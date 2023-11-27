Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»?

Российский криминальный мир издавна зовет пистолеты и вообще огнестрелы "волынами". Особо полюбили это словечко братки лихих девяностых - термин "волына" для обозначения оружия можно услышать в "Бригаде", "Бумере" и других фильмах на мрачную тему эпохи перемен...
На самом деле, тут есть как минимум пять разных версий происхождения такого бандитского прозвища для пистолетов и огнестрельного оружия в целом. Например, "волына с черпаком" - удивитесь, но это просто пистолет с глушителем. :)
Сейчас все 5 главных версий приведу ниже.
Первая гласит, что криминальный жаргонизм "волына" напрямую связан с названием того самого знаменитого язычкового инструмента, распространенного от Шотландии до самых до окраин. Мол, волына, из нее трубки торчат навроде стволов. Она же издает резкий характерный звук при стрельбе, привлекает лишнее внимание окружающих и так далее.
Вторая версия куда проще. Я сам лично к оной склоняюсь. Согласно ее, обозначение "волына" не связано с музыкальным инструментом. А идет от глагола "валить". То бишь, убивать. Ну тут все понятно, да.
Третья версия - тут, как в значительной части русского уголовного арго, примешан идиш. То самый смешанный с ивритом псевдонемецкий язык восточноевропейских евреев, в начале прошлого столетия игравших огромную роль в криминальной жизни всей нашей великой страны.
Название "волына" таким образом может идти от искаженного иврито-идишского /בהלה/беала - "страх, паника". Тоже весьма сию версию разделяю.
Версия четыре также крайне любопытна, на мой взгляд. Само название музыкального инструмента "волынка", как известно, идет от названия западнорусского региона Волынь, откуда в Россию собственно и попали первые музыкальные волынки.
Однако из того же пограничного русского края в конце XIX-го века тайно доставлялось в Россию и контрабандное оружие со всей Европы. Те же незаконные пистолеты, которые уголовники принялись по аналогии именовать "волынами", "волынками".
И, наконец, версия номер пять. "Волыной" или "волной" донские казаки еще в XVIII-XIX вв называли портупеи. Те самые знаменитые перевязи через плечо, на которых носили оружие - холодное (сабли, шашки) и "горячее" (пистолеты). Откуда и прикрепилось уже в начале XX-го столетия словечко "волына" собственно к пистолетам.
Источник:
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