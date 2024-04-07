Нашествие гигантской моли в Австралии

У нас после дождя появляются грибы. А знаете, кто появляется после осадков в Австралии? Рой гигантских ночных бабочек! Их размах крыльев достигает размеров ладони, а глаза светятся в темноте. После такого не грех собрать все вещи и умотать в пустыни, чтобы не видеть ни дождя из воды, ни дождя из насекомых!
В Австралии эту животину называют по-разному — барди, вайкери, или дождевая моль. Все эти прозвища относятся к одному непримечательному мотыльку. Правда, непримечательный он только в своей серой расцветке. Размеры у него более чем заметные: это одна из крупнейших бабочек Австралии! С раскрытыми крыльями дождевая моль закрывает собой среднюю ладонь!
Почему мотыльков называют дождевыми? Потому что появляются они строго во время осенних ливней. Да не по одному: на свет барди выходят многотысячным роем! Дождевая моль — самое плодовитое несоциальное насекомое. Одна самка способна отложить более 44 000 яиц!
Крылатая орда становится ужасом, летящим на крыльях ночи. Гигантские насекомые, порхающие в сумраке, бьются в окна, летят на свет фонарей и фар, врезаются в стёкла, залетают в дома. Справедливости ради, наши мотыльки делают то же самое. Только размером они не с летучую мышь!
Но мохнатый гигант не представляет угрозы. Даже наоборот. Появление бабочек ждут все! Для насекомоядной живности полёт барди знаменуется пиром. На дождевую моль охотятся летучие мыши, насекомоядные птицы, совы и даже люди. Аборигены любили готовить мотыльков. Их вкус они описывали как «маслянисто-древесный». Фермеры тоже с нетерпением ожидают появление мотыльков. Некоторые бабочки просыпаются раньше положенного: не после дождя, а до него. А значит, предвещают осадки и последующий сбор урожая.
Одержимость насекомых дождём учёные объясняют тем, что ливень помогает смыть яйца в трещины в земле. Когда личинки появятся на свет, они окажутся в целости, сохранности и безопасности. Ведь грандиозный полёт совершается ради одного — любви. Дождевые моли живут всего сутки, и за это время они должны найти вторую половинку, спариться и оставить потомство. А детишек бабочки стругают тысячами: помним про кладку в 44 000!
Молодое поколение тихо-мирно грызёт эвкалипт и кустарниковый австралийский буш, дожидаясь поздней осени — апреля-июня. Когда наступит время, личинки, укутавшись в шелка, превратятся в бабочек, чтобы явить миру одно из самых необычных явлений в природе!
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