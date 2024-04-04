Выходки и слова горе-психологов, после которых пациенты бегут от них

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Сейчас почти каждый втрой ходил или ходит к психологу. Кому-то это помогает в жизни, другие решают быстрые проблемы и перестают регулярно посещать терапевта. Но не всегда опыт с психологом бывает удачным. Пользователи рассказали после чего решили уйти от врача.
1. Суть работы психолога заключается в том, что помогать пациентах выходить из трудных ситуаций
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3. Необходимо, чтобы человек сам сформировал новый взгляд и нашел решение с помощью проводника
А вы как относитесь к деятельности к психологов?
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