В Москве грабители отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей

В Москве суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в грабеже, которые средь бела дня отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей. Судя по кадрам с камер наблюдения, преступники заранее знали, что у москвички в сумке находится крупная сумма наличных.

Как только отъехал автомобиль, на котором приехала жертва, преступники в масках сразу же бросились за ней. Один из злоумышленников догнал женщину на входе в здание, накинулся сзади, выхватил сумку и вместе с сообщником скрылся с места преступления.