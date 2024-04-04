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Черные яйца Овакудани

Черные яйца Овакудани

Автор:
04 апреля 2024 11:08
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Великая Кипящая долина   Еда   Черные яйца Овакудани   в мире   факты   фото   
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Овакудани или «Великая Кипящая долина» в японском Хаконе – это большая вулканическая котловина, по-научному – кальдера, которая раскрылась здесь еще 3 тысячи лет назад. Жутковатое «адское» место, за три тысячи лет японцы и его могут обжить

Долина ада? Идеальное место для варки яиц!

Вокруг Овакудани расставлены небольшие деревянные столики, прямо под открытым небом, где выставлены… вареные яйца. Вот так приземленно, некоторые даже разрезаны, чтобы люди могли убедиться, что они хорошо пропеклись-пропарились.

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При этом вокруг адского котлована сильно пахнет серой, а снизу валит пар. Как вы знаете, сера очень сильно пахнет тухлыми яйцами, так что выбор готовить тут именно яйца был… довольно странным? Ну, это же японцы, у них логика от противного.

Туристы приезжают сюда посмотреть на Великую Кипящую Долину и обязательно едят черные яйца, которые варят в кипящей воде долины. За это время их скорлупа чернеет от серы, они даже немного пропитываются этим сильным запахом. Но в стране, где едят ферментированные бобы натто, это просто цветочки!

Температура воды в кальдере - 80°C, потому провариваются яйца примерно на час. Но после этой варки их еще 15 минут держат над сильными серными парами. Чтобы пропитались сильнее, наверное, ну и прочернились со всех сторон.

Это просто куриные яйца с сильным запахом. Вы получаете огромное впечатление, что едите черное яйцо дракона практически из его логова.

Стоят они 500 иен за шесть штук, около 300 рублей. И не дорого даже, что на всю семью купить попробовать. С ними даже местные модные рецепты рамена делают.

Чтобы поесть этих яиц, нужно еще подняться на вершину холма около километра. Так японцы заманивают туристов на самую верхушку, откуда открываются виды на Фудзи.

При этом вам еще может не достаться яиц, когда вы приедете. Место сейсмоопасное, и если с утра было предупреждение, то никого к яйцам могут не пустить.

Мне было бы интересно попробовать эти черные яйца, на них, в отличие от китайских, никакие мальчики на них не писали.

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Метки: Великая Кипящая долина   Еда   Черные яйца Овакудани   в мире   факты   фото   
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Example 6.2.6 19 минут назад
По сути, обычные яйца варят с воде обогащённой серой, придавая им небольшой привкус и причудливо изменяя цвет скорлупы. Но, я бы попробовал, будь я там. Я вообще яйца люблю. Каждое утро варю всмятку куриные Д-0 и уплетаю с крупно кристаллической морской солью.
Я бы ещё попробовал "столетние" яйца. Выглядят ужасающе, но говорят что вполне съедабельно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Столетнее_яйцоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Столетнее_яйцо
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