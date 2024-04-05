Откуда брались металлические буквы Е и Ш на улицах в 90-ых?

Какие были теории появления этих букв? Для чего они были нужны на самом деле? Как их применяли дети?
Найти эти загадочные буквы можно было в любом районе города. Их было несметное количество. И каждый ребенок знал, что где одна буква, там обязательно будет другая. Дефицита точно не было.
Благодаря этому, под конец прогулки можно было забить до отвала карманы такой своеобразной коллекцией. «Зачем?» - спросите Вы. А как же пройти мимо таких интересных штуковин. Это же как ракушки на морском побережье.
Но дети не только собирали металлические буквы. Во-первых, с их помощью строили различные фигуры. Это было возможно благодаря удивительной гибкости предмета. Некоторые дети верили, что это разбросанный алфавит и собирали целые экспедиции для поиска недостающих букв. Было предположение, что это тайный зашифрованный язык, поэтому с его помощью можно разгадать послание внеземных цивилизаций.
И самое простое применение-это использование данных предметов в виде оружия в детских военных играх. Но на самом деле появление и реальное использование этих металлических букв куда прозаичнее. Пластины, имеющие форму букв Ш или Е, являлись деталями из сердечника трансформатора электрического тока, который нужен был для преобразования напряжения.
Пластины складывали в пакет, который и представлял собой сердечник. Вокруг центральной части сердечника наматывали катушку с медной проволокой. За медными проводами велась охота, ведь сделаны они из цветных металлов, которые и ценились. А вот сами пластины были никому не нужны. Поэтому при разборке трансформатора проволоку забирали себе, а пластины, которых было не малое количество, выбрасывали, где придется.
Последующее их перемещение уже дело случая то животные и птицы растащат, то люди обувью пнут и в землю закапают, то дети разнесут в разные стороны. А с учётом того, что трансформаторы было разного размера, он и пластины тоже отличались между собой. Как удобно для строительства башни!
Но с технологическим прогрессом изменилась сама структура и форма таких трансформаторов, поэтому известные всем в 90-е годы буквы Ш и Е уже практические не найти. Вспомните: находили ли Вы эти предметы в своем детстве? Поделитесь своим способом применения.
Источник:
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Со второго класса записался на радиокружок, приписав себе пару лет, потому как принимали только с 5 класса (у нас не было 4 класса).
Как только трансформаторы появились.
Они и сейчас есть, в смысле, трансформаторы с такими наборными сердечниками, но только совсем мелкие, обычно для развязки по току. Недавно в старом заряднике для шуруповерта видел, но там он не очень был маленький, да любой сломанный бытовой "гаджет" разберите, в некоторых, совсем малюсенькие
Большие теперь не выгодно столько металла тратить, у нас же в России дефицит, судя по ценам на изделия (простые) из металла
Они теперь импульсные, компактно и легко (в смысле массы).
В детстве мотали себе трансформаторы для самодельных блоков питания. Пробовал сделать импульсный паяльник, модный был тогда.
Ну а до школы, набирали из них сплошные пластины для песочных крепостей.
Через минуту я открыл второе веко...
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Особого внимания заслуживает фраза о том, что "медные провода делались из цветных металлов"...
Кстати, у нас в доме жила тогда семейка: папа и мама - алкоголики + два пацана; так пацаны с этими "сюрикенами" вполне себе охотились на городских голубей, снабжая всю семью мясом.