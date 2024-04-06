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Как трущобы Индии стали интереснее Тадж-Махала

Как трущобы Индии стали интереснее Тадж-Махала

Автор:
06 апреля 2024 10:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Индия   в мире   люди   путешествие   трущобы Индии   фото   
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В трущобах Дхарави в Мумбаи живет более миллиона человек. Ну как живет – выживает, без канализации, в полуразрушенной инфраструктуре. Этот район трущоб один из самых больших во всей Азии. И он… стал любимым туристическим местом посещения в стране.

Внезапно, но среди мест, которые путешественники хотели посетить в Индии, те называют трущобы чаще великолепного дворца Тадж-Махал, и уж всегда перед ним. Такой аналитикой поделился TripAdvisor, трущобы с отрывом заняли первое место в голосовании за самое интересное место в Индии, которое хотелось бы посетить.

За 2019 год его трущобы, например, посетило 8 миллионов туристов! Да что они все там делают?!

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Почему все едут в трущобы!?

Есть две причины, и они изменили мир путешествий, как некогда фотография изменила мир искусства и художников навсегда. Это кино. «Миллионер из трущоб», получивший «Оскар» и недавний «Мальчик из трущоб» (или «Галлибой») про рэпера из нищих кварталов Индии. Смотрели?

И люди хотят убедиться лично, что люди так реально живут огромным сообществом. Что так жить возможно в принципе, а еще, чтобы напомнить себе о том, насколько в привилегированном положении они находятся, проживая в своей более обустроенной стране.

Все это лишь отчасти лицемерно, потому что те, кто может позволить себе путешествия в другие страны, живет явно богаче таких же бедняков из собственной страны. Но не ходит по гетто и трущобам с экскурсиями по своей стране, в этом же нет экзотики и красивого кино.

Почему все не едут в Тадж-Махал?

Туристы со всего мира устали от «Парижского синдрома». Как я писала, особо сильно от него страдают японцы, жестко разочаровывающиеся от посещения Парижа.

Самые красивые туристические места благодаря опытным фотографам и операторам сняты такими прекрасными, что когда видишь Тандж-Махал в реальности, то не испытываешь того же трепета, что когда видел его лучшие фотографии впервые.

То есть человек едет за чувством прекрасного и восторга, а испытывает легко разочарование. Ведь и угол может быть не тот, и освещение, и день слишком жаркий. Другое дело трущобы – они всегда дают полный пакет эмоций.

Жалость, сострадание, потому удовлетворение и счастье, что ты живешь не так, когда возвращаешься домой. А еще можно сопоставлять то, что ты видишь, с фильмами и рассказывать друзьям новые подмеченные детали. В общем, впечатлений – на все деньги, до конца жизни эмоционального опыта хватит.

Безопасно ли ходить туристу в трущобы?

Ну, конечно, нет. Вероятность, что в одиночку вас обкрадут или ограбят, стремится к 90%. Потому рекомендуется ходить в «кино-трущобы» в Мумбаи, куда гиды проводят туры, и местная полиция и шпана в курсе про их группы.

А вот трущобы в Дели лучше не углубляться никому, кроме группы крепких парней. Девушкам я не рекомендую ходить даже смешанной с мужчинами группой, всегда есть риск, что вас случайно «отобьют» от группы.

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Метки: Индия   в мире   люди   путешествие   трущобы Индии   фото   
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35k
Teodor 2 часа назад
Есть старый фильм про танцевальный марафон... ну, тот где "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" Так еще там менеджер этого мероприятия сказал героине Джен Фонды: "Думаешь, они приходят посмотреть на ваши танцы? Нет - они приходят посмотреть на тех, кто живет хуже них..."
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33k
Юрьевич 7 минут назад
"Безопасно ли ходить туристу в трущобы?
Ну, конечно, нет. Вероятность, что в одиночку вас обкрадут или ограбят, стремится к 90%."

Да это как раз фигня... А вот то что там запросто можно подцепить какую-нибудь неведомую болячку - как нефиг делать.
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Alove_Roleen
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