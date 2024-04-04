Черные яйца Овакудани

Чтобы поесть этих яиц, нужно еще подняться на вершину холма около километра. Так японцы заманивают туристов на самую верхушку, откуда открываются виды на Фудзи.

При этом вам еще может не достаться яиц, когда вы приедете. Место сейсмоопасное, и если с утра было предупреждение, то никого к яйцам могут не пустить.

Мне было бы интересно попробовать эти черные яйца, на них, в отличие от китайских, никакие мальчики на них не писали.