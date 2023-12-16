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17 бедолаг, которых сегодня настигли неприятности

17 бедолаг, которых сегодня настигли неприятности

Автор:
16 декабря 2023 21:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Настигли   Сложная   бедолаги   неприятности   самообладание   
2313
18

Жизнь - сложная штука, и у всех нас бывают плохие дни. В такие моменты легко потерять самообладание и начать злиться на весь мир. Но плохое настроение не может длится вечно, в конце концов, это могло случиться с кем угодно. В этом посте вы увидите неудачи других людей, и возможно, вам удастся избежать подобных ситуаций в будущем. Взгляните!

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Метки: Жизнь   Настигли   Сложная   бедолаги   неприятности   самообладание   
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6  комментариев
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145
Топор плывёт Час назад
1. Мой сын решил приготовить себе попкорн, хорошо, что я пришла вовремя.....
...... и успела это сфотографировать.
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6k
Евгений Д 12 минут назад
По 2 со счетчиком- это не молния, а просто кто то поджог счетчик.
От молнии все бы разлетелось и выгорело
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4k
Anners 42 минуты назад
В чем здесь "неудача"? Трое голубков забыли пароль "Триста", и не успели поблагодарить тракториста?
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35k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
№14 Ууууу!!!! Мажоры!!!
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