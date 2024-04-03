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В Москве грабители отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей

В Москве грабители отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей

Автор:
03 апреля 2024 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Прокуратура   задержание   наличные деньги   ограбление   
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И снова преступнике действуют по чьей-то наводке.

В Москве суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в грабеже, которые средь бела дня отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей. Судя по кадрам с камер наблюдения, преступники заранее знали, что у москвички в сумке находится крупная сумма наличных.


Как только отъехал автомобиль, на котором приехала жертва, преступники в масках сразу же бросились за ней. Один из злоумышленников догнал женщину на входе в здание, накинулся сзади, выхватил сумку и вместе с сообщником скрылся с места преступления.

Сообщается, что грабителей 30 и 39 лет оперативно отследили по камерам и задержали. На время следствия по ходатайству прокуратуры их отправили в СИЗО.


Напомним, что в середине марта в Москве произошёл похожий случай. Водитель бизнесмена, направлявшийся с 46 млн рублей в банк, остановился у кафе, чтобы перекусить, оставив автомобиль без присмотра. В этот момент неизвестный подошёл в машине разбил заднее окно и вытащил сумку с деньгами. По предварительным данным, преступник действовал по наводке.

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Метки: Видео   Москва   Прокуратура   задержание   наличные деньги   ограбление   
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3  комментария
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11k
Juli 52 минуты назад
"По предварительным данным, преступник действовал по наводке."
Серьезно? Это так неожиданно! С учетом того, что наличка в банках заказывается заранее.
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Тигран Саркисян 11 минут назад
Не ну серьёзно , в век цифровизации такие суммы таскать .
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10k
Сергей 38 минут назад
Точно, по чьей-то наводке.
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Burzum
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