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Самолепные с костями: Роскачество проверило отечественные пельмени и обнаружило в них скрытые ингредиенты

Самолепные с костями: Роскачество проверило отечественные пельмени и обнаружило в них скрытые ингредиенты

Автор:
23 ноября 2023 14:17
Сообщество : Еда
Метки: Ингредиенты   Роскачество   бактерии   кости   пельмени   проверка   
2596
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Эти сюрпризы оказались в продуктах, продающихся по всей стране.

Российская система качества отобрала для проверки 20 самых популярных марок пельменей - они  есть в большинстве торговых сетей и розничных магазинов. И шутка о том, что пельмешки делают из рогов и копыт, оказалась не совсем шуткой.

В продукции марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и «Caesar» нашли перемолотые кости. В пельменях «Вкусвилл» обнаружили листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» - сальмонеллу. В «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» нашли кишечную палочку.

По поводу бактерий в пельменях будут выяснять: их занесли на производстве или уже во время хранения в несоответствующих условиях в торговых точках.

Кроме костей, в пельмешках некоторых марок нашлись и другие ингредиенты: соевый белок, крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. Далеко не все производители указали это на упаковках своих товаров.

Всех проблемных производителей проинформировали о бактериях и костях в их продукции. А торговые сети провели претензионную работу с поставщиками. Представители большинства торговых марок начали аудит производства, составили план корректирующих мероприятий и усилили контроль за приёмкой мясного сырья и конечной продукцией. Четверть производителей найденные нарушения уже исправила.


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Метки: Ингредиенты   Роскачество   бактерии   кости   пельмени   проверка   
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39  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
Сальмонелла и кишечная палочка должны бы погибнуть в процессе варки. А вот кости и перья останутся костями и перьями. (Перья я тоже из пельменей вылавливал, было дело)
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18
Igor 2 минуты назад
Кто хочет пельменей из нормального теста и отличного фарша - должен лепить их сам, и фарш делать тоже сам из мяса из доверенных источников.
А так-то ожидать что кто-то там в сотнях километров от тебя будет для тебя стараться и делать вкусняшку из натуральных продуктов, и продавать ещё при этом по цене ниже конкурентов - наивно!
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11k
Dabus 10 минут назад
В Ермолино, пельмени их производства довольно неплохие. И фрикадельки тоже.
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28k
Lehoia 11 минут назад
Стародворье-несмотря на активную рекламу-говно.
Горячая штучка, ложкарев- даже умирая с голоду покупать нельзя.
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20k
scorpick 14 минут назад
В начале нулевого решили переехать на ПМЖ к тёще в Краснодарский край. Чем заняться в деревне? Свиноводством, конечно. Было бы кому подсказать, я бы не стал заводить поросят на зиму, но, подсказать было некому и я скупил весь осенний опорос у соседки. Ессно, покупать приходилось даже солому на подстил, не говоря о кормах. Буряк, который осенью председатель прям приказывает разбирать с полей даром, и тот платный. В общем, к весне я потерял треть поголовья, а те, что остались надежды на прибыль не давали. Тут поступило более перспективное предложение на переезд и встал вопрос, куда девать трёхмесячных поросят. Я пошёл на рынок и поговорил с мясником. Тот сказал, не продадим, куски маленькие, брать не будут, подумают, дохлятина. И отвёл меня в цех неподалёку. Он туда непроданное мясо сдавал, там большая мясорубка и производство пельменей, чебуреков, беляшей и пр. Поговорили, привози, говорит. По столько-то живым весом возьму. Я спрашиваю, а как и где будем забивать, свежевать? А нахрена? И показал мне мясорубку. Та действительно была большая, в боковое приёмное окно можно было целую свинью затолкать. А как же кости, кишки, говно, наконец? Всё перемелется и смешается. Даже колоть не будем, так живыми и закинем. Я ушёл оттуда в шоке. С мыслями о том, что так поступают на всех производствах. А тут Роскачество открытие сделало! Когда мне говорят, мол, шаурму делают из кошек и идут покупать магазинные пельмени, я снисходительно улыбаюсь.
В итоге поросят я продал на рынке живым весом на откорм.
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1k
TruckerOrphan 55 минут назад
Вот поэтому я покупаю пельмени сделанные в Эстонии.
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7k
Николай 57 минут назад
Интересно а где же мираторг?
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14k
KotSkripaley Час назад
Подвизался в юности, на производстве пельменей, на "замес" 100кг готового продукта, шло 5кг мяса, остальное даже не рога и копыта, вот и считайте. Наелся за 8 лет пельменей, что сейчас равнодушен, хотя себе пельмешки делали из чистого мяса.
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268
Катюшка Шапкин 50 минут назад
Вы не совсем верно считаете
Например, упаковка пельменей 1 кг: тесто - 50% от веса пельменей - это полкило, а полкило соответственно - начинка. И 80% мяса считаются от веса начинки, а не от веса продукта, то есть в 1 кг пельменей должно быть полкило теста, 400г мяса и 100 г - лука, специй и остальных составных. И ни о каких 130% речи нет!
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Пельмени большинство производителей делают из брикетированного "мяса". И да - там и жилы и хвосты и прочее.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Ржака. Тупые у"баны, покупая кило пельменей ценой в кило мяса, хотят чтобы их еще лепили вручную? )))
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232
Алексей Губин Опиум для народа Полчаса назад
680 руб.себестоимость.Вот и считай.
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232
Алексей Губин Опиум для народа 10 минут назад
Все что дешевле -из говна и палок.Я по 100 кг за выходные продаю.Не спорю, было трудно прикормить,но люди которые себя любят оказывается есть.
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5k
Григорий 2 часа назад
никогда такого не было и вот опять!
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
При "Отце народов" все эти "производители" уже давным-давно либо "рожь" 40-метровую в тайге валили лучковой пилой, либо "жили" ПОД землёй на глубине 2-х метров с "маслиной" в черепушке
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11k
kaboza 2 часа назад
По сравнению с анализом пельменей в 2019-2020 годах, в 2023 году качество улучшилось у марок «Мясновъ» и «Мираторг». Аналогично высокое качество сохранилось у пельменей «Атяшево», «Останкинские традиционные», «Стародворье», информирует Роскачество.
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