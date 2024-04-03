11 неожиданных фактов о еде, которые мало кто знает

Еда выходит далеко за рамки простого удовлетворения физиологических потребностей. Это коммуникативные отношения, снятие стресса и удовольствие. Во многих странах еда имеет культовый статус: итальянцы считают макароны своим национальным достоянием, русские блины стали кулинарным символом нашей страны. Но у продуктов есть свои секреты. В этом посте вы узнаете невероятные подробности о хорошо знакомой еде.
1. Яблоки - близкие родственники роз
2. Любовь к кофе передается по наследству
3. Холодный картофель полезнее
4. В початках кукурузы всегда четное количество рядов зёрен
5. Грибы содержат хитин, как и насекомые
6. Фисташки могут организовать пожар
7. Бобровая струя и ваниль
8. Сахарную вату изобрел стоматолог
9. Листья ревеня следует использовать с осторожностью
10. Аллергия на латекс, папайя тоже под запретом
11. Производители облучают фрукты и овощи
Источник:
- Что не так с молочкой в Германии?
- Что происходит с едой, когда мы забываем о ней на долгое время
- Продукты из СССР, которые навсегда исчезли с прилавков магазинов
- Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро
- Кардиологи назвали 8 продуктов, которые вредны для сердца
Бред.
"Бобровая струя секрет, выделяемый из особых желез речных бобров; плотная бурая масса, обладающая мускусным запахом с дегтярным оттенком. Основные компоненты бобровой струи ацетофенон, бензиловый спирт, бензойная кислота, борнеол, n-этилфенол, о-крезол, гваякол. Спиртовой экстракт (настой) бобровой струи душистое вещество и фиксатор запаха, широко применяемый в парфюмерии. Струя бобра используется как антиспазматическое и успокаивающее средство в медицине."
И уж точно никогда как пищевая добавка...
Плюс эти орехи поглощают кислород и выделяют углекислый газ; а это еще один фактор риска. Вот почему при их транспортировке требуются особые меры безопасности."
Автор, ты не находишь здесь противоречия?
Кстати, облучение теми видами, что не оставляет наведенную радиоактивность, практически самый безопасный для организма способ обеззараживания. Убивает практически все, кроме, разве что микроорганизмов в стадии эндоспор, цист и т.п. Но они и желудок так же пройдут, транзитом