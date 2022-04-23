«Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге

Представители компании заявили, что давно пришла пора отказаться от старого бренда «ради счастья клиентов».
Казалось бы, при чём тут бренд и «счастье клиентов»? Оказывается, о смене названия в руководстве банка задумались давно, но последние события лишь ускорили этот процесс.
Под «последними событиями» в руководстве банка подразумевают недавние высказывания отца-основателя банка Олега Тинькова, который весьма негативно высказался не только о спецоперации, но и обо всех россиянах, пользующихся услугами его банка.
Это, в свою очередь, вызвало шквал негатива не только лично к Тинькову, живущему в Лондоне, но и к самому банку. Люди стали закрывать счета и публично уничтожать карты.
Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, руководство банка буквально через пару часов публично отреклось от высказывания экс-начальства.
Но этого оказалось мало, теперь в банке решили отказаться и от самого имени Тинькова. На что только не пойдёшь ради «счастья клиентов».
Источник:
АНТИФИШКИ
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