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14 интересных снимков о том, куда отправляются монеты из главного фонтана Рима

14 интересных снимков о том, куда отправляются монеты из главного фонтана Рима

Автор:
06 апреля 2024 09:31
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Рим   деньги   монетки   туристы   фонтан   фото   
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«Заработок» фонтана уходит на помощь людям, которых туристы вряд ли когда-нибудь повстречают.

Все гости Рима делают это… Они направляются к фонтану Треви, чтобы бросить в него немного денег. Этой традиции много столетий. Считается, что если бросить монету правой рукой через левое плечо, то точно вернешься в этот чудесный город.

Есть и ритуал на исполнение заветного желания: для этого надо бросить в воду две монеты. Однако никто никогда не задумывается, что происходит с деньгами дальше, и где они оказываются в конечном итоге.

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Кстати, в Китае есть весьма странная традиция: здесь бросают деньги в двигатель самолета.

В 2022 году из Треви выловили 1,4 млн евро

Два раза в неделю к фонтану приходят рабочие коммунальной службы

Недалеко от Треви есть магазин Emporium, именно в нем оседает весь «заработок» фонтана

Тут отпускаются продукты по жетонам, которые получают незащищенные слои населения

Так что туристы, кидая деньги в фонтан, помогают бедным римлянам

В супермаркет приходят люди, которые живут на грани бедности, они остались без работы по разным причинам

Они рады, что работают такие программы поддержки

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Метки: Рим   деньги   монетки   туристы   фонтан   фото   
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5  комментариев
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Влад 18 минут назад
То есть - туристы дают деньги наркоманам,нелегальным эмигрантам и прочим нежелающим работать?
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 минут назад
это идет на поддержку укрофашистов на фронт..
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
а че..в него кидают чисто евро-тугрики?
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1k
Евгений 16 минут назад
Может лучше защитить незащищенные слои населения?
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1835 постов (1549 в горячем)

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