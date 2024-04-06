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Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами

Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами

Автор:
06 апреля 2024 23:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казань   автозак   задержание   оскорбление   полиция   
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Биба и Боба, видимо, думали, что выходка им сойдёт с рук.

В Казани в ночь на субботу два умника на автомобиле решили зачем-то оскорбить полицейских, которые как раз проводили рейд и находились в активном поиске подобных индивидуумов. Карма сработала мгновенно. Нарушителей догнали, блокировали на дороге, бросили лицами в пол, заковали в наручники и засунули в автозак.

Впрочем, пальцами нарушители не ограничились. Как рассказали в МВД, водитель и пассажир также выкрикивали матерные оскорбления в адрес полицейских. В ролике видно, что правоохранители их услышали и начали быстро садиться в служебную машину.


"Крутых борцов с системой", которые наверняка невероятно гордились собой в первые секунды после выходки, задержали через несколько минут, на следующем перекрёстке.

Какое наказание грозит задержанным не сообщается. Скорее всего, их привлекут за оскорбление представителей власти (ст. 319 УК РФ).


"На улице Профсоюзная молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в МВД.


Сообщается, что в ходе ночного рейда эти же полицейские задержали ещё 10 человек.


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Метки: Видео   Казань   автозак   задержание   оскорбление   полиция   
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16  комментариев
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15k
Александр Час назад
Срок должны уменьшить, приговор более лояльным быть. Смягчающие обстоятельства - они дебилы. Или наоборот добавить пару лет. Причина - они дебилы.
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420
orsker 16 минут назад
Озвучка тупая
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5k
slesarnick 18 минут назад
Причина задержания не присутствует ни в одной норме.. Это произвол!
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42k
Example 6.2.6 19 минут назад
Ох уж эти мамкины бандюганы.. показали неприличный жест представителям силовых структур. Какая дерзость и смелость, прям подвиг совершили..
Во первых, зачем так делать? Что бы что?
Во вторых - если этих остановят уже более серьёзные преступники, разобьют им хлебала, отнимут деньги и иные ценности, то гуда эти губошлёпы побегут жаловаться? Правильно, в милицию родную.
В третьих, тебе может сильно и не нравится структура МВД, но ты ж оскорбляешь людей, у которых тоже есть свои чувства, уровень самооценки и понятия морали.. и этим людям, правительство выделило монополию на применения насилия к гражданским.
Вот вам не кажется, что не стоит лишний раз провоцировать людей, которые могут тебя на законных основаниях задержать и просто в воспитательных целях резиновыми дубинками надавать по мягкому месту, заперев в ближайшей каталажке на пару с дивно пахнущим бомжом на всю ночь, пока товарищ майор, будет очень очень неспеша устанавливать ваши личности.. а скорее всего займётся этим с утра, пока вы наслаждаетесь прекрасными ароматами и учитесь вылавливать вшей.

Насколько я знаю, настоящие плохиши, внимание органов стараются вообще не привлекать, ни словами, ни действиями, ни внешним видом.. Это только в фильмах бандиты выглядят как стереотипичные братки из 90-х, на самом деле, чем успешней ты мимикрируешь под обычного непримечательного законопослушного гражданина, тем меньше у тебя шансов быть изловленным и определённым в заботливые руки Фемиды.
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16k
info-kozirev 19 минут назад
Биба и Боба,два долпоепа,слабоумие и отвага их девиз,вопрос,что сподвигло двух идиотов на такой поступок,чего ради затевалось то сие действие?
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7k
Кистень Полчаса назад
Ну, чё, молодцы, и те, и другие!
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11k
Михаил 44 минуты назад
хренасе на Урале легковушку догнали по городу... спецы
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25
Votetopovorot 50 минут назад
там наверняка ценные специалисты, простить и отпустить, как у нас любят делать, это же не местное население...
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14
Аяврик 51 минуту назад
как обычно скажут "извэныте"на камеру и пойдут домой
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33k
a.fey 55 минут назад
Слабоумие и отвага....

А вот я, как то, показал палец ГАИшнику и ушел от погони. Если сказать, что мой пассажир охренел, это не сказать ничего.
Правда, если бы он так не истерил и так не был испуган, то он бы заметил, что уходил от погони я на скорости 65 км. ч. Он не знал, что ГАИшник - мой старинный друг.
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1k
Александр Шевченко 57 минут назад
На эту тему есть философский бородатый анекдот ...
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6k
Александр Час назад
Какое милое, душеподъёмное видео! Вот ратую за увеличение такого контента! Бойцам уважуха и спокойных смен! А говнюкам в чёрном авто "весёлых" посиделок! Прямо бальзам на душу, ей-богу! ИМХО.
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11k
MUZSER Час назад
Награда нашла "героев".
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1955 постов (1960 в горячем)
Лесник
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