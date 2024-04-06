Кап-Два – двухголовая гигантская мумия из Патагонии

Гигантский, да ещё и двухголовый – это ли не чудо?
Патагония – поистине удивительное далёкое место. Это территория бескрайних земель, синего неба и высоких вершин, а также нетронутой дикой природы. И, возможно, здесь обитало нечто очень странное.
Кап-Два – это двухголовый гигантский криптид родом из Аргентины, который был обнаружен в XVII веке испанскими моряками.
Как и в случае со многими другими подобными созданиями, существует множество рассказов о его поимке и жизни. Считается, что его мумифицированные останки были привезены в Англию в XIX веке и демонстрировались в различных шоу. Однако недавние исследования поставили под сомнение достоверность этих сведений, и сегодня большинство людей считает, что это была мистификация, созданная с помощью таксидермии и грамотного пиара.
История Кап-Два чаще всего встречается в британской прессе XX века. Но есть и более ранние записи об этом гиганте, существовавшие в XVII-XIX веках. В переводе с малайского название этого чуда означает «две головы».
Именно британские газеты стали отправной точкой распространения историй о двухголовом патагонском гиганте. Рост Кап-Два составляет около 3,7 метра, что делает его самым крупным человекоподобным существом.
Легенда об этом создании берёт свое начало в 1673 году. Гигантский человек ростом более 3,5 метров с двумя головами был пойман испанскими моряками и доставлен на их корабль. Испанцы привязали гиганта к мачте, но прежде чем моряки смогли доставить существо домой, оно вырвалось на свободу и в ходе потасовки получило смертельное ранение. Испанцы проткнули ему сердце после того, как монстр играючи расправился с четырьмя их товарищами.
Как и во всех подобных историях, Кап-Два исчез почти на два столетия. Следующие упоминания были связаны с его мумифицированным телом. Утверждалось, что процесс мумификации произошёл естественным путем, без вмешательства человека.
В 1900 году Кап-Два стал одной из главных фигур цирка ужасов, прокатившись по всей Англии. В 1914 году поселился на пирсе Бирнбек в Уэстоне.
Следующие 45 лет Кап-Два провёл на выставке в районе Северного Сомерсета в Англии. В конце концов, в 1959 году его приобрёл лорд Томас Говард. Затем Говард продал его.
Похоже, что мумифицированный двухголовый гигант переходил от одного владельца к другому как эстафетная палочка. Пока не оказалась в Балтиморе. Многие люди приезжали исследовать странные останки. Большая часть специалистов считает, что это подделка. Но при этом с определёнными противоречиями.
Патагоны или патагонские гиганты, по слухам, были человекоподобными великанами, жившими в районах Аргентины и Чили. Их всегда описывали как людей вдвое выше обычного человека и сотни лет использовали для описания опасностей, связанных с путешествием в новый мир.
Первое упоминание об этих людях было получено от португальца Фернана Магеллана. Фернан утверждал, что видел великанов, когда исследовал побережье Южной Америки. В 1520-х годах он надеялся обогнуть весь мир. Один из выживших участников той экспедиции Антонио Пигафетта писал:
Однажды мы вдруг увидели на берегу порта голого человека гигантского роста, который танцевал, пел и бросал пыль себе на голову. Генерал-капитан (Магеллан) послал одного из наших людей к гиганту, чтобы тот в знак мира совершил те же действия. Сделав это, человек привёл великана на островок, где ждал генерал-капитан. Когда великан оказался в присутствии генерал-капитана и нас, он очень изумился и стал делать знаки одним пальцем, поднятым вверх, полагая, что мы пришли с неба. Он был так высок, что мы доставали ему только до пояса, и был хорошо сложен...
Эти рассказы были подтверждены голландским капитаном почти 100 лет спустя. Себальт де Веерт исследовал Южную Америку и Фолклендские острова в 1600 году. Он и другие члены его команды утверждали, что видели расу гигантов на побережье. В одной из записей говорится, что голландцы плыли по Магелланову проливу, когда наткнулись на странного вида кабанов, везущих гигантов с длинными волосами и красновато-коричневой кожей, которые были крайне агрессивны.
Так существует ли Кап-Два? Как и у многих подобных существ, есть много сторонников и противников его истинности. Некоторые утверждают, что это всего лишь результат работы умелого таксидермиста, изготовленный для создания шумихи. Но есть и те, что верят в истинность происхождения гиганта.
Люди, которые видели тело, утверждают, что на нём нет явных следов вмешательства. Также есть информация, что студенты из Университета Джона Хопкинса провели магнитно-резонансную томографию тела и пришли к выводу, что оно настоящее. Некоторые утверждают, что на теле нет никаких следов соединений или швов. В 1930-х годах два доктора, использовавшие радиологию, осмотрели его и не нашли доказательств того, что оно поддельное.
Однако главная проблема, связанная с идеей о том, что Кап-Два – настоящий, заключается в том, что у него неясное и противоречивое происхождение. Тот факт, что в течение многих лет он использовался в качестве экспоната выставок и шоу, также подрывает доверие к нему.
Логично, что если бы Кап-Два был настоящим, исследователи боролись бы за то, чтобы заполучить его и выставить в музее. Были бы предприняты серьёзные усилия по исследованию его ДНК и изучению происхождения. Однако это почему-то так и не было сделано. Что странно. Соответственно, нет никаких конкретных доказательств, способных подтвердить реальность мумии.
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Но,с другой стороны,если есть люди 2,5 метра,почему не допустить случай с тремя метрами?