и только 3 оказались безопасными и соответствующими всем требованиям. По заявлению ведомства, это продукты марок «Очень» и «Русское море», «Тунайча».
Всё остальное содержит кишечную палочку, имитированную икру, нарушения в содержании соли, белка и массовой доли жира. Так что любители икры слегка призадумались.
Как ни странно, но эти результаты лучше тех, которые Роскачество обнародовало пару лет назад. Тогда продуктов с кишечной палочкой и фальсификата было больше. Но картина всё равно странная, особенно потребителей беспокоят микробиологические нарушения - никто не хочет заплатить приличную сумму за икру и отравиться. Как считает председатель Рыбного союза Александр Панин, такие нарушения связаны в первую очередь с огромным объёмом выловленной рыбы - такое было и в этом, и в 2021 году.
На производство попадает «задержанное» сырьё, сделать из которого качественный продукт проблематично. А между тем лучшим сырьём для посола икры считается то, которое переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы.
Вторая причина: устаревшее оборудование в производственных цехах, тотальная экономия на всём, включая специалистов контроля качества и ветврачей. В итоге - на новогоднем столе могут оказаться бутерброды с икрой, кишечной палочкой и прочей дрянью.
Хорошо, что есть положительные тенденции: по сравнению с 2021 годом продукт стал лучше. Но странно, что с учётом регулярных проверок, до сих пор находят такое количество нарушений и фальсификата. Некоторые справедливо замечают, что надо бы заняться и нелегальным выловом рыбы, тогда и фальсификата будет поменьше.
Но это уже вопрос на будущее.
Источник:
- В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
- Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное
- Самолепные с костями: Роскачество проверило отечественные пельмени и обнаружило в них скрытые ингредиенты
- Смотрите и не говорите, что не видели: имитацию красной икры продают под видом настоящей
- На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой
все лучшее поедет в Китай и Японию "за живые доллары"
там за "фуфел" просто ПЕРЕСТАНУТ С ТОБОЙ РАБОТАТЬ НАВСЕГДА
.
у нас же достаточно просто сменить название фирмы - и вуаля !
Если бы человек знал, сколько этой "кишечной палочки", на любом рынке особенно перед Новым Годом.
Обычная пугалка для обывателя!
Гораздо большую опасность на праздники представляет ПАНКРЕАТИТ!
Поверье, все больницы завалены начиная с 3-го января и смертельных случаев хватает.
Будьте сдержанны в возлияниях и жратве.
Недостатками считаются "плохая маркировка", "наличие горечи", "лопнувшие или неупругие икринки", и пр. Самая худшая:
https://rskrf.ru/goods/ikra-lososevaya-zernistaya-pervyy-sort-sakhalin-ryba-94b50c/https://rskrf.ru/goods/ikra-lososevaya-zernistaya-pervyy-sort-sakhalin-ryba-94b50c/
Да и то можно есть, если не килограммами.