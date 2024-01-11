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30 интересных придумок, которые люди заметили во время путешествий

30 интересных придумок, которые люди заметили во время путешествий

Автор:
11 января 2024 14:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Разное   идеи   интересное   подборка   путешествия   разные страны   туризм   туристы   факты   фото   
2495
31

Путешествия — это всегда здорово. Они не только расширяют кругозор и дарят новые впечатления. Иногда можно встретить интересные штуки и любопытные идеи, которые воплотили в разных странах. Взглянем на несколько таких примеров!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   идеи   интересное   подборка   путешествия   разные страны   туризм   туристы   факты   фото   
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12  комментариев
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16k
куджо Час назад
Было...
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14k
Евгений Полчаса назад


Стеклянная банка на верхней полке.
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247
iskra 44 минуты назад
"зебра" для кошек - это хорошо, только знают ли кошки,что надо переходить по "зебре"?
И насчет "парковки" для собак интересно. Что будет,если кто-то рядом с пуделем привяжет добермана?
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424
zu4ara 48 минут назад
Комментарий к фото
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51k
Aleksandr 50 минут назад
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11k
Борис Карабанов Час назад
Эх, живут же люди... Такую бы остановочку, да ночью С ноги!
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247
iskra Борис Карабанов 47 минут назад
Зачем ломать? Отличное место пивка попить,в картишки перекинуться,бомжам заночевать..
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12k
Б.Касторский Час назад
Деревянные ступени эскалатора прямо ностальгия! Помню в Москве были такие, сейчас конечно поменяли давно. Но что-то детство вспомнилось.
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3k
Едондер пуп Час назад
Пффф!
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mercure

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