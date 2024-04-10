Как сильно отличается молодое поколение от их родителей

Все мы не раз слышали от своих родителей, бабушек и дедушек, что вот они-то жили совсем по-другому, а нынешнее поколение какое-то не такое! Различие между людьми разных возрастов не может не существовать, ведь они росли в разных социальных и культурных условиях, которые повлияли на их мировоззрение и отношение к жизни.
Очень ярко эту разницу поколений изображает новый тренд в TikTok, в котором пользователи сети показывают своих родителей и себя в одном и том же или примерно том же возрасте, доказывая, что различия существуют, но это не делает кого-то менее счастливым.
Моя мама растит детей в счастливом браке в свои 27, и я в том же возрасте валяю дурака на ярмарке в костюме осла.
Кто-то в 22 года выходит замуж, а кто-то строит дурацкие рожицы в зеркале.
Мои родители в 20 и 23 года, и мой неженатый брат в свои 29 лет с пасхальным подарком.
А покушать она всё так же любит!
Мои родители поженились, когда им было 20 и 18 лет, за пять лет у них появилось четверо детей. А это я в свои 26 показываю собаку на фоне заката.
Моя мама в 40 со своим шестым ребёнком, и я праздную 40-ой день рождения в стиле Марии-Антуанетты.
Моя мама в свои 26 растит меня, а это я в 28 прихожу к родителям с контейнерами, чтобы они дали мне еды.
У неё тоже детки! Только немного другие…
Моя мама в 23 выходит замуж, и я в 23 устроила день рождения в стиле «Шрек 2».
Мама в 26 лет рожает мою старшую сестру. Старшая сестра ждёт, пока мама натрёт ей сыр в спагетти.
В моём возрасте у родителей уже было трое детей, но я на такое не согласна!
Как же по-разному они проводят свои годы!
Источник:
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А вот следующее поколение да - инфантильное, с ним скорее всего будут проблемы.