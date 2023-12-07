FISHKINET
Сообщество Еда 1771 пост • 573 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Кардиологи назвали 8 продуктов, которые вредны для сердца

Кардиологи назвали 8 продуктов, которые вредны для сердца

Автор:
07 декабря 2023 21:28
Сообщество : Еда
Метки: Еда   врачи   вредная еда   здоровое сердце   здоровье   питание   продукты   сердце   тело человека   факты   
3133
10

Всем известно, что нашему сердцу вредит курение, малоподвижный образ жизни и другие плохие привычки. Важную роль играет и наше питание. Недавно специалисты из Кардиологической ассоциации назвали ряд продуктов, которые они избегают ради здоровья сердца. Хотя ни один из этих продуктов не убьёт вас, если есть их время от времени, сами кардиологи практически или совсем их не едят.

Этот список продуктов предоставили специалисты Американской кардиологической ассоциации. Сами кардиологи в 99% случаев употребляют их крайне редко или совсем не едят, зная, какой вред они наносят здоровью сердца. Конечно, если есть их редко, сердце не пострадает — однако, за питанием стоит следить, особенно при кардиологических проблемах.

×
×

Доктор Элеонора Левин, кардиолог из Стэнфордского университета, говорит, что никогда не ест печень. Во-первых, по словам доктора, в ней очень много жира.


"Я избегаю красного мяса, потому что в нем очень много насыщенных жиров и трансжиров, а они не только вредны для сердца, но и могут спровоцировать остеопороз. Печень особенно вредна — ведь это орган, который "фильтрует" токсины, поэтому все эти вредные вещества остаются в ней. В детстве я часто ела рубленую печень, но с тех пор, как стала кардиологом, не ем," - говорит Левин.

Доктор Элизабет Клодас, кардиолог из Миннеаполиса, не ест колбасу (она упоминает "колбасу для завтрака" из свинины, которую часто едят на завтрак в США). В них много натрия, что способствует повышению кровяного давления, а также насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина. Клодас также отметила, что все обработанные мясные продукты, включая сосиски, ветчину и бекон, классифицированы Всемирной организацией здравоохранения как канцерогены.

Как маргарин, так и сливочное масло — жирные продукты, опасные для сердца. По словам кардиолога Хармони Рейнольд, результаты 16-летнего исследования показали, что люди, употребляющие маргарин, на 6% чаще умирали. Вместо этого доктор советует своим пациентам использовать оливковое масло — даже просто для жарки яиц или других блюд.


"Когда ничего, кроме сливочного масла, не подходит к блюду, всё равно лучше использовать преимущественно оливковое масло — с небольшим кусочком сливочного," — говорит доктор.

Доктор Леонард Лилли, заведующий отделением кардиологии в больнице Фолкнера, советует не увлекаться стейками из мраморной говядины. При этом такое мясо можно спокойно есть иногда в небольших количествах.


"Я избегаю очень жирного красного мяса — например, стейков из мраморной говядины, потому что в них очень много насыщенных жиров. Клинические исследования показали, что потребление насыщенных жиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета," - рассказал врач.

Доктор Франсуаза Марвел, кардиолог из Университета Джона Хопкинса, призывает пациентов есть меньше бекона. Он содержит много насыщенных жиров и повышает уровень холестерина - точнее, липопротеинов низкой плотности, который связан с риском инфаркта и инсульта.


"Способ обработки бекона - "вяление" свинины, которое включает в себя добавление соли, сахара и нитратов. Большое количество соли, используемое при такой обработке, может повышать кровяное давление и задерживать воду в организме, заставляя сердце работать интенсивнее. А это один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний," - говорит Франсуаза Марвел.

Регулярное употребление жареной во фритюре пищи повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, поскольку увеличивает количество насыщенных и трансжиров в организме. По словам кардиолога Санджай Маниара, он крайне редко ест такую курицу. Вредные жиры в панировке повышают уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), и снижают уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина). Как рекомендует доктор, лучше приготовить курицу на гриле.

По словам доктора Джейна Моргана, кардиолога из Атланты, многие пончики жарят на масле, содержащем трансжиры, что и делает их вредными для сердца.


"Трансжиры повышают уровень холестерина и сахара в крови, способствуя развитию диабета второго типа, болезней сердца и инсульта. На этикетках их часто "выдают" за частично гидрогенизированные масла, поэтому нужно тщательно изучать состав," - говорит кардиолог.

Эта колбаса представляет собой упрощённую вариацию итальянской мортаделлы. По мнению доктора Джеймса Удельсона, руководителя кардиологического отделения Медицинского центра Тафтса, от такой колбасы лучше отказаться.


"Такое переработанное мясо содержит очень много соли, и связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Я всегда рекомендую своим пациентам придерживаться диеты с высоким содержанием овощей, цельных злаков, рыбы и нежирного мяса, орехов и бобовых," - говорит доктор.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   врачи   вредная еда   здоровое сердце   здоровье   питание   продукты   сердце   тело человека   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
388
iskra 2 часа назад
Всегда ржу над такими статьями. Сколько был в больницах - врачи курят как паровозы. Из знакомых врачей - на праздниках бухают как в прорву,перепить нереально. В больнице сам видел, как хирург опрокинул стакан коньяка и пошел аппендицит удалять.
Кстати, не знаю ни одного врача- вегана.
В отделении сосудистой хирургии работает медсестра, у которой варикоз на ногах в разы больше, чем у пациентов.
Ну и т.д..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
1k
Сергей Борисов 3 минуты назад
Еда - одно из самых больших удовольствий. А тут перечислены одни из самых вкусных.
Теперь что, жить долго и несчастно?
Опять же, Американская ассоциация... Вот сами пусть и думают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
Виктор Чикалев 20 минут назад
Жить вообще вредно, от этого умирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
BAMBRA 20 минут назад
Из всех перечисленных продуктов я не ем только маргарин. По крайней мере думаю, что не ем. Возможно производитель сливочного масла сейчас саркастически улыбается. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 24 минуты назад
прикольно))))) все кроме пончиков (ну не люблю их) ем с охоткой)))) всегда считал печень полезной! особенно печень трески свежепойманной))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Дмитрий 57 минут назад
Понятное, дело что, если нет сбалансированного питания то чем бы человек не питался постоянно это будет вредно*. Плюс возраст , индивидуальные особенности организма вносят свои коррективы(болезни, не переносимость белка, сахара, жиров и.т.д.), а уж качество продуктов, экология и пр. это вообще отдельная тема. В этом плане Японцы молодцы.(зожники поганые)).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Страж 59 минут назад
Вух алкоголя нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
как дешевая реклама на форумах, КАРДИОЛОГИ ОТ ВАС СКРЫВАЛИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Zлобная Vатка Час назад
Что-то не верю я в холестерин. При первом инфаркте у меня хол и сахар были в норме. После "успешного" лечения статинами и диетами всё выросло в два раза и пи@дануло второй раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Александра С Час назад
Жрём траву, господа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов Час назад
Бредятина дикая. Всё индивилуально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cascha68 Час назад
из этой херни, я ем только "Болонская колбаса"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Врачи нектар пьют, им его фэи в клювиках приносят..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
WithU 2 часа назад
Напугали бабку х*ем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Allmaster 2 часа назад
Ну, это все не сердечные болячки а сосудов. Сердце страдает оттого, что сосудам хана. Тромбы, сужения - недостаток крови (кислорода) и вот вам инфаркт, ишемия и прочее.
Сосуды....
Атеросклероз.
Это сосуды деревенеют, а они пульсируют, и вот вам трещинки.
Которые залепляет холестерин, это лечебная замазка.
А его там шпателем никто не разравнивает и он залепляет как умеет.
Ну и вот вам сужение.
Мотору не хватает при нагрузке кислорода, и сердечная мышца пытается увеличением работы скомпенсировать.
Что цепная реакция и сама себя убивает.
Привет инфаркт миокарда))
Так мне доктор меж пары бокалов вина рассказал, когда я на прием пришел после стентирования))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Александра С Allmaster Час назад
Пристрели ту демагогию. Пошли есть шашлыки. Бутерброды есть с маслом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я такой трансжира!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Александра С Борис Карабанов Час назад
Какой кабинет? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"американские кардиологии" что есть люди к советам которых даже в собственной стране не прислушиваются раздают свои советы всему миру -просто по американски. употребление всего одного грамма красного мяса дает организму 9 калорий , та же печень содержит множество полезных витаминов группы Б который крайне необходим нормальной работе сердца и сосудов а так же железо, цинк, фосфор. просто во всем нужно соблюдать умеренность а не жрать корытами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
sedoisever 2 часа назад
Всё верно. Если пара-тройка пиндосовских врачей сказали, что что-то не едят, то можно писать, что "кардиологи в 99% случаев..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Александра С sedoisever Час назад
Приветик! sedoisever. Рада тебя видеть!
Ты прав. Была в той на которую я, как Маяковский, смотрю с высока.
Любят они свою моду не диктовать, а впаривать. Точнее впихивать.
У них вся еда - сплошной жир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox 2 часа назад
Сказали бы уже честно, что они - банальные веганы, а не "кардиологи", бгг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
parallax 2 часа назад
Список можно расширить.
Копчёности, чипсы, жрачка из Макдональдса, сахар, алкоголь без меры, обжирание...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 2 часа назад
А ещё говорят, что жить - вредно. От этого умирают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100598



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ
Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры...
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уже накатался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересное#аварии#забавно#кино#Ynews#улыбнуло#история
#в мире#автомир#интересно#люди#ДТП#факты#фильм#Разное#удивительно#инцидент
#автомобили#Прикол#Юмор#позитив#авто аварии#Автовсячина#США#дети#подборка#архитектура
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности 12 опасных продуктов питания, которые по-прежнему пользуются популярностью 12 опасных продуктов питания, которые по-прежнему пользуются популярностью Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро 5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки 5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки Что не так с молочкой в Германии? Что не так с молочкой в Германии? Самые дикие способы похудения Самые дикие способы похудения

На что жалуетесь?

Вернуться