Кусаем всех! Москву и Подмосковье атаковали клещи

Эпидемиологи советуют прививаться от клещевого энцефалита каждые 3 года. При этом паразит может быть причиной и других заболеваний, поэтому он опасен даже для вакцинированных людей.

Специалисты рекомендуют носить закрытую одежду и после прогулок на природе проверять себя и своих близких на наличие клеща.

Ну а мы напоминаем, что не все клещи одинаково опасны. Как всегда, от самок проблем больше, чем от самцов.