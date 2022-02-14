15 дизайнеров и архитекторов, фантазия которых превзошла все самые смелые ожидания

Творческие люди, на то они и творческие, что их иногда посещает вдохновение. Когда архитекторы и дизайнеры получают заказ, они стараются включить своё воображение на полную катушку, и создать что-нибудь этакое. Но иногда они настолько увлекаются, что результат может просто шокировать. Посмотрите сами!

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Декоративные камни для сада 0 Источник:

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Этот коврик не понравится защитникам животных 0 Источник:

Двухуровневый замок 0 Источник:

Глобус с птичьими ногами 0 Источник:

Диван для буддиста 0 Источник:

Комод из кошмарного сна 0 Источник:

Брошь не для слабонервных 0 Источник:

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Сумочка броненосец 0 Источник:

Корова-паук рядом с очень дорогим домом 0 Источник:

У кого-то разгулялась фантазия 0 Источник:

Лестница в небеса 0 Источник:

Светильники - осьминоги 0 Источник:

Если только это ветеринарная клиника 0 Источник: