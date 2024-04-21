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Кусаем всех! Москву и Подмосковье атаковали клещи

Кусаем всех! Москву и Подмосковье атаковали клещи

Автор:
21 апреля 2024 06:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   весна   идео   клещи   насекомые   нашествие   энцефалит   
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Местные жители говорят, что такого количества опасных насекомых они никогда в жизни не видели.

Случаи укусов клещей регистрируются при посещении практически всех парков и лесопарковых зон. За апрель поступило аж 85 обращений из Подмосковья об укусах. У 24 жителей выявлена болезнь Лайма, которая передаётся с укусом клеща.

Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре.


«Зашли в лес, клещей немерено. Любую веточку берешь, руку подносишь — они сразу активизируются. И на каждой веточке, на каждой травиночке сидят клещи. Я сейчас прошел — с себя восемь штук снял. Так что кто идет в лес — очень аккуратно. Клещей не то что много — я никогда в жизни такого не видел», — заявил один из местных жителей.


Эпидемиологи советуют прививаться от клещевого энцефалита каждые 3 года. При этом паразит может быть причиной и других заболеваний, поэтому он опасен даже для вакцинированных людей.

Специалисты рекомендуют носить закрытую одежду и после прогулок на природе проверять себя и своих близких на наличие клеща.


Ну а мы напоминаем, что не все клещи одинаково опасны. Как всегда, от самок проблем больше, чем от самцов.

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Метки: Москва   весна   идео   клещи   насекомые   нашествие   энцефалит   
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1  комментарий
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Вовёнок 13 минут назад
Все оно конечно так, но видео снято во Владивостоке, на Эгершельде на Крестовой сопке.
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