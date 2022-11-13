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17 абсурдных товаров, которые можно приобрести в Интернет-магазинах

17 абсурдных товаров, которые можно приобрести в Интернет-магазинах

Автор:
13 ноября 2022 21:50
Сообщество : Юмор
Метки: Абсурдные   Неисчерпаемо   Приобрести   вдохновение   дизайнеры   интернет-магазин   товары   
2998
16
Если вам кажется, что вы уже все видели и ничто не может вас удивить, не спешите с выводами. Воображение дизайнеров поистине неисчерпаемо, и вдохновение они могут найти практически где угодно. В этой подборке вы увидите нелепые предметы, которые поднимут вам настроение. Хотя, если очень постараться, то некоторым из них можно найти применение.
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Источник:

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Метки: Абсурдные   Неисчерпаемо   Приобрести   вдохновение   дизайнеры   интернет-магазин   товары   
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6  комментариев
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532
Николай Час назад
дураков и дэбилов припасено лет на сто, и судя по всему, классик ошибся только с территорией ибо судя по всему, за пределами Руси-матушки их не меньше, если даже не больше))))
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1k
Guntis Полчаса назад
Где то тут же было что посуда в виде унитаза для новобрачных в первую ночь неотъемлемая часть свадьбы в Франций.
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853
kehlalex 53 минуты назад
такая люстра в думу хорошо впишется...
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362
Makfatym Час назад
Комментарий к фото
х.е.р.о.в.о светит!!
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516
Rom Час назад
Про всё не знаю, но игра с говницом для детей отвратительного качества. Покупали такую. Там весь комплект просто из туалетной бумаги, на столько не интересно из за этого, что даже и поиграть не попробовали. Было бы хорошо сделано, детям нравится такая ерунда, да.
Ну люстра не плохая, тематическая. Много куда можно вешать. В банки, в казино, в какую то контору тоже может подойти.... да мало ли.
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