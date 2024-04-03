Россиянин подложил на рельсы газовый баллон из-за зависти к работающим людям

Бессмысленная месть непонятно кому обернулась для задержанного уголовным делом о террористическом акте. Следователи не верят озвученной подозреваемым версии. Правоохранители считают, что живущий в 80 метрах от железной дороги Дмитрий Колесник был завербован иностранными спецслужбами и решил подзаработать на диверсии.





Теперь о работе беспокоится не стоит, ему её обеспечат. В местах не столь отдалённых.