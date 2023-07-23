"Ну, погоди!": легендарная портативная электронная игра 80-х и 90-х

Еще до того, как домашние игровые 8-битные приставки появились в квартирах юных геймеров, рынок игровой индустрии был наполнен портативными консолями "Электроника ИМ".
И сегодня я хотел бы немного поностальгировать, а также вспомнить о самой популярной игре из данной серии - "Ну, погоди!".
Карманная игра "Электроника ИМ" появились впервые во времена СССР, а именно в 1984 году. Но как и полагается, данная игровая система была придумана не с нуля. Уже в Советское время много всего было скопировано с зарубежных технологий, и карманные игры "Электроника ИМ" не стали исключением.
Оригинальная карманная игра называется "Game & Watch" (Игра и часы), и выпускалась она известной вам всем компанией "Nintendo". Помимо самого игрового устройства были скопированы и практически все зарубежные игры, которые известны нам под названиями "Тайны океана", "Луноход", "Веселый повар" и даже "Ну, погоди!".
В то время практически любой электронный прибор носил название "Электроника", но конкретно карманная консоль имела дополнение в виде букв ИМ, что означало "Игра микропроцессорная". Ну а цифры, соответственно, указывали на порядковый номер.
Сами же игры выходили не одновременно. Некоторые из них вышли в середине 80-х, а какие-то даже ближе к середине 90-х.
Обзор
Все консоли "Электроника ИМ" имели одинаковые размер, форму и функционал. Разве что количество кнопок могло быть разным (2 или 4).
Сама игра воспроизводилась на небольшом жидкокристаллическом экране. На этом экране уже был прорисован задний фон, который мы могли видеть даже во время того, когда консоль была отключена. Остальные элементы мы мы могли видеть лишь тогда, когда консоль была включена. Причем, часть из них была подвижной.
Помимо самой игры, данное устройство показывало время, а также имело возможность установки будильника. А чтобы устройство можно было поставить в более удобное положение, сзади была предусмотрена специальная откидывающаяся металлическая подставка.
Ну и конечно же нельзя не вспомнить о трех маленьких резиновых кнопках, которые располагались в правом верхнем углу: "Игра А", "Игра Б" и время. Игры А и Б отвечали за сложность, а "Время" - за отображение текущего времени. Ну а чтобы установить время или назначить будильник, нужно было воспользоваться двумя небольшими вдавленными кнопками. Правда, нажать на них можно было лишь какой-нибудь тонкой палочкой, например зубочисткой или ручкой.
Ну а теперь я хотел бы подробнее рассказать о самой популярной игре, выходившей в данной серии. Речь идет конечно же про игру "Ну, погоди!".
"Ну, погоди!" (ИМ-02)
"Ну, погоди!" - это самая популярная игра в данной серии. Она была скопирована с нинтендовской "Game & Watch", которая называлась просто "Egg". Разве что в зарубежном оригинале играть нужно было за совершенно другого волка, а вместо зайца появлялась большая курица.
Мы должны управлять волком, который ловит куриные яйца в свою корзину, которые в свою очередь скатываются с четырех сторон. За каждое пойманное яйцо вы получаете одно очко.
Изначально, яйца скатываются медленно, но постепенно они начинают катиться всё быстрее и быстрее, а их количество сильно увеличивается, из-за чего игра становится сложнее.
Если волк не поймает яйцо, оно разобьется, и вам будет начислено одно штрафное очко. Но если оно разбилось в присутствии зайца, то вам будет начислено только половина штрафного очка.
Но штрафные очки не были приговором, так как после получения 200 и 500 очков все штрафные очки обнулялись, что конечно же несколько облегчало процесс прохождения игры.
Но если игрок наберет три полных штрафных очка, игра прекращается. Ваш рекорд при этом фиксируется в системе и вы всегда можете посмотреть максимально набранное количество очков, зажав кнопку "Игра А" или "Игра Б".
Кстати, про режимы игры. Всего их два, а именно "Игра А" и "Игра Б". Игра А представляет собой несколько облегченный режим, в котором яйца могут одновременно скатываться лишь по трем лоткам. А если вы выберете "Игру Б", то яйца будут скатываться по всем лоткам одновременно.
Сама же игра выходила в нескольких вариантах в зависимости от года выпуска. Так, например ,встречались консоли с другими цветами кнопок, а в некоторых версиях даже менялся рисунок на трусах волка.
Легенда о 1000 очков
В то время ходила некая легенда, что если набрать 1000 очков, то вы увидите некий секретный мультфильм с выбегающим зайцем и танцующим волком. Мало кто мог набрать 1000 очков, поэтому все просто верили на слово и старались приблизиться к этой цели. Но из-за высокой сложности дойти до этой цифры было практически невозможно.
Ну а те счастливчики, которым удавалось заработать более 999 очков, в итоге были разочарованы, так как никакого мультика не было. Счетчик просто обнулялся, а игра продолжалась заново, причем со всеми полученными штрафными очками.
В то время мультфильм казался чем-то реальным, но на самом деле воспроизвести его было технически невозможным. Да и счетчик был рассчитан всего на 3 цифры. То есть, максимум, что можно было туда уместить, это 999 очков. Также, если вы набрали более 999 очков и продолжили игру с обнуленным счетчиком, то ваш рекорд все равно будет составлять 999 очков.
Сейчас, конечно, эти игры уже не выпускаются. Поэтому, приобрести такую игру можно разве что с рук. Тем не менее, есть и другие другие портативные решения, которые помогут вам ненадолго вернуться в детство. И если вы хотите вновь окунуться в детство и поиграть в старые добрые 8-битные игры, в которые вы играли на "Dendy", то рекомендую вам приобрести портативную 8 битную консоль SUP, в которую можно играть как дома, подключив ее к телевизору, так и где-нибудь в дороге. Портативная приставка уже содержит в своем арсенале несколько сотен культовых 8-битных игр. И в отличие от картриджей типа "9999 in 1" все игры здесь абсолютно разные.
Источник:
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