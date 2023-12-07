Кардиологи назвали 8 продуктов, которые вредны для сердца

Всем известно, что нашему сердцу вредит курение, малоподвижный образ жизни и другие плохие привычки. Важную роль играет и наше питание. Недавно специалисты из Кардиологической ассоциации назвали ряд продуктов, которые они избегают ради здоровья сердца. Хотя ни один из этих продуктов не убьёт вас, если есть их время от времени, сами кардиологи практически или совсем их не едят.
Этот список продуктов предоставили специалисты Американской кардиологической ассоциации. Сами кардиологи в 99% случаев употребляют их крайне редко или совсем не едят, зная, какой вред они наносят здоровью сердца. Конечно, если есть их редко, сердце не пострадает — однако, за питанием стоит следить, особенно при кардиологических проблемах.
Доктор Элеонора Левин, кардиолог из Стэнфордского университета, говорит, что никогда не ест печень. Во-первых, по словам доктора, в ней очень много жира.
"Я избегаю красного мяса, потому что в нем очень много насыщенных жиров и трансжиров, а они не только вредны для сердца, но и могут спровоцировать остеопороз. Печень особенно вредна — ведь это орган, который "фильтрует" токсины, поэтому все эти вредные вещества остаются в ней. В детстве я часто ела рубленую печень, но с тех пор, как стала кардиологом, не ем," - говорит Левин.
Доктор Элизабет Клодас, кардиолог из Миннеаполиса, не ест колбасу (она упоминает "колбасу для завтрака" из свинины, которую часто едят на завтрак в США). В них много натрия, что способствует повышению кровяного давления, а также насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина. Клодас также отметила, что все обработанные мясные продукты, включая сосиски, ветчину и бекон, классифицированы Всемирной организацией здравоохранения как канцерогены.
Как маргарин, так и сливочное масло — жирные продукты, опасные для сердца. По словам кардиолога Хармони Рейнольд, результаты 16-летнего исследования показали, что люди, употребляющие маргарин, на 6% чаще умирали. Вместо этого доктор советует своим пациентам использовать оливковое масло — даже просто для жарки яиц или других блюд.
"Когда ничего, кроме сливочного масла, не подходит к блюду, всё равно лучше использовать преимущественно оливковое масло — с небольшим кусочком сливочного," — говорит доктор.
Доктор Леонард Лилли, заведующий отделением кардиологии в больнице Фолкнера, советует не увлекаться стейками из мраморной говядины. При этом такое мясо можно спокойно есть иногда в небольших количествах.
"Я избегаю очень жирного красного мяса — например, стейков из мраморной говядины, потому что в них очень много насыщенных жиров. Клинические исследования показали, что потребление насыщенных жиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета," - рассказал врач.
Доктор Франсуаза Марвел, кардиолог из Университета Джона Хопкинса, призывает пациентов есть меньше бекона. Он содержит много насыщенных жиров и повышает уровень холестерина - точнее, липопротеинов низкой плотности, который связан с риском инфаркта и инсульта.
"Способ обработки бекона - "вяление" свинины, которое включает в себя добавление соли, сахара и нитратов. Большое количество соли, используемое при такой обработке, может повышать кровяное давление и задерживать воду в организме, заставляя сердце работать интенсивнее. А это один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний," - говорит Франсуаза Марвел.
Регулярное употребление жареной во фритюре пищи повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, поскольку увеличивает количество насыщенных и трансжиров в организме. По словам кардиолога Санджай Маниара, он крайне редко ест такую курицу. Вредные жиры в панировке повышают уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), и снижают уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина). Как рекомендует доктор, лучше приготовить курицу на гриле.
По словам доктора Джейна Моргана, кардиолога из Атланты, многие пончики жарят на масле, содержащем трансжиры, что и делает их вредными для сердца.
"Трансжиры повышают уровень холестерина и сахара в крови, способствуя развитию диабета второго типа, болезней сердца и инсульта. На этикетках их часто "выдают" за частично гидрогенизированные масла, поэтому нужно тщательно изучать состав," - говорит кардиолог.
Эта колбаса представляет собой упрощённую вариацию итальянской мортаделлы. По мнению доктора Джеймса Удельсона, руководителя кардиологического отделения Медицинского центра Тафтса, от такой колбасы лучше отказаться.
"Такое переработанное мясо содержит очень много соли, и связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Я всегда рекомендую своим пациентам придерживаться диеты с высоким содержанием овощей, цельных злаков, рыбы и нежирного мяса, орехов и бобовых," - говорит доктор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кстати, не знаю ни одного врача- вегана.
В отделении сосудистой хирургии работает медсестра, у которой варикоз на ногах в разы больше, чем у пациентов.
Ну и т.д..
Теперь что, жить долго и несчастно?
Опять же, Американская ассоциация... Вот сами пусть и думают.
Сосуды....
Атеросклероз.
Это сосуды деревенеют, а они пульсируют, и вот вам трещинки.
Которые залепляет холестерин, это лечебная замазка.
А его там шпателем никто не разравнивает и он залепляет как умеет.
Ну и вот вам сужение.
Мотору не хватает при нагрузке кислорода, и сердечная мышца пытается увеличением работы скомпенсировать.
Что цепная реакция и сама себя убивает.
Привет инфаркт миокарда))
Так мне доктор меж пары бокалов вина рассказал, когда я на прием пришел после стентирования))
Ты прав. Была в той на которую я, как Маяковский, смотрю с высока.
Любят они свою моду не диктовать, а впаривать. Точнее впихивать.
У них вся еда - сплошной жир.
Копчёности, чипсы, жрачка из Макдональдса, сахар, алкоголь без меры, обжирание...