FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1367 постов • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Откуда брались металлические буквы Е и Ш на улицах в 90-ых?

Откуда брались металлические буквы Е и Ш на улицах в 90-ых?

Автор:
05 апреля 2024 10:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 90 года   буквы Е и Ш   перестройка   трансформатор   факты   фото   
2023
8

Какие были теории появления этих букв? Для чего они были нужны на самом деле? Как их применяли дети?

Найти эти загадочные буквы можно было в любом районе города. Их было несметное количество. И каждый ребенок знал, что где одна буква, там обязательно будет другая. Дефицита точно не было.

×
×

Благодаря этому, под конец прогулки можно было забить до отвала карманы такой своеобразной коллекцией. «Зачем?» - спросите Вы. А как же пройти мимо таких интересных штуковин. Это же как ракушки на морском побережье.

Но дети не только собирали металлические буквы. Во-первых, с их помощью строили различные фигуры. Это было возможно благодаря удивительной гибкости предмета. Некоторые дети верили, что это разбросанный алфавит и собирали целые экспедиции для поиска недостающих букв. Было предположение, что это тайный зашифрованный язык, поэтому с его помощью можно разгадать послание внеземных цивилизаций.

И самое простое применение-это использование данных предметов в виде оружия в детских военных играх. Но на самом деле появление и реальное использование этих металлических букв куда прозаичнее. Пластины, имеющие форму букв Ш или Е, являлись деталями из сердечника трансформатора электрического тока, который нужен был для преобразования напряжения.

Пластины складывали в пакет, который и представлял собой сердечник. Вокруг центральной части сердечника наматывали катушку с медной проволокой. За медными проводами велась охота, ведь сделаны они из цветных металлов, которые и ценились. А вот сами пластины были никому не нужны. Поэтому при разборке трансформатора проволоку забирали себе, а пластины, которых было не малое количество, выбрасывали, где придется.

Последующее их перемещение уже дело случая то животные и птицы растащат, то люди обувью пнут и в землю закапают, то дети разнесут в разные стороны. А с учётом того, что трансформаторы было разного размера, он и пластины тоже отличались между собой. Как удобно для строительства башни!

Но с технологическим прогрессом изменилась сама структура и форма таких трансформаторов, поэтому известные всем в 90-е годы буквы Ш и Е уже практические не найти. Вспомните: находили ли Вы эти предметы в своем детстве? Поделитесь своим способом применения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: 90 года   буквы Е и Ш   перестройка   трансформатор   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Sanar Час назад
Филиал дзена и однглазников а не фишки "ставь класс если собирал такие"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Евгений Минуту назад
И собирал, и разбирал, и перематывал. Моталка до сих пор где-то лежит.
Со второго класса записался на радиокружок, приписав себе пару лет, потому как принимали только с 5 класса (у нас не было 4 класса).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628
kost 2 минуты назад
Находили такие металлические пластинки, из 4 штук приличные "бумеранги" получались. Интересно от чего они.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман 5 минут назад
А были еще большие, они прикольно в заборы втыкались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 17 минут назад
Ну... они появились не только в 90-е, При чем здесь они?
Как только трансформаторы появились.
Они и сейчас есть, в смысле, трансформаторы с такими наборными сердечниками, но только совсем мелкие, обычно для развязки по току. Недавно в старом заряднике для шуруповерта видел, но там он не очень был маленький, да любой сломанный бытовой "гаджет" разберите, в некоторых, совсем малюсенькие

Большие теперь не выгодно столько металла тратить, у нас же в России дефицит, судя по ценам на изделия (простые) из металла

Они теперь импульсные, компактно и легко (в смысле массы).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
Михаил 23 минуты назад
Если кому интересно, то это элементы Магнитопровода. И почему сейчас не используются? Вполне себе используются и выпускаются до сих пор.
В детстве мотали себе трансформаторы для самодельных блоков питания. Пробовал сделать импульсный паяльник, модный был тогда.
Ну а до школы, набирали из них сплошные пластины для песочных крепостей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
т.е. предыдущие 100500 постов на эту тему никого не убедили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Дядюшка Лю Полчаса назад
Ааахренеть, открытие! Автор открыл для себя "металлические буквы"! Сколько тебе лет, дитятко?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил 43 минуты назад
Сегодня утром я сделал открытие века!
Через минуту я открыл второе веко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Алексей Куликов 49 минут назад
Зумеры открыли трансформатор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 52 минуты назад
Das ist rusische Schuriken für Rusbogotyr
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Палыч Час назад
пнут и в землю закапают ©
==========
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor Час назад
Летали они хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья Час назад
В 90-х? Да я их и гораздо раньше видела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
sedoisever Час назад
Детишки, вы каждый месяц это будете постить?
Особого внимания заслуживает фраза о том, что "медные провода делались из цветных металлов"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
DuckTales 2 часа назад
Видел часто, но никогда не собирал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Sheir 2 часа назад
Пластины эти никакого практического применения в пацанской жизни не имели. Чего нельзя сказать о катушке с медной проволокой. Очень нужная вещь в хозяйстве!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 747 постов (699 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50963



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#животные#забавно#в мире#интересно#Еда#Разное#Китай
#автомобили#Юмор#история#аварии#авто аварии#люди#собака#задержание#подборка#подростки
#автомир#факты#интересное#ДТП#Автовсячина#милота#полиция#позитив#истории#продукты
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью Китайская гангстерша, которая держала в плену 16 молодых юношей с одной единственной целью Мусор как новая валюта Индии Мусор как новая валюта Индии Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»? Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»? Вещи, которые в 1990-х выпрашивали почти все дети Вещи, которые в 1990-х выпрашивали почти все дети

На что жалуетесь?

Вернуться