Котики-завистники

794
21
Зависть – чувство разрушающее, поскольку заставляет думать об одном и том же, лишая перспектив и возможностей. Но при этом и стимулирующее, ведь благодаря желанию заполучить то, чем располагают другие, можно выйти на иной уровень достижений.
В случае с котиками зависть не скрыть. Но, что радует, справиться с ней помогают обычные ласковое слово, поглажка или вкусняшка.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- На мордашку хмурые, добрые внутри
- Котики-философы, которые знают о мире всё или почти всё
- Презрение, порождающее любовь и обнимашки
- Коты-романтики и их эмоции
- Собаки-утешители
Новости партнёров
реклама