Туристы со всего мира набросали в фонтан Треви монеток на полтора миллиона евро за год

Ежегодно специалисты подсчитывают, сколько монеток оказывается в фонтане Треви, который находится в Риме. В прошлом году сотрудники насчитали более €1,4 млн за 2022 год. В этом году туристы набросали €1,6 млн. Об этом сообщается в газете La Gazzettino.

Это сотни и сотни евро, которые три или более раз в неделю собирают специальные сотрудники, о которых предупреждена местная полиция, охраняющая площадь, - объяснил директор благотворительной организации Caritas в Риме Джустино Тринчиа.

Деньги, которые собирают в фонтане, идут на благотворительные цели. Перед этим они отправляются на склад для мытья, сортировки и доставки нуждающимся, уточняют "Известия".