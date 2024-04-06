14 интересных снимков о том, куда отправляются монеты из главного фонтана Рима

«Заработок» фонтана уходит на помощь людям, которых туристы вряд ли когда-нибудь повстречают.
Все гости Рима делают это… Они направляются к фонтану Треви, чтобы бросить в него немного денег. Этой традиции много столетий. Считается, что если бросить монету правой рукой через левое плечо, то точно вернешься в этот чудесный город.
Есть и ритуал на исполнение заветного желания: для этого надо бросить в воду две монеты. Однако никто никогда не задумывается, что происходит с деньгами дальше, и где они оказываются в конечном итоге.
Кстати, в Китае есть весьма странная традиция: здесь бросают деньги в двигатель самолета.
В 2022 году из Треви выловили 1,4 млн евро
Два раза в неделю к фонтану приходят рабочие коммунальной службы
Недалеко от Треви есть магазин Emporium, именно в нем оседает весь «заработок» фонтана
Тут отпускаются продукты по жетонам, которые получают незащищенные слои населения
Так что туристы, кидая деньги в фонтан, помогают бедным римлянам
В супермаркет приходят люди, которые живут на грани бедности, они остались без работы по разным причинам
Они рады, что работают такие программы поддержки
Источник:
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Но тогда рухнет экономика.