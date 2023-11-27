Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»?

На самом деле, тут есть как минимум пять разных версий происхождения такого бандитского прозвища для пистолетов и огнестрельного оружия в целом. Например, "волына с черпаком" - удивитесь, но это просто пистолет с глушителем. :)

Сейчас все 5 главных версий приведу ниже.