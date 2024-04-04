Рейтинг Forbes: 14 знаменитостей-миллиардеров, которые стали самыми богатыми в 2024 году

Главный журнал о финансах составил рейтинг мировых знаменитостей, состояние которых превышает миллиард долларов в 2024 году. Доход самой богатой звёзды составляет почти 5 миллиардов. В рейтинг вошли четыре женщины и десять мужчин разных профессий. Одни из них разбогатели благодаря своей основной деятельности, другие — выгодным сделкам и коллаборациям.
Новой звездой списка Forbes стала Тейлор Свифт, собравшая за прошедший год огромную армию поклонников и почти 2 миллиарда долларов без вычета налогов, а также сценарист Дик Вульф. Кто ещё из мира развлечений вошёл в рейтинг, смотрите ниже.
Состояние: 1,1 млрд долларовВозраст: 34 года
Тейлор Свифт достигла небывалых высот, заработав миллиард только на музыке.
Состояние: 1,2 млрд долларовВозраст: 77 лет
Американский продюсер и сценарист, известный сериалами «Закон и порядок» и «Полиция Чикаго», впервые попал в список Forbes.
Состояние: 1,2 млрд долларовВозраст: 64 года
Американский баскетболист начал зарабатывать миллиарды не во время своей профессиональной карьеры, где и так добился невероятных успехов, а когда занялся бизнесом. Ему принадлежит несколько спортивных команд Главной бейсбольной лиги, Национальной футбольной лиги и Женской национальной баскетбольной ассоциации.
Состояние: 1,2 млрд долларовВозраст: 39 лет
А этот баскетболист продолжает зарабатывать как спортом, так и бизнесом. В частности, большой доход идёт от его собственной развлекательной компании SpringHill.
Состояние: 1,3 млрд долларовВозраст: 48 лет
Десятку открывает ещё один спортсмен — американский гольфист. Часть его дохода приходит непосредственно от спорта. Большая же — от рекламы Nike, а также с продаж собственной линии одежды Sun Day Red.
Состояние: 1,4 млрд долларовВозраст: 36 лет
Певице принадлежит часть косметической компании Fenty Beauty и бизнеса по производству нижнего белья Savage X Fenty, лицом которых она является.
Состояние: 1,4 млрд долларовВозраст: 54 года
Первый актёр этого рейтинга, который заработал своей профессией больше миллиарда долларов.
Состояние: 1,5 млрд долларовВозраст: 62 года
Новозеландский режиссёр, известный трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит», заработал большую часть своего состояния на своей компании по созданию визуальных эффектов Weta Digital, которая в 2021 году продала часть своих активов производителю игр Unity Software.
Состояние: 1,7 млрд долларовВозраст: 43 года
Никто не заработал на реалити-шоу, столько Ким Кардашьян. Нынешний её доход идёт с продаж собственных брендов косметики и одежды, в частности, линии корректирующего белья Skims.
Состояние: 2,5 млрд долларовВозраст: 54 года
Рэпер продал 50% акций своего бренда шампанского Armand de Brignac, а также контрольный пакет акций своего коньячного бренда D’Usse. Кроме того, ему принадлежат доли в Uber и Block.
Состояние: 2,8 млрд долларовВозраст: 70 лет
Ведущая дневного ток-шоу стала первой чернокожей женщиной-миллиардером в 2003 году. С тех пор она превратила свой бренд в бизнес-империю, занимаясь инвестициями в недвижимость и продюсированием.
Состояние: 3,2 млрд долларовВозраст: 61 год
Джордан стал первым спортсменом-миллиардером в 2015 году, но не благодаря профессиональной деятельности, а сотрудничеству с брендами, самый крупный из которых Nike, и инвестициям в спортивные команды.
Состояние: 4,8 млрд долларовВозраст: 77 лет
Спилберг стал первым режиссёром, вошедшим в подобный список. Уже много лет он не получает зарплату в традиционном смысле, а богатеет на процентах от валовых продаж своих фильмов и билетов, проданных в тематических парках Universal.
Состояние: 4,8 млрд долларовВозраст: 79 лет
Знаменитый режиссёр разбогател на продаже своей продюсерской компании LucasFilm Диснею более чем за 4 миллиарда долларов наличными и акциями.
Источник:
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