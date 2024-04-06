Кап-Два – двухголовая гигантская мумия из Патагонии

История Кап-Два чаще всего встречается в британской прессе XX века. Но есть и более ранние записи об этом гиганте, существовавшие в XVII-XIX веках. В переводе с малайского название этого чуда означает «две головы».

Именно британские газеты стали отправной точкой распространения историй о двухголовом патагонском гиганте. Рост Кап-Два составляет около 3,7 метра, что делает его самым крупным человекоподобным существом.

Легенда об этом создании берёт свое начало в 1673 году. Гигантский человек ростом более 3,5 метров с двумя головами был пойман испанскими моряками и доставлен на их корабль. Испанцы привязали гиганта к мачте, но прежде чем моряки смогли доставить существо домой, оно вырвалось на свободу и в ходе потасовки получило смертельное ранение. Испанцы проткнули ему сердце после того, как монстр играючи расправился с четырьмя их товарищами.

Как и во всех подобных историях, Кап-Два исчез почти на два столетия. Следующие упоминания были связаны с его мумифицированным телом. Утверждалось, что процесс мумификации произошёл естественным путем, без вмешательства человека.