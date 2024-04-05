Откуда брались металлические буквы Е и Ш на улицах в 90-ых?

Пластины складывали в пакет, который и представлял собой сердечник. Вокруг центральной части сердечника наматывали катушку с медной проволокой. За медными проводами велась охота, ведь сделаны они из цветных металлов, которые и ценились. А вот сами пластины были никому не нужны. Поэтому при разборке трансформатора проволоку забирали себе, а пластины, которых было не малое количество, выбрасывали, где придется.