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Житель Чечни попытался вывезти в Дубай 180 кг камчатского краба и лапы гималайского медведя

Житель Чечни попытался вывезти в Дубай 180 кг камчатского краба и лапы гималайского медведя

Автор:
01 августа 2023 15:43
Сообщество : Криминал
Метки: Дубай   грозный   задержание   контрабанда   таможня   фото   
945
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Говорит, вёз подарки на свадьбу друга.

Крайне необычные подарки на свадьбу друга пытался вывезти из Чечни в Дубай 23-летний житель Грозного. Мужчина сдал в аэропорту багаж, состоящий из 12 коробок, однако при сканировании таможенники обнаружили внутри одной из коробок 12 лап гималайских медведей, которые находятся под угрозой исчезновения.

Впоследствии также выяснилось, что 180 кг замороженного камчатского краба и 19 кг чаги (берёзовый гриб, используемый в качестве лечебного средства), он тоже вёз контрабандой, не оформив разрешительных документов.

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По словам задержанного, он не знал, что крабов и чагу нужно было декларировать, а про медвежьи лапы в багаже и вовсе не знал. По оценкам таможенной службы, стоимость изъятых товаров превышает миллион рублей.

Пока на неудавшегося контрабандиста оформили административный протокол за недекларирование товаров. В ближайшее время следствие будет выяснять, откуда у мужчины лапы медведей. Если удастся доказать, что они добыты незаконно (а так оно, скорее всего, и есть), то задержанного ожидает уголовная статья за незаконную охоту.

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Метки: Дубай   грозный   задержание   контрабанда   таможня   фото   
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4  комментария
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34k
АнтонПолднев Час назад
Вот это новости
У нас в лесу чаги хоть попой ешь. Батя нарезает, когда по грибы ездит, а потом самогон настаивает. Говорит и правда становится целебный. Но что она представляет коммерческую ценность, впервые слышу.
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50k
Андрей Полчаса назад
Я могу не знать, что у меня в багажнике пачка сигарет завалялась или яблока стухло когда из пакета выкатилось, но уж медвежьи лапы точно не могут быть у меня в багажнике.
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14k
котегRUS 53 минуты назад
ну на счет чаги - это уже перебор... по-сути, это раковый паразит на березе..
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