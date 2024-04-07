FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1091 пост • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
16 случаев, когда жизнь была крайне несправедлива

16 случаев, когда жизнь была крайне несправедлива

Автор:
07 апреля 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Несправедлива   Следуют   Случаи   Столкнуться   неприятности   
1737
17

Иногда случаются вещи, которые заставляют думать, что Вселенная нас ненавидит. Неприятности следуют одна за одной, и ничего невозможно с этим поделать. В этом посте вы увидите досадные ситуации, с которыми пришлось столкнуться некоторым людям на своём пути. Взгляните!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   Несправедлива   Следуют   Случаи   Столкнуться   неприятности   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Ломовицкий 46 минут назад
Насчет работы "профессионала" кто сказал что он сделает лучше ?

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
Комментарий к фото
Выраженный ПОДКАБЛУЧНИК...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
Комментарий к фото
Кучно пошли........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 5 минут назад
Комментарий к фото
Формула не вписалась в поворот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mexanik79 54 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1825 постов (1768 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в Россию вместе с семьями
«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в...
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться...
Набирающие популярность в сообществах
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#США#полиция#интересное#здоровье#Орск#Россия#актеры
#животные#в мире#история#шоу бизнес#милота#подвиг#знаменитости#ЧП#Спасение
#забавно#люди#интересно#собака#СССР#дети#Индия#Суд#кот
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился 17 бедолаг, которых сегодня настигли неприятности 17 бедолаг, которых сегодня настигли неприятности Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил 15 человек, которым срочно нужна кнопка перезагрузки 15 человек, которым срочно нужна кнопка перезагрузки В США арестовали учительницу, которая держала дома 309 животных В США арестовали учительницу, которая держала дома 309 животных

На что жалуетесь?

Вернуться