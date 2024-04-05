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Да что вы знаете о неловких ситуациях ?

Да что вы знаете о неловких ситуациях ?

Автор:
05 апреля 2024 09:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Тиньков   бочелли   кринж   неловкая ситуация   пение   пятюня   слепой   
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Российский бизнесмен Олег Тиньков* поделился в соцсетях кадрами, как отдыхает вместе со знаменитым тенором Андреа Бочелли. Вместе они решили исполнить песню "O sole mio", и во время пения бывший банкир сильно опозорился. Но в меньшей степени из-за своего вокального мастерства.

Тиньков* стоял в обнимку с Бочелли, а рядом с ними были их супруги. Как заявил олигарх, он часто проводит время вместе со знаменитым итальянцем, поскольку тот является его соседом. Он похвастался, что ему удалось перепеть легендарного певца, хотя многие подписчики в соцсетях и настаивают, что ему медведь оттоптал оба уха.


После исполнения композиции Тиньков* настолько преисполнился, что поспешил взмахнуть рукой в сторону Бочелли, чтобы дать пять. Однако он не учел, что артист является слепым.

Подобный жест вызвал бурную реакцию публики. Люди поспешили напомнить бизнесмену, что вряд ли певец мог заметить его поднятую руку. На что Тиньков* поспешил объяснить свое поведение лаконичной фразой.


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Метки: Видео   Тиньков   бочелли   кринж   неловкая ситуация   пение   пятюня   слепой   
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2k
Ультратрахуил 52 минуты назад
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28k
Sheir 4 минуты назад
В интервью Дудю, он говорил "закрыть гешефт" вместо "гештальт" , на серьезных щах. Короче-богатый человек вовсе не означает умный.
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37k
БамбарбияКиргуду 15 минут назад
Х.з.,а чё он сказать то хотел?
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348
DuckTales 47 минут назад
Ну бывает... А так вроде они там дружбаны
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3488 постов (3293 в горячем)

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