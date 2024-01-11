Коты, совершившие невозможное, чтобы вернуться домой

Истории про Хатико, овчарку Пальму и других собак, верно ждущих своих хозяев, очень популярны. Известна также такая теория, что собаки привязываются к человеку, а коты к месту. Но, как и везде, в теории есть свои исключения.
Природа домашних животных, с одной стороны, вроде бы изучена досконально, а с другой, история знает случаи, когда зверь себя ведёт абсолютно непредсказуемо и не соответствует тем параметрам, которыми наделили его учёные.
Кот Семён не очень популярен, а ведь его поступок заслуживает уважения. Котёнка Синишины нашли в одном из мурманских дворов в 1985 году и решили оставить себе.
В 1987 году, сиамский кот Семён, потерялся на одной из столичных остановок, когда семья Синишиных возвращалась на машине, вместе с ним, с отдыха. Семья честно искала своего питомца, но безуспешно и они уже и не надеялись увидеть Семёна. Со временем в семье появился котик Кузя, но про Семёна семья никогда не забывала.
Прошло шесть лет и раздался звонок в дверь. Синишины увидели на пороге свою соседку, которая держала на руках облезлого кота, с ободранными лапами, обмороженными ушами и гноящимися глазами. Они сначала даже не узнали своего любимца, думая, что к ним случайно прибился какой-то бродячий местный кот. И только взяв кота на руки и отмыв его от пыли и грязи, они поняли, что вернулся их Семён, который уверенно прошёл по квартире туда, где всегда стояла его миска с едой. Тысячи километров тот шёл, чтобы вернуться к своей семье и можно только представить, что пришлось пережить коту по пути домой.
Шокированные Синишины не стали скрывать чудесную историю домашнего питомца и уже через несколько дней весь Мурманск обсуждал героический поступок кота. Местный журналист Дмитрий Качалов предложил даже поставить небольшой памятник, посвящённый коту Семёну.
Пухлый котик, не очень-то похожий на измождённого дорогой, Семёна, украсил Семёновскую гору в Мурманске.
Говорят, что эта история просто городская легенда. Но ведь такое может быть на самом деле, ведь есть и ещё случаи, когда коты волшебным образом возвращались домой.
Семейная пара из Великобритании Нил Пейн и Лиза жили в деревне Шиллингтон. Их дети выросли, разъехались из отчего дома и пара решила, что, вместе с детьми, пора покинуть жилище и трёхлетнему Гарфилду. Неизвестно, что послужило причиной, но кот обрёл новых хозяев на севере Лондона. Но ненадолго. Довольно скоро он сбежал от новых хозяев и они не могли его нигде найти.
Прошло семь недель и Гарфилд явился на крыльцо своего прежнего дома. Он уселся на пороге и стал смиренно ждать, пока Нил или Лиза выйдут, чтобы впустить его обратно. Нил открыл дверь и увидел рыжего кота, который "плакал и жалобно на него смотрел". Он даже сначала не узнал Гарфилда, который за пару месяцев блужданий по Англии весьма исхудал и испачкался. Лиза вышла вслед за мужем, назвала кличку кота и тот немедленно запрыгнул ей на руки. Женщина не смогла сдержать слёз.
После такого поступка Пейны не смогли отдать кота, прошедшего 64 км до своего прежнего дома. Да и вряд ли бы у них это получилось, скорее всего Гарфилд снова бы к ним вернулся.
Кошки которых выпускают гулять, редко удаляются от дома дальше одного километра.
Однако, этот кот очень любил своих хозяев. Хозяева Шугара жили в Калифорнии и в какой-то момент им пришлось перебраться в Оклахому. И где-то по дороге кот пропал. Его хозяева предположили, что Шугар выскочил по дороге, во время остановки на заправке, но к моменту обнаружения пропажи, прошло уже несколько часов и они решили не возвращаться. К сожалению, искать своего питомца они не стали.
Прошло 14 месяцев с момента переезда семьи в Оклахому, когда в кухонное окно влез изрядно потрёпанный, но бодрый персидский котик Шугар. До сих пор непонятно, как ему удалось разыскать свою семью, ведь Шугар ни разу не бывал в Оклахоме.
Семья Ефремовых жила в посёлке Оленек (Якутский край). В какой-то момент они решили переехать в город Якутск и Кузя, очевидно, не был рад таким переменам. Причём настолько, что решил сбежать. Ефремовы честно искали своего любимца, но его след простыл.
Через три месяца семья поехала по каким-то делам в Оленек и вот там-то, на пороге своего старого дома, они и нашли Кузю. Он преодолел около 2000 км выглядел совершенно ужасно - худой, стёртые когти, шерсть местами полностью вылезла. Тот самый случай, когда кот привык к месту.
В 2011 году 11 марта в Японии случилось страшное девятибалльное землетрясение. Оно привело к цунами и аварии на атомной станции "Фукусима". Один из самых разрушающих ударов обрушился на префектуру Ивате, когда волны высотой 40,5 метров сметали абсолютно всё. Среди тысяч жертв этой трагедии пропал и кот пожилой пары Такео и Казуко Ямагас Суика. Такео и Казука были раздавлены не только тем, что всё их имущество пропало под водой, но и пропажей своего любимца. Они обожали Суика, он им был дороже всех вещей, но как можно было отыскать кота под обломками практически полностью разрушенного города.
И лишь через три года в их новом доме раздался звонок от туристов, которые во время пешей прогулки по лесу, обнаружили в нём чёрного кота. Одичавшего котейку смогли подманить кусочками рыбы и на шее животного нашли адресник с номером телефона.
Такео и Казуко не могли поверить в то, что их Суика смог выжить после ужасного цунами и не умереть с голоду, но их любимец оказался сильным и смелым, чтобы всё-таки вернуться к своим хозяевам.
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