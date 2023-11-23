Самолепные с костями: Роскачество проверило отечественные пельмени и обнаружило в них скрытые ингредиенты

По поводу бактерий в пельменях будут выяснять: их занесли на производстве или уже во время хранения в несоответствующих условиях в торговых точках.

Кроме костей, в пельмешках некоторых марок нашлись и другие ингредиенты: соевый белок, крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. Далеко не все производители указали это на упаковках своих товаров.