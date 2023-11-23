Самолепные с костями: Роскачество проверило отечественные пельмени и обнаружило в них скрытые ингредиенты

Эти сюрпризы оказались в продуктах, продающихся по всей стране.
Российская система качества отобрала для проверки 20 самых популярных марок пельменей - они есть в большинстве торговых сетей и розничных магазинов. И шутка о том, что пельмешки делают из рогов и копыт, оказалась не совсем шуткой.
В продукции марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и «Caesar» нашли перемолотые кости. В пельменях «Вкусвилл» обнаружили листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» - сальмонеллу. В «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» нашли кишечную палочку.
По поводу бактерий в пельменях будут выяснять: их занесли на производстве или уже во время хранения в несоответствующих условиях в торговых точках.
Кроме костей, в пельмешках некоторых марок нашлись и другие ингредиенты: соевый белок, крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. Далеко не все производители указали это на упаковках своих товаров.
Всех проблемных производителей проинформировали о бактериях и костях в их продукции. А торговые сети провели претензионную работу с поставщиками. Представители большинства торговых марок начали аудит производства, составили план корректирующих мероприятий и усилили контроль за приёмкой мясного сырья и конечной продукцией. Четверть производителей найденные нарушения уже исправила.
Источник:
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А так-то ожидать что кто-то там в сотнях километров от тебя будет для тебя стараться и делать вкусняшку из натуральных продуктов, и продавать ещё при этом по цене ниже конкурентов - наивно!
Горячая штучка, ложкарев- даже умирая с голоду покупать нельзя.
В итоге поросят я продал на рынке живым весом на откорм.
Например, упаковка пельменей 1 кг: тесто - 50% от веса пельменей - это полкило, а полкило соответственно - начинка. И 80% мяса считаются от веса начинки, а не от веса продукта, то есть в 1 кг пельменей должно быть полкило теста, 400г мяса и 100 г - лука, специй и остальных составных. И ни о каких 130% речи нет!
А вообще - у большинства лепит автомат, а потом на конвейере работницы тупо соединяют уголки пельменей.
И "халяльные" пельмени делаются из мяса из мясорубки, где только что крутили сало.) Проходили, ага.
Что касается более позднего, "постотцовского", пельменного периода, с пресловутым слипшимся комом в коробке, то здесь зависело не от экспедитора, а от ужасного ползучего клейкого теста и отсутствия рефрижераторов для перевозки на конечных этапах доставки в провинции. Внутри этой скользкой белесой тестяной массы была розовая слякоть. Всё это при варке расплывалось в нечто невообразимое.
Но гипотетически прекрасные готовые пельмени существовали, если верить "Книге о вкусной и здоровой пище".
Да, советский народ поголовно предпочитал лепить самостоятельно - хобби такое было, ну, и пельменей в продаже не было (это вторично).