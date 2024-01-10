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Туристы со всего мира набросали в фонтан Треви монеток на полтора миллиона евро за год

Туристы со всего мира набросали в фонтан Треви монеток на полтора миллиона евро за год

Автор:
10 января 2024 16:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Рим   волонтеры   деньги   евро   интересное   туристы   фонтан   
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Специалисты каждый год подсчитывают то, сколько монеток оказывается в фонтане.

Ежегодно специалисты подсчитывают, сколько монеток оказывается в фонтане Треви, который находится в Риме. В прошлом году сотрудники насчитали более €1,4 млн за 2022 год. В этом году туристы набросали €1,6 млн. Об этом сообщается в газете La Gazzettino.

Это сотни и сотни евро, которые три или более раз в неделю собирают специальные сотрудники, о которых предупреждена местная полиция, охраняющая площадь, - объяснил директор благотворительной организации Caritas в Риме Джустино Тринчиа.

Деньги, которые собирают в фонтане, идут на благотворительные цели. Перед этим они отправляются на склад для мытья, сортировки и доставки нуждающимся, уточняют "Известия".

Туристы бросают в фонтан деньги, повернувшись к нему спиной. Многие верят, что эта монетка поможет найти любовь, привлечёт удачу и позволит снова вернуться в Рим. Но кроме монеток в фонтан бросают разные вещи. Среди них встречаются вставные челюсти, очки, клешни рака и украшения.

После исключения расходов на управление сбором, которые составляют примерно 6% от общей суммы, остальные деньги используются для помощи людям, испытывающим финансовые затруднения, и страдающим болезнью Альцгеймера, - рассказал директор Caritas Джустино Тринчиа.


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Метки: Рим   волонтеры   деньги   евро   интересное   туристы   фонтан   
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4  комментария
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33k
Ego sum qui sum Час назад
чистильщики фонтана

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248
iskra 10 минут назад
Интересно, как они конвертируют мелочь самых разных стран - от ЮАР до Исландии?
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6k
Евгений Д 19 минут назад
Не так давно вроде был пост как ушлые хохля из фонтана деньгу доставали.
Типа чистили ???
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39k
Седой 39 минут назад
И мои пять центов тоже там...
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PokemonKa
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