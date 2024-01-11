Коты, совершившие невозможное, чтобы вернуться домой

Кот Семён не очень популярен, а ведь его поступок заслуживает уважения. Котёнка Синишины нашли в одном из мурманских дворов в 1985 году и решили оставить себе.

В 1987 году, сиамский кот Семён, потерялся на одной из столичных остановок, когда семья Синишиных возвращалась на машине, вместе с ним, с отдыха. Семья честно искала своего питомца, но безуспешно и они уже и не надеялись увидеть Семёна. Со временем в семье появился котик Кузя, но про Семёна семья никогда не забывала.

Прошло шесть лет и раздался звонок в дверь. Синишины увидели на пороге свою соседку, которая держала на руках облезлого кота, с ободранными лапами, обмороженными ушами и гноящимися глазами. Они сначала даже не узнали своего любимца, думая, что к ним случайно прибился какой-то бродячий местный кот. И только взяв кота на руки и отмыв его от пыли и грязи, они поняли, что вернулся их Семён, который уверенно прошёл по квартире туда, где всегда стояла его миска с едой. Тысячи километров тот шёл, чтобы вернуться к своей семье и можно только представить, что пришлось пережить коту по пути домой.