17 абсурдных товаров, которые можно приобрести в Интернет-магазинах

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Если вам кажется, что вы уже все видели и ничто не может вас удивить, не спешите с выводами. Воображение дизайнеров поистине неисчерпаемо, и вдохновение они могут найти практически где угодно. В этой подборке вы увидите нелепые предметы, которые поднимут вам настроение. Хотя, если очень постараться, то некоторым из них можно найти применение.
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Игра "Не наступи на него!" Детям предлагается с завязанными глазами уворачиваться от множества собачьих “сюрпризов”, к счастью, ложных
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну люстра не плохая, тематическая. Много куда можно вешать. В банки, в казино, в какую то контору тоже может подойти.... да мало ли.