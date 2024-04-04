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Рейтинг Forbes: 14 знаменитостей-миллиардеров, которые стали самыми богатыми в 2024 году

Рейтинг Forbes: 14 знаменитостей-миллиардеров, которые стали самыми богатыми в 2024 году

Автор:
04 апреля 2024 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: forbes   в мире   деньги   знаменитости   люди   миллиардер   самые богатые   фото   
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Главный журнал о финансах составил рейтинг мировых знаменитостей, состояние которых превышает миллиард долларов в 2024 году. Доход самой богатой звёзды составляет почти 5 миллиардов. В рейтинг вошли четыре женщины и десять мужчин разных профессий. Одни из них разбогатели благодаря своей основной деятельности, другие — выгодным сделкам и коллаборациям.

Новой звездой списка Forbes стала Тейлор Свифт, собравшая за прошедший год огромную армию поклонников и почти 2 миллиарда долларов без вычета налогов, а также сценарист Дик Вульф. Кто ещё из мира развлечений вошёл в рейтинг, смотрите ниже.

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Состояние: 1,1 млрд долларовВозраст: 34 года

Тейлор Свифт достигла небывалых высот, заработав миллиард только на музыке.

Состояние: 1,2 млрд долларовВозраст: 77 лет

Американский продюсер и сценарист, известный сериалами «Закон и порядок» и «Полиция Чикаго», впервые попал в список Forbes.

Состояние: 1,2 млрд долларовВозраст: 64 года

Американский баскетболист начал зарабатывать миллиарды не во время своей профессиональной карьеры, где и так добился невероятных успехов, а когда занялся бизнесом. Ему принадлежит несколько спортивных команд Главной бейсбольной лиги, Национальной футбольной лиги и Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Состояние: 1,2 млрд долларовВозраст: 39 лет

А этот баскетболист продолжает зарабатывать как спортом, так и бизнесом. В частности, большой доход идёт от его собственной развлекательной компании SpringHill.

Состояние: 1,3 млрд долларовВозраст: 48 лет

Десятку открывает ещё один спортсмен — американский гольфист. Часть его дохода приходит непосредственно от спорта. Большая же — от рекламы Nike, а также с продаж собственной линии одежды Sun Day Red.

Состояние: 1,4 млрд долларовВозраст: 36 лет

Певице принадлежит часть косметической компании Fenty Beauty и бизнеса по производству нижнего белья Savage X Fenty, лицом которых она является.

Состояние: 1,4 млрд долларовВозраст: 54 года

Первый актёр этого рейтинга, который заработал своей профессией больше миллиарда долларов.

Состояние: 1,5 млрд долларовВозраст: 62 года

Новозеландский режиссёр, известный трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит», заработал большую часть своего состояния на своей компании по созданию визуальных эффектов Weta Digital, которая в 2021 году продала часть своих активов производителю игр Unity Software.

Состояние: 1,7 млрд долларовВозраст: 43 года

Никто не заработал на реалити-шоу, столько Ким Кардашьян. Нынешний её доход идёт с продаж собственных брендов косметики и одежды, в частности, линии корректирующего белья Skims.

Состояние: 2,5 млрд долларовВозраст: 54 года

Рэпер продал 50% акций своего бренда шампанского Armand de Brignac, а также контрольный пакет акций своего коньячного бренда D’Usse. Кроме того, ему принадлежат доли в Uber и Block.

Состояние: 2,8 млрд долларовВозраст: 70 лет

Ведущая дневного ток-шоу стала первой чернокожей женщиной-миллиардером в 2003 году. С тех пор она превратила свой бренд в бизнес-империю, занимаясь инвестициями в недвижимость и продюсированием.

Состояние: 3,2 млрд долларовВозраст: 61 год

Джордан стал первым спортсменом-миллиардером в 2015 году, но не благодаря профессиональной деятельности, а сотрудничеству с брендами, самый крупный из которых Nike, и инвестициям в спортивные команды.

Состояние: 4,8 млрд долларовВозраст: 77 лет

Спилберг стал первым режиссёром, вошедшим в подобный список. Уже много лет он не получает зарплату в традиционном смысле, а богатеет на процентах от валовых продаж своих фильмов и билетов, проданных в тематических парках Universal.

Состояние: 4,8 млрд долларовВозраст: 79 лет

Знаменитый режиссёр разбогател на продаже своей продюсерской компании LucasFilm Диснею более чем за 4 миллиарда долларов наличными и акциями.

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Метки: forbes   в мире   деньги   знаменитости   люди   миллиардер   самые богатые   фото   
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3  комментария
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MrMopnex 2 часа назад
Всегда думал, что среди спортсменов самый богатый - Вудс, а оказалось, что он в 3 раза беднее Джордана
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1k
tuka 40 минут назад
в последнее время все сильнее ощущаю себя трансфинансом и немного трансвозрастом, точно знаю что на самом деле я должен быть богатым, молодым, здоровый... но по какой-то необъяснимой ошибке вселенной каждый день приходится с хрустом вставать с постели и топать на автобус, что бы не опоздать на работу))
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Гвоздь Час назад
С утра про богатеев второй пост. Провоцируют на негодование?
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Alove_Roleen
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  • 1829 постов (1537 в горячем)

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