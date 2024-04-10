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Как сильно отличается молодое поколение от их родителей

Как сильно отличается молодое поколение от их родителей

Автор:
10 апреля 2024 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   забавно   молодое поколение   разница   родители   семья   фото   
1601
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Все мы не раз слышали от своих родителей, бабушек и дедушек, что вот они-то жили совсем по-другому, а нынешнее поколение какое-то не такое! Различие между людьми разных возрастов не может не существовать, ведь они росли в разных социальных и культурных условиях, которые повлияли на их мировоззрение и отношение к жизни.

Очень ярко эту разницу поколений изображает новый тренд в TikTok, в котором пользователи сети показывают своих родителей и себя в одном и том же или примерно том же возрасте, доказывая, что различия существуют, но это не делает кого-то менее счастливым.

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Моя мама растит детей в счастливом браке в свои 27, и я в том же возрасте валяю дурака на ярмарке в костюме осла.

Кто-то в 22 года выходит замуж, а кто-то строит дурацкие рожицы в зеркале.

Мои родители в 20 и 23 года, и мой неженатый брат в свои 29 лет с пасхальным подарком.

А покушать она всё так же любит!

Мои родители поженились, когда им было 20 и 18 лет, за пять лет у них появилось четверо детей. А это я в свои 26 показываю собаку на фоне заката.

Моя мама в 40 со своим шестым ребёнком, и я праздную 40-ой день рождения в стиле Марии-Антуанетты.

Моя мама в свои 26 растит меня, а это я в 28 прихожу к родителям с контейнерами, чтобы они дали мне еды.

У неё тоже детки! Только немного другие…

Моя мама в 23 выходит замуж, и я в 23 устроила день рождения в стиле «Шрек 2».

Мама в 26 лет рожает мою старшую сестру. Старшая сестра ждёт, пока мама натрёт ей сыр в спагетти.

В моём возрасте у родителей уже было трое детей, но я на такое не согласна!

Как же по-разному они проводят свои годы!

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Метки: дети   забавно   молодое поколение   разница   родители   семья   фото   
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7  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Такая идеология сейчас в мире... выросло поколение потребления, эгоистов и лентяев)
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19k
Михаил Гривин 3 минуты назад
Так это пиндосы, это их так развратило. У нас такое тоже есть, но редко. Меня, например, мама родила в 27, я к этому возрасту был женат, со своей квартирой/тачкой и если б не проблемы у жены - ещё и первого ребёнка бы родили. Но всё равно в итоге наклепали троих, просто чуть позже. В принципе, моё поколение по большей части нормально завело семьи, почти у всех дети есть.
А вот следующее поколение да - инфантильное, с ним скорее всего будут проблемы.
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13k
Krapiv 7 минут назад
Комментарий к фото
Ну насчет еды от родителей даже не знаю. Мне 50, моим родителям 83. Постоянно ухожу от них с едой))). "Я вот тут котлет пожарила, возьми с собой", "Мы тут в магазине пряников очень вкусных купили, давай половину возьмешь"
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11k
Garpia121 13 минут назад
Я человек из "раньше" рано замуж, рано дети. Но мне нравится что молодежь сейчас более яркая, с разнообразными увлечениями, индивидуальная. Детство и юность и так скоротечны в жизни человека. Семья это серьезно, к этому надо подходить осознанно, тем более к рождению детей. Всему свое время. Инстинкт размножаться необдуманно не должен быть главным, мы же не звери.
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4k
grigorenko vladislav 19 минут назад
К великому счастью, все эти примеры не являются правилом. А так-то да... «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Сократ, 5-й век до н.э.
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Anarasius
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