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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
05 апреля 2024 14:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1624
28
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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46  комментариев
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60k
turyst 5 часов назад
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Когда умрут все нервные клетки, останутся только спокойные!
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5010_BIRD 8 минут назад
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Когда стал руководителем.
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26k
Михаил Сметанкин 13 минут назад
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Пфф! Пуховик и шорты!
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10k
Regerald 41 минуту назад
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Ну, супчик я и молодым очень любил...
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10k
Regerald 43 минуты назад
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По-моему резина уже сильно поукатанная. Про бабу не знаю, наверное тоже.
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21k
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