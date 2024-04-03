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11 неожиданных фактов о еде, которые мало кто знает

11 неожиданных фактов о еде, которые мало кто знает

Автор:
03 апреля 2024 22:23
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Кулинарные   Неожиданные   продукты   секреты   факты   
1047
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Еда выходит далеко за рамки простого удовлетворения физиологических потребностей. Это коммуникативные отношения, снятие стресса и удовольствие. Во многих странах еда имеет культовый статус: итальянцы считают макароны своим национальным достоянием, русские блины стали кулинарным символом нашей страны. Но у продуктов есть свои секреты. В этом посте вы узнаете невероятные подробности о хорошо знакомой еде.

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Метки: Еда   Кулинарные   Неожиданные   продукты   секреты   факты   
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22k
kσρβγς Полчаса назад
"Бобры пахнут ванилью. Если говорить точнее, выделения бобровых желез имеют запах ванили и используются для производства парфюмерии, а также в качестве пищевой добавки для усиления вкуса некоторых продуктов, в том числе безалкогольных напитков и десертов."

Бред.
"Бобровая струя секрет, выделяемый из особых желез речных бобров; плотная бурая масса, обладающая мускусным запахом с дегтярным оттенком. Основные компоненты бобровой струи ацетофенон, бензиловый спирт, бензойная кислота, борнеол, n-этилфенол, о-крезол, гваякол. Спиртовой экстракт (настой) бобровой струи душистое вещество и фиксатор запаха, широко применяемый в парфюмерии. Струя бобра используется как антиспазматическое и успокаивающее средство в медицине."

И уж точно никогда как пищевая добавка...
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33k
Юрьевич 3 минуты назад
"Оказывается, фисташки при транспортировке в больших количествах могут самовозгораться............
Плюс эти орехи поглощают кислород и выделяют углекислый газ; а это еще один фактор риска. Вот почему при их транспортировке требуются особые меры безопасности."

Автор, ты не находишь здесь противоречия?
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21k
Luc72 Полчаса назад
"Облучение пищевых продуктов - это внешняя обработка ионизирующим излучением для уничтожения патогенных микроорганизмов.."
Кстати, облучение теми видами, что не оставляет наведенную радиоактивность, практически самый безопасный для организма способ обеззараживания. Убивает практически все, кроме, разве что микроорганизмов в стадии эндоспор, цист и т.п. Но они и желудок так же пройдут, транзитом
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1819 постов (1763 в горячем)

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