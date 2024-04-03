История о том, как мексиканский городок стал рассадником оборотней

Люди любят бояться. Хотя открыто в этом признаются далеко не все. Но когда страх своими маленькими ледяными лапками пробегает по спине, трогает затылок и просачивается в неизвестную область, которую каждый сам для себя считает вместилищем души, то он может повергнуть целый город в пучину паники.
История, которая приключилась в местечке с труднопроизносимым названием Окозокоаутла-де-Эспиноса (в просторечии Коита) – городе и муниципалитете в мексиканском штате Чьяпас, служит наглядным тому доказательством.
В 2019 году в мексиканском городе Коита творилось что-то жуткое. По сообщениям жителей, они не хотели выходить из дома после наступления темноты. Поступило несколько сообщений о том, что кто-то или что-то преследует их на ночных улицах.
Особый ужас этому ночному преследователю придавало то, что он не был похож на человека. Странные сообщения вызвали панику среди жителей, и воющие звуки, издаваемые этим существом, не давали покоя людям всю ночь. Но не только странные звуки держали жителей в страхе: некоторые столкнулись лицом к лицу с тем, что было снаружи.
Описания, если им, конечно, можно верить, подтверждают, что в Коите был, по крайней мере, один оборотень. Рост существа составлял около 2 метров, оно могло прыгать в высоту до трёх метров. От создания исходил неприятный запах, а также было известно, что странное существо невосприимчиво к пулям – откровенно хотело на них чихать.
По некоторым данным, таинственный зверь был замечен разгуливающим по крышам домов. Некоторые жители даже пытались поймать оборотня, но безуспешно, часто травмируя себя, что ожидаемо, когда лазили по крышам в ночное время.
В течение многих ночей жители слышали волчий вой этого существа и видели тени в ночи. Однако никому не удалось поймать зверя.
Существует множество свидетельств людей, которые были очевидцами нападения оборотней из Коиты. Описание всех свидетелей оставалось неизменным. По словам очевидцев, оборотень был крупным, высоким существом, способным высоко прыгать. От него исходил мерзкий запах, и всякий раз, когда зверь оказывался рядом, собаки начинали захлёбываться лаем.
По словам одной из свидетельниц, она вместе с подругами сидела у костра. Внезапно они услышали, как что-то приближается к ним. Однако женщины не могли чётко разглядеть существо, так как дым от костра был слишком густым. Внезапно существо набросилось.
Люди пытались защититься с помощью оружия, но существо исчезло в темноте. Обнаруженные впоследствии следы указывали на то, что у загадочного ночного гостя были очень большие ступни, гораздо больше человеческих.
Ещё одним очевидцем стал патрульный по имени Альфонсо. В ночь на 10 апреля 2020 года Альфонсо и трое полицейских получили вызов из района Баррио-Нуэво в Коите. В течение нескольких дней местные жители жаловались на то, что слышат по ночам вой. Некоторые люди даже сообщали о том, что видели оборотней из Коиты.
Однако полицейский департамент впервые подключился к расследованию, и когда офицеры прибыли в район для проверки, Альфонсо что-то заметил. Согласно его более поздним показаниям, одним прыжком существо могло перепрыгнуть через двухметровый забор. Они даже видели, как существо не без изящества бродило по крышам.
Другой свидетель сообщил, что видел странное создание на своей крыше. Позже, утром, он сфотографировал следы. Другой житель, проживающий в небольшом ранчо за городом, сообщил, что застрелил одного из оборотней. Однако, к удивлению мужчины, пули не причинили порождению тьмы никакого вреда, и оно сбежало.
Никаких записей или реальных изображений оборотней из Коиты не существует. Отсутствие веских доказательств породило сомнения в том, реально ли вообще их существование. Ходили слухи, что мобильные телефоны и камеры начинали отказывать, как только странное существо приближалось к людям. Среди имеющихся доказательств были фотографии и видеозаписи следов крови и ног.
Появилось несколько теорий, связанных с оборотнями в Коите. Одним из логичных объяснений слухов было то, что звуки, которые слышали люди, были вполне реальными, настоящими и земными.
Это связано с наличием в Коите заповедников, в которых обитает множество видов животных. Ягуары, летучие мыши, совы, оцелоты и паукообразные обезьяны – все они могли быть причиной того, что очевидцы путались в темноте.
Согласно другой популярной теории, странные вервольфы обитали в близлежащем лесу, окружавшем гору Мейапак.
Горожане считали, что люди-волки стали выходить в населённые пункты Коиты из-за участившихся случаев вторжения в лесные массивы, где они обитали.
Другая известная теория гласила, что оборотни в Коите не были реальными существами. Они были лесными духами, которых потревожило вмешательство людей.
Ещё одна теория объясняла, что появление оборотней и вой могут быть проявлением коллективной истерии. Под ней понимается вспышка очень необычных характеристик, чувств и мыслей, разделяемых группой людей. Может быть, это просто всеобщее заблуждение?
Одна из теорий, ставшая весьма популярной, гласила, что оборотень был молодым адептом науализма – мексиканского верования в то, что люди могут превращаться в животных. Согласно этой теории, посвящённый превратился в животное, но не смог вернуться в первоначальный человеческий облик. Поэтому считалось, что науаль искал помощи, чтобы вернуться в свой настоящий облик.
Науализм происходит от древней традиции, появившейся в нескольких коренных культурах региона. Науаль считается человеком, обладающим особыми способностями менять свою форму с человеческой на животную. Человек, обладающий способностью превращаться в науаля, обычно делает это в ночное время.
Науали считались фигурами, которые пытались поддерживать порядок в общинах. Они даже ассоциируются с уважением к природе и известны тем, что нападают только на тех, кто этого заслуживает.
Но правда в том, что существование оборотней до сих пор остаётся загадкой. Отсутствие веских доказательств (как, впрочем, и опровержений) существования этого огромного существа не позволяет делать какие-либо выводы.
Всё, что знают жители Коиты, – это то, что они точно видели что-то там, в кромешной темноте ночи.
Источник:
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