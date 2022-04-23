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«Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге

«Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге

Автор:
23 апреля 2022 07:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Тиньков   Тинькофф   банк   видео   карты   клиенты   отказ   ребрендинг   
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Представители компании заявили, что давно пришла пора отказаться от старого бренда «ради счастья клиентов».

 Казалось бы, при чём тут бренд и «счастье клиентов»? Оказывается, о смене названия в руководстве банка задумались давно, но последние события лишь ускорили этот процесс.


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Под «последними событиями» в руководстве банка подразумевают недавние высказывания отца-основателя банка Олега Тинькова, который весьма негативно высказался не только о спецоперации, но и обо всех россиянах, пользующихся услугами его банка.



Это, в свою очередь, вызвало шквал негатива не только лично к Тинькову, живущему в Лондоне, но и к самому банку. Люди стали закрывать счета и публично уничтожать карты.


Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, руководство банка буквально через пару часов публично отреклось от высказывания экс-начальства.


Но этого оказалось мало, теперь в банке решили отказаться и от самого имени Тинькова. На что только не пойдёшь ради «счастья клиентов».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тиньков   Тинькофф   банк   видео   карты   клиенты   отказ   ребрендинг   
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10  комментариев
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5k
VL 4 часа назад
запоздалый усирон... нах этот банчок.
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1k
Иван 2 часа назад
И как назовут? Спецоперация банк? Убить всех хохлов банк? Сжечь хохлов банк? Путин банк?
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Я вот честно не понимаю, как ребрендинг может повлиять на репутацию вообще хоть чего-то? говно говном и останется даже если его золотом обозвать.
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107k
стас 3 часа назад
ага, на что не пойдешь ради "счастья клиентов", ой, то есть денег..
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59
Alex 3 часа назад
Пошли на хер. В июне заканчивается срок действия карты. Больше не буду с этим сраным банком работать.
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Ребрендинг трендо-бренда - это как переименовать говно в конфетку. Слаще она о этого не станет, и вонять не перестанет.
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4k
Горожанин 3 часа назад
На фото - это не Тиньков, а гламурная, располосованная под операциями и давно не похожая на Тинькова баба. Нарцисс, меняющий лицо - не просто клоун, а тупой клоун без остатка разума. Хотя какой у этого психопата и баклана из ворья 90-х может быть разум, зиц-председатель - высшая его роль, и то не срослась.
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680
Рафаэль 4 часа назад
Ну а что, про чиновников и генералов он правильно сказал!!!
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825
Антон 4 часа назад
Интересно сколько клиентов данного банка утрутся этим плевком в лицо и продолжат пользоваться его услугами, ведь написав данное сообщение он уверен что те кто приносят ему деньги быдло которое можно оскорблять и поливать грязью и это не как не скажется на его доходах.
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