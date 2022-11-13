17 абсурдных товаров, которые можно приобрести в Интернет-магазинах

Если вам кажется, что вы уже все видели и ничто не может вас удивить, не спешите с выводами. Воображение дизайнеров поистине неисчерпаемо, и вдохновение они могут найти практически где угодно. В этой подборке вы увидите нелепые предметы, которые поднимут вам настроение. Хотя, если очень постараться, то некоторым из них можно найти применение.

0

Необычный музыкальный инструмент 0 Источник:

×

×

Платье - писсуар 0 Источник:

Брелок с лапшой 0 Источник:

Если вам нужен замаскированный набор ножей, то это для вас 0 Источник:

Как в этом ходить? 0 Источник:

Галстук бабочка 0 Источник:

У того, кто приобретёт эту люстру, в доме должны быть высокие потолки 0 Источник:

Игра "Не наступи на него!" Детям предлагается с завязанными глазами уворачиваться от множества собачьих “сюрпризов”, к счастью, ложных 0 Источник:

Не очень приятный дозатор для мыла 0 Источник:

Крылья летучей мыши для вашей кошки 0 Источник:

Поясная сумка 0 Источник:

Намордник для вашей собаки в виде человеческого лица 0 Источник:

Чашка в форме унитаза 0 Источник:

Подушки - хрюшки 0 Источник: