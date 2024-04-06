Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами

Впрочем, пальцами нарушители не ограничились. Как рассказали в МВД, водитель и пассажир также выкрикивали матерные оскорбления в адрес полицейских. В ролике видно, что правоохранители их услышали и начали быстро садиться в служебную машину.

"Крутых борцов с системой", которые наверняка невероятно гордились собой в первые секунды после выходки, задержали через несколько минут, на следующем перекрёстке.