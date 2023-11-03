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Сообщество Без кота и жизнь не та 1789 постов • 486 подписчиков подписаться
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Котики-завистники

Котики-завистники

Автор:
03 ноября 2023 15:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Зависть   Питомец   кот   котик   собака   фото   человек   чувство   эмоция   
794
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Зависть – чувство разрушающее, поскольку заставляет думать об одном и том же, лишая перспектив и возможностей. Но при этом и стимулирующее, ведь благодаря желанию заполучить то, чем располагают другие, можно выйти на иной уровень достижений.

В случае с котиками зависть не скрыть. Но, что радует, справиться с ней помогают обычные ласковое слово, поглажка или вкусняшка.

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Метки: Животное   Зависть   Питомец   кот   котик   собака   фото   человек   чувство   эмоция   
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Сосед ватажный 16 минут назад
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