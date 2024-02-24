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Байден как секс-машина. На Западе объяснили, что в спальне американский президент ещё ого-го!

Байден как секс-машина. На Западе объяснили, что в спальне американский президент ещё ого-го!

Автор:
24 февраля 2024 20:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джилл Байден.   США   америка   байден   гегемон   секс-машина   спальня   
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Рано вы списали мирового гегемона со счетов. Daily Mail сообщила своим читателям, что старина Джо Байден - это он на трапе самолёта падает, заговаривается и здоровается с пустотой, а в супружеской спальне он ещё огонь-дедушка! Не смотря на то, что на днях то же самое издание сообщило, что каждое утро Байден просыпается с аппаратом от задыхания во сне, прикрепленным к лицу.

Сколько бы ни было лет кандидату в президенты, хоть 81, как в данном случае, законы предвыборных кампаний никто не отменял. И согласно этим законам, незадолго до выборов, необходимо преподнести избирателям их кандидата во всей красе. Показать, так сказать, товар не только лицом, но и во всех других аспектах, подключив ключевые американские медиа.

Даже после 47 лет брака роман между президентом Джо Байденом и Джилл Байден еще далек от завершения. От поцелуев перед посадкой в самолет Air Force One до вечерних свиданий и того, что он представлялся «мужем Джилл

, - умиляется Daily Mail.

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Но в частной беседе президент раскрыл несколько очень рискованных секретов о том, почему их связь настолько сильна, к большому раздражению его жены.

Он приводит в ярость жену Джилл, шутя, что ключом к их 47-летнему браку является «хороший секс».

Его пикантный комментарий впервые был раскрыт Кэти Роджерс в ее будущей книге «Американская женщина: трансформация современной первой леди, от Хиллари Клинтон до Джилл Байден».

Президент дает этот супружеский совет своим помощникам «к большому огорчению своей жены», сообщает Роджерс, давний журналист New York Times в Белом доме».

Надо отметить, что неделю назад журналисты этого же издания через свои источники в Белом доме раскопали и опубликовали расписание типичного рабочего дня американского президента.

Итак:

7:00 — Байден просыпается в главной спальне на втором этаже Белого дома, где находится наедине с кошкой Уиллоу. Она же и будит его. Во рту у президента специальное устройство, которое не дает ему случайно задохнуться во время сна, поэтому иногда на его лице видны вмятины от ремней. В отличие от предшественников, Байден спит около 8 часов, хотя, например, Джордж Буш в 5:15 уже читал утреннюю прессу;

8:00 — Байден спешит (не спрашивайте) на щадящую тренировку с физиотерапевтом. Специалист пытается что-нибудь сделать с шаркающей походкой президента — с недавних пор замечено, что Байден носит антискользящие кроссовки. Далее президент идет завтракать;

10:00 — Байден заряжен и готов работать.

Но только до 16:00 — советники считают, что только в этот период президент в состоянии продуктивно выполнять свои обязанности. Обычно Байден работает из Овального кабинета и разговаривает по телефону, причем до половины звонков носят личный характер. Каждый день президент разговаривает со своим сыном Хантером, против которого сейчас ведется сразу несколько расследований. Около 14.00 Байден обедает;

17:00 — Байден решает, что пора сворачивать лавочку и завершает все публичные мероприятия. Он досиживает в Овальном кабинете до 19:00, а затем идет ужинать с женой. Вечером после продуктивного дня Джо предпочитает макароны. После этого президенту приносят доклад с новостями и итогами дня, который тот прочитывает перед сном. Баиньки американский президент отбывает в 23.00.

Источник:

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Метки: Джилл Байден.   США   америка   байден   гегемон   секс-машина   спальня   
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42  комментария
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34k
Ego sum qui sum 12 часов назад
Нетфликс обязан это экранизировать, вот им хорошее название:
"Член юрского периода"
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1k
Лимонадный Джо 9 минут назад
В постели он просто гладиатор! В смысле, что может только погладить.
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4k
OLDer Час назад
Трудяга "самоход".
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314
ivandike Час назад
Деменция, забывает что уже исполнил супружеский долг
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
В роли пассива он еще ого-го?
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206
Вик Тор 2 часа назад
Клевещут на старика.
Был бы таким немощным ,экскортниц бы на не приглашал.
Вот на фото с с 2 известными Б.
Одну знаю Йоланда зовут 2 порнооскара.
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206
Вик Тор Men In Black 49 минут назад
Земля стекловатой.
Всей маршруткой плачем.
Над убиенными Путиным Максимом Кузьминовым и Лехаимом Навальным.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
Дмитрий 5 часов назад
Для пенсионера вполне себе нормально. Встал. Кашки поел. С сынулькой пообщался. Вечером с женой увиделся(её же ещё всю ночь .....ахать придётся!). Прессу на ночь почитал и спать. Ах да! Ещё и жена!
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26k
Slawa49 5 часов назад
самоходный дед веселую жизнь сделал щеневмерликам)))
Ссылка www.youtube.com
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26k
Slawa49 5 часов назад
а с кем он в спальне еге-гей? и в качестве кого?
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0
Вячеслав 7 часов назад
Мне кажется, такой очевидный абсурд и ложь заталкивают исключительно с целью чёрного пиара. Типа «всё, ребята, дед п**дит чаще чем дышит, маразматические фантазии подъехали»
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73k
SAndre 8 часов назад
и правда, в постели он настоящий жеребец! Храпит, пердит и роняет "яблоки"
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10k
Trenzel2003 8 часов назад
Это была реклама фалоимитаторов. Очень качественный продукт, если Джилл не раскусила все 47 лет что ей вред старый маразматик.
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196
npocto__Makc 10 часов назад
Дед на приеме у сексопатолога:
Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
Дед, а лет тебе сколько?
85.
Дед, ну это же превосходно!
Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
Ну так и вы говорите!
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5k
slesarnick 10 часов назад
Пока есть нос, язык и пальцы, мужик - мужик.
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1k
СергейБернатович 10 часов назад
нудак, [мат] то старый
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258
Dmitry N 10 часов назад
Так под веществами оно стоит, прыгай кто хочт
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439
SergVR 10 часов назад
бИден. Пишется и произносится через букву И. проявляйте неуважение кша из-за поддержки нацистов на украине, а также против войн сша по всему миру
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24k
Valiko 10 часов назад
"Байден как секс-машина". Единственная ассоциация на это сравнение:
"Байден как секс-машина". Единственная ассоциация на это сравнение:Посмотреть
"Байден как секс-машина". Единственная ассоциация на это сравнение:
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1k
VSh 11 часов назад
Интересно, он сам то знает что в постели он огого?
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42k
Бабай 11 часов назад
Человеку пора о земле думать и репетировать встречу с гуриями.
Рассказывать что угодно не запрещено.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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