Нашествие гигантской моли в Австралии

Но мохнатый гигант не представляет угрозы. Даже наоборот. Появление бабочек ждут все! Для насекомоядной живности полёт барди знаменуется пиром. На дождевую моль охотятся летучие мыши, насекомоядные птицы, совы и даже люди. Аборигены любили готовить мотыльков. Их вкус они описывали как «маслянисто-древесный». Фермеры тоже с нетерпением ожидают появление мотыльков. Некоторые бабочки просыпаются раньше положенного: не после дождя, а до него. А значит, предвещают осадки и последующий сбор урожая.