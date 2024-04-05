Да что вы знаете о неловких ситуациях ?

Тиньков* стоял в обнимку с Бочелли, а рядом с ними были их супруги. Как заявил олигарх, он часто проводит время вместе со знаменитым итальянцем, поскольку тот является его соседом. Он похвастался, что ему удалось перепеть легендарного певца, хотя многие подписчики в соцсетях и настаивают, что ему медведь оттоптал оба уха.

После исполнения композиции Тиньков* настолько преисполнился, что поспешил взмахнуть рукой в сторону Бочелли, чтобы дать пять. Однако он не учел, что артист является слепым.