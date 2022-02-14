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15 дизайнеров и архитекторов, фантазия которых превзошла все самые смелые ожидания

15 дизайнеров и архитекторов, фантазия которых превзошла все самые смелые ожидания (16 фото)

Автор:
14 февраля 2022 21:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ожидания   Превзойти   Шокировать   архитекторы   дизайнеры   смелые   фантазия   
4094
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Творческие люди, на то они и творческие, что их иногда посещает вдохновение. Когда архитекторы и дизайнеры получают заказ, они стараются включить своё воображение на полную катушку, и создать что-нибудь этакое. Но иногда они настолько увлекаются, что результат может просто шокировать. Посмотрите сами!
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Метки: Ожидания   Превзойти   Шокировать   архитекторы   дизайнеры   смелые   фантазия   
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3  комментария
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741
Ибрагим Прутков 3 часа назад
А комод прикольный
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9
Rastafari777 2 часа назад
А почему комод-то из кошмарного сна? Офигенный так-то.
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2k
NIS 3 часа назад
Отстой .....
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