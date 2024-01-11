30 интересных придумок, которые люди заметили во время путешествий

Автор:
11 января 2024 14:20
Путешествия — это всегда здорово. Они не только расширяют кругозор и дарят новые впечатления. Иногда можно встретить интересные штуки и любопытные идеи, которые воплотили в разных странах. Взглянем на несколько таких примеров!
1. Качели на станции метро. Качаясь на них, вы вырабатываете энергию для зарядки телефона
2. Интересный способ, показывающий, как здание выглядело в древности
3. Бургер с Кит-катом в Японии
4. Забавный знак "Проезд машин запрещён" в Швеции
5. А здесь тротуары покрывают люминофором, чтобы легко ориентироваться в темноте
6. "Я путешествую по миру с Вуди из "Истории игрушек", и делаю фото для сына. Сегодня сотрудники аэропорта Лондона конфисковали его оружие"
7. "Обнаружил звёздные врата в окрестностях Линца, Австрия"
9. Детское кресло в автобусе. Мадрид, Испания
10. Автомат по продаже сыров в горной деревне Швейцарии
11. А это - автомат с багетами во Франции
12. Качели для людей в инвалидных креслах в Сингапуре
13. "Зебра" для кошек в Норвегии
14. "Парковочные места" для собак у супермаркета в Финляндии
15. Знак предупреждает посетителей пляжа о спящих тюленях. Их просят не беспокоить
16. "Аварийный" туалет в лифте, Япония
17. "Пока моя подруга делала фото на отдыхе в Индонезии, на фоне начал извергаться вулкан Синабунг"
18. Строительные ограждения с Hello Kitty в Японии
19. Зоопарк, где люди наблюдают за животными, находясь в клетках
20. "Бесплатные палочки" для собак в престижном районе Лондона
21. Зона в торговом центре в Кувейте, где можно потрогать снег
22. Уютная "библиотека" на остановке в Норвегии
23. Необычная заправка в Токио
24. Скамейки с USB-портами на железнодорожной станции в сельской местности Франции
25. Автомат во Франции, где можно бесплатно наполнить свою бутылку водой - негазированной и газированной
26. Деревянный эскалатор в Лондоне
27. Круговая развязка в туннеле в Норвегии
28. "Мой таксист в Барселоне использует карту в книжке для навигации"
29. "Недавно был на Ямайке, и сделал этот снимок"
30. Житель Токио в охлаждающей рубашке с вентиляторами в 36-градусную жару
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Стеклянная банка на верхней полке.
И насчет "парковки" для собак интересно. Что будет,если кто-то рядом с пуделем привяжет добермана?
А вот если привяжут алабая, то у него будет небольшой перекус, пока ждёт хозяина.