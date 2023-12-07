Кардиологи назвали 8 продуктов, которые вредны для сердца

Доктор Элеонора Левин, кардиолог из Стэнфордского университета, говорит, что никогда не ест печень. Во-первых, по словам доктора, в ней очень много жира.

"Я избегаю красного мяса, потому что в нем очень много насыщенных жиров и трансжиров, а они не только вредны для сердца, но и могут спровоцировать остеопороз. Печень особенно вредна — ведь это орган, который "фильтрует" токсины, поэтому все эти вредные вещества остаются в ней. В детстве я часто ела рубленую печень, но с тех пор, как стала кардиологом, не ем," - говорит Левин.