16 случаев, когда жизнь была крайне несправедлива

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Иногда случаются вещи, которые заставляют думать, что Вселенная нас ненавидит. Неприятности следуют одна за одной, и ничего невозможно с этим поделать. В этом посте вы увидите досадные ситуации, с которыми пришлось столкнуться некоторым людям на своём пути. Взгляните!
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