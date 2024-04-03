11 неожиданных фактов о еде, которые мало кто знает

Картофель не считается самой полезной пищей, и все это из-за его высокого гликемического индекса и скорости, с которой углеводы поступают в организм и повышают уровень сахара в крови. Оказывается, чтобы снизить гликемическое действие картофеля, его просто нужно есть холодным. В этом случае крахмал переваривается медленно, следовательно, гликемический индекс будет ниже, чем в горячем пюре.