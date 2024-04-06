Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами

Биба и Боба, видимо, думали, что выходка им сойдёт с рук.
В Казани в ночь на субботу два умника на автомобиле решили зачем-то оскорбить полицейских, которые как раз проводили рейд и находились в активном поиске подобных индивидуумов. Карма сработала мгновенно. Нарушителей догнали, блокировали на дороге, бросили лицами в пол, заковали в наручники и засунули в автозак.
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Впрочем, пальцами нарушители не ограничились. Как рассказали в МВД, водитель и пассажир также выкрикивали матерные оскорбления в адрес полицейских. В ролике видно, что правоохранители их услышали и начали быстро садиться в служебную машину.
"Крутых борцов с системой", которые наверняка невероятно гордились собой в первые секунды после выходки, задержали через несколько минут, на следующем перекрёстке.
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Какое наказание грозит задержанным не сообщается. Скорее всего, их привлекут за оскорбление представителей власти (ст. 319 УК РФ).
"На улице Профсоюзная молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в МВД.
Сообщается, что в ходе ночного рейда эти же полицейские задержали ещё 10 человек.
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Во первых, зачем так делать? Что бы что?
Во вторых - если этих остановят уже более серьёзные преступники, разобьют им хлебала, отнимут деньги и иные ценности, то гуда эти губошлёпы побегут жаловаться? Правильно, в милицию родную.
В третьих, тебе может сильно и не нравится структура МВД, но ты ж оскорбляешь людей, у которых тоже есть свои чувства, уровень самооценки и понятия морали.. и этим людям, правительство выделило монополию на применения насилия к гражданским.
Вот вам не кажется, что не стоит лишний раз провоцировать людей, которые могут тебя на законных основаниях задержать и просто в воспитательных целях резиновыми дубинками надавать по мягкому месту, заперев в ближайшей каталажке на пару с дивно пахнущим бомжом на всю ночь, пока товарищ майор, будет очень очень неспеша устанавливать ваши личности.. а скорее всего займётся этим с утра, пока вы наслаждаетесь прекрасными ароматами и учитесь вылавливать вшей.
Насколько я знаю, настоящие плохиши, внимание органов стараются вообще не привлекать, ни словами, ни действиями, ни внешним видом.. Это только в фильмах бандиты выглядят как стереотипичные братки из 90-х, на самом деле, чем успешней ты мимикрируешь под обычного непримечательного законопослушного гражданина, тем меньше у тебя шансов быть изловленным и определённым в заботливые руки Фемиды.
А вот я, как то, показал палец ГАИшнику и ушел от погони. Если сказать, что мой пассажир охренел, это не сказать ничего.
Правда, если бы он так не истерил и так не был испуган, то он бы заметил, что уходил от погони я на скорости 65 км. ч. Он не знал, что ГАИшник - мой старинный друг.