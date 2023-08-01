Житель Чечни попытался вывезти в Дубай 180 кг камчатского краба и лапы гималайского медведя

Крайне необычные подарки на свадьбу друга пытался вывезти из Чечни в Дубай 23-летний житель Грозного. Мужчина сдал в аэропорту багаж, состоящий из 12 коробок, однако при сканировании таможенники обнаружили внутри одной из коробок 12 лап гималайских медведей, которые находятся под угрозой исчезновения.



Впоследствии также выяснилось, что 180 кг замороженного камчатского краба и 19 кг чаги (берёзовый гриб, используемый в качестве лечебного средства), он тоже вёз контрабандой, не оформив разрешительных документов.