Как сильно отличается молодое поколение от их родителей

Все мы не раз слышали от своих родителей, бабушек и дедушек, что вот они-то жили совсем по-другому, а нынешнее поколение какое-то не такое! Различие между людьми разных возрастов не может не существовать, ведь они росли в разных социальных и культурных условиях, которые повлияли на их мировоззрение и отношение к жизни.