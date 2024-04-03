Россиянин подложил на рельсы газовый баллон из-за зависти к работающим людям

В глупый мотив молодого человека силовики не верят, но по весне, как известно, всякое бывает.
В Калининградской области полицейские задержали 20-летнего жителя села Константиновка, который подложил между рельсов пустой 50-литровый газовый баллон, из-за чего трёхвагонный рельсовый автобус сошёл с путей.
На допросе подозреваемый заявил, что хотел остановить рельсобус, чтобы люди опоздали на работу. Объяснил он это тем, что сам является безработным и ему это не нравится. Своего злоумышленник добился. В результате наезда на баллон, колёсная пара первого вагона сошла с рельсов, более двух сотен пассажиров были вынуждены идти пешком до ближайшей станции. На работу они действительно опоздали.
Бессмысленная месть непонятно кому обернулась для задержанного уголовным делом о террористическом акте. Следователи не верят озвученной подозреваемым версии. Правоохранители считают, что живущий в 80 метрах от железной дороги Дмитрий Колесник был завербован иностранными спецслужбами и решил подзаработать на диверсии.
Теперь о работе беспокоится не стоит, ему её обеспечат. В местах не столь отдалённых.
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