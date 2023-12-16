17 бедолаг, которых сегодня настигли неприятности

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Жизнь - сложная штука, и у всех нас бывают плохие дни. В такие моменты легко потерять самообладание и начать злиться на весь мир. Но плохое настроение не может длится вечно, в конце концов, это могло случиться с кем угодно. В этом посте вы увидите неудачи других людей, и возможно, вам удастся избежать подобных ситуаций в будущем. Взгляните!
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...... и успела это сфотографировать.
От молнии все бы разлетелось и выгорело