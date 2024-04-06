Как трущобы Индии стали интереснее Тадж-Махала

Внезапно, но среди мест, которые путешественники хотели посетить в Индии, те называют трущобы чаще великолепного дворца Тадж-Махал, и уж всегда перед ним. Такой аналитикой поделился TripAdvisor, трущобы с отрывом заняли первое место в голосовании за самое интересное место в Индии, которое хотелось бы посетить.

За 2019 год его трущобы, например, посетило 8 миллионов туристов! Да что они все там делают?!