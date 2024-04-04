Выходки и слова горе-психологов, после которых пациенты бегут от них

Сейчас почти каждый втрой ходил или ходит к психологу. Кому-то это помогает в жизни, другие решают быстрые проблемы и перестают регулярно посещать терапевта. Но не всегда опыт с психологом бывает удачным. Пользователи рассказали после чего решили уйти от врача.