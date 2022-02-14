15 дизайнеров и архитекторов, фантазия которых превзошла все самые смелые ожидания

4094
16
Творческие люди, на то они и творческие, что их иногда посещает вдохновение. Когда архитекторы и дизайнеры получают заказ, они стараются включить своё воображение на полную катушку, и создать что-нибудь этакое. Но иногда они настолько увлекаются, что результат может просто шокировать. Посмотрите сами!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Иранский архитектор придумал лестницу в форме ДНК
- 15 работ дизайнеров, которые переборщили с воображением
- Долой типичные ковры: аргентинка мастерит ковры в виде природного ландшафта
- 15 дизайнеров, у которых фантазия разгулялась не на шутку
- 15 дизайнеров и архитекторов, которые создали уникальные объекты
27
Понравилось27
Новости партнёров