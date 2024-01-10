Туристы со всего мира набросали в фонтан Треви монеток на полтора миллиона евро за год

Специалисты каждый год подсчитывают то, сколько монеток оказывается в фонтане.
Ежегодно специалисты подсчитывают, сколько монеток оказывается в фонтане Треви, который находится в Риме. В прошлом году сотрудники насчитали более €1,4 млн за 2022 год. В этом году туристы набросали €1,6 млн. Об этом сообщается в газете La Gazzettino.
Это сотни и сотни евро, которые три или более раз в неделю собирают специальные сотрудники, о которых предупреждена местная полиция, охраняющая площадь, - объяснил директор благотворительной организации Caritas в Риме Джустино Тринчиа.
Деньги, которые собирают в фонтане, идут на благотворительные цели. Перед этим они отправляются на склад для мытья, сортировки и доставки нуждающимся, уточняют "Известия".
Туристы бросают в фонтан деньги, повернувшись к нему спиной. Многие верят, что эта монетка поможет найти любовь, привлечёт удачу и позволит снова вернуться в Рим. Но кроме монеток в фонтан бросают разные вещи. Среди них встречаются вставные челюсти, очки, клешни рака и украшения.
После исключения расходов на управление сбором, которые составляют примерно 6% от общей суммы, остальные деньги используются для помощи людям, испытывающим финансовые затруднения, и страдающим болезнью Альцгеймера, - рассказал директор Caritas Джустино Тринчиа.
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Типа чистили ???