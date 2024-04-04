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Выходки и слова горе-психологов, после которых пациенты бегут от них

Выходки и слова горе-психологов, после которых пациенты бегут от них

Автор:
04 апреля 2024 10:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: горе психолог   итстории   психолог   психолог идиот   сеанс   терапия   
1624
16

Сейчас почти каждый втрой ходил или ходит к психологу. Кому-то это помогает в жизни, другие решают быстрые проблемы и перестают регулярно посещать терапевта. Но не всегда опыт с психологом бывает удачным. Пользователи рассказали после чего решили уйти от врача.

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А вы как относитесь к деятельности к психологов?

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Метки: горе психолог   итстории   психолог   психолог идиот   сеанс   терапия   
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10  комментариев
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15k
Antique computer Час назад
Люди, которые считают, что другой человек будет решать именно вашу проблему - на что вы вообще рассчитываете?
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870
Quantimus 2 минуты назад
Все эти психологи такие же люди со своими тараканами (часто худшими чем у пациентов) и проблемами. Психолог (в отличие от психиатра) не медицинская профессия и корочки может получить какой-нибудь истопник после курсов. Так что уповать на какие-то невероятные способности психолого так себе стратегия. Денюжки можно заработать вот и идут туда.
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3k
Froll 3 минуты назад
Трудотерапия решает всё.Психологов им подавай, депрессия у них.
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6k
Хачик 5 минут назад
Все "специалисты", описанные тут, собрались в одном анекдоте...

- Представляете, доктор, она заявила мне, что уходит навсегда;
- Но ты-то, ты... дал ей после этого как следует по морде?
- Доктор, а Вы точно психолог?
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1k
Вик Тор 41 минуту назад
Если в башне [мат],то что [мат],что [мат]ень.
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Самое бессмысленное занятие в жизни - посещение психолога. Психолог начинает учить тебя жить так как он считает правильно. Но большой вопрос - правильно ли это на самом деле? А уж людей, посещающих психолога ради избавления от депрессии, вообще понять не могу - любая депрессия лечится могучим пинком близких людей.
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30k
Serg2001 Час назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1582 поста (1537 в горячем)

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