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Россиянин подложил на рельсы газовый баллон из-за зависти к работающим людям

Россиянин подложил на рельсы газовый баллон из-за зависти к работающим людям

Автор:
03 апреля 2024 14:53
Сообщество : Криминал
Метки: Диверсия   Зависть   Калининградская область   газовый баллон   задержание   рельсобус   фото   
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В глупый мотив молодого человека силовики не верят, но по весне, как известно, всякое бывает.

В Калининградской области полицейские задержали 20-летнего жителя села Константиновка, который подложил между рельсов пустой 50-литровый газовый баллон, из-за чего трёхвагонный рельсовый автобус сошёл с путей.


На допросе подозреваемый заявил, что хотел остановить рельсобус, чтобы люди опоздали на работу. Объяснил он это тем, что сам является безработным и ему это не нравится. Своего злоумышленник добился. В результате наезда на баллон, колёсная пара первого вагона сошла с рельсов, более двух сотен пассажиров были вынуждены идти пешком до ближайшей станции. На работу они действительно опоздали.

Бессмысленная месть непонятно кому обернулась для задержанного уголовным делом о террористическом акте. Следователи не верят озвученной подозреваемым версии. Правоохранители считают, что живущий в 80 метрах от железной дороги Дмитрий Колесник был завербован иностранными спецслужбами и решил подзаработать на диверсии.


Теперь о работе беспокоится не стоит, ему её обеспечат. В местах не столь отдалённых.

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Метки: Диверсия   Зависть   Калининградская область   газовый баллон   задержание   рельсобус   фото   
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4  комментария
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6k
Отвратительный Мужик 40 минут назад
Террорист с двумя ушами это не порядок.
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97k
Доктор Джонс 39 минут назад
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7k
Lexx 39 минут назад
Положить его башкой на рельс и сказать, что сам лёг. Безработный, жизнь не удалась - мотив есть.
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295
DuckTales 45 минут назад
Идиот ...
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Burzum
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