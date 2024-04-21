Кусаем всех! Москву и Подмосковье атаковали клещи

Местные жители говорят, что такого количества опасных насекомых они никогда в жизни не видели.
Случаи укусов клещей регистрируются при посещении практически всех парков и лесопарковых зон. За апрель поступило аж 85 обращений из Подмосковья об укусах. У 24 жителей выявлена болезнь Лайма, которая передаётся с укусом клеща.
Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Зашли в лес, клещей немерено. Любую веточку берешь, руку подносишь — они сразу активизируются. И на каждой веточке, на каждой травиночке сидят клещи. Я сейчас прошел — с себя восемь штук снял. Так что кто идет в лес — очень аккуратно. Клещей не то что много — я никогда в жизни такого не видел», — заявил один из местных жителей.
Эпидемиологи советуют прививаться от клещевого энцефалита каждые 3 года. При этом паразит может быть причиной и других заболеваний, поэтому он опасен даже для вакцинированных людей.
Специалисты рекомендуют носить закрытую одежду и после прогулок на природе проверять себя и своих близких на наличие клеща.
Ну а мы напоминаем, что не все клещи одинаково опасны. Как всегда, от самок проблем больше, чем от самцов.
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