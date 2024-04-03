История о том, как мексиканский городок стал рассадником оборотней

В 2019 году в мексиканском городе Коита творилось что-то жуткое. По сообщениям жителей, они не хотели выходить из дома после наступления темноты. Поступило несколько сообщений о том, что кто-то или что-то преследует их на ночных улицах.

Особый ужас этому ночному преследователю придавало то, что он не был похож на человека. Странные сообщения вызвали панику среди жителей, и воющие звуки, издаваемые этим существом, не давали покоя людям всю ночь. Но не только странные звуки держали жителей в страхе: некоторые столкнулись лицом к лицу с тем, что было снаружи.

Описания, если им, конечно, можно верить, подтверждают, что в Коите был, по крайней мере, один оборотень. Рост существа составлял около 2 метров, оно могло прыгать в высоту до трёх метров. От создания исходил неприятный запах, а также было известно, что странное существо невосприимчиво к пулям – откровенно хотело на них чихать.

По некоторым данным, таинственный зверь был замечен разгуливающим по крышам домов. Некоторые жители даже пытались поймать оборотня, но безуспешно, часто травмируя себя, что ожидаемо, когда лазили по крышам в ночное время.

В течение многих ночей жители слышали волчий вой этого существа и видели тени в ночи. Однако никому не удалось поймать зверя.