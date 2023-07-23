"Ну, погоди!": легендарная портативная электронная игра 80-х и 90-х

Сама же игра выходила в нескольких вариантах в зависимости от года выпуска. Так, например ,встречались консоли с другими цветами кнопок, а в некоторых версиях даже менялся рисунок на трусах волка.

Легенда о 1000 очков

В то время ходила некая легенда, что если набрать 1000 очков, то вы увидите некий секретный мультфильм с выбегающим зайцем и танцующим волком. Мало кто мог набрать 1000 очков, поэтому все просто верили на слово и старались приблизиться к этой цели. Но из-за высокой сложности дойти до этой цифры было практически невозможно.

Ну а те счастливчики, которым удавалось заработать более 999 очков, в итоге были разочарованы, так как никакого мультика не было. Счетчик просто обнулялся, а игра продолжалась заново, причем со всеми полученными штрафными очками.

В то время мультфильм казался чем-то реальным, но на самом деле воспроизвести его было технически невозможным. Да и счетчик был рассчитан всего на 3 цифры. То есть, максимум, что можно было туда уместить, это 999 очков. Также, если вы набрали более 999 очков и продолжили игру с обнуленным счетчиком, то ваш рекорд все равно будет составлять 999 очков.