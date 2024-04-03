В Москве грабители отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей

И снова преступнике действуют по чьей-то наводке.
В Москве суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в грабеже, которые средь бела дня отобрали у женщины сумку с 7,5 млн рублей. Судя по кадрам с камер наблюдения, преступники заранее знали, что у москвички в сумке находится крупная сумма наличных.
Как только отъехал автомобиль, на котором приехала жертва, преступники в масках сразу же бросились за ней. Один из злоумышленников догнал женщину на входе в здание, накинулся сзади, выхватил сумку и вместе с сообщником скрылся с места преступления.
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Сообщается, что грабителей 30 и 39 лет оперативно отследили по камерам и задержали. На время следствия по ходатайству прокуратуры их отправили в СИЗО.
Напомним, что в середине марта в Москве произошёл похожий случай. Водитель бизнесмена, направлявшийся с 46 млн рублей в банк, остановился у кафе, чтобы перекусить, оставив автомобиль без присмотра. В этот момент неизвестный подошёл в машине разбил заднее окно и вытащил сумку с деньгами. По предварительным данным, преступник действовал по наводке.
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Серьезно? Это так неожиданно! С учетом того, что наличка в банках заказывается заранее.