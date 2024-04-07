16 случаев, когда жизнь была крайне несправедлива

Иногда случаются вещи, которые заставляют думать, что Вселенная нас ненавидит. Неприятности следуют одна за одной, и ничего невозможно с этим поделать. В этом посте вы увидите досадные ситуации, с которыми пришлось столкнуться некоторым людям на своём пути. Взгляните!