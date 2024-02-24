Байден как секс-машина. На Западе объяснили, что в спальне американский президент ещё ого-го!

Но в частной беседе президент раскрыл несколько очень рискованных секретов о том, почему их связь настолько сильна, к большому раздражению его жены.

Он приводит в ярость жену Джилл, шутя, что ключом к их 47-летнему браку является «хороший секс».

Его пикантный комментарий впервые был раскрыт Кэти Роджерс в ее будущей книге «Американская женщина: трансформация современной первой леди, от Хиллари Клинтон до Джилл Байден».

Президент дает этот супружеский совет своим помощникам «к большому огорчению своей жены», сообщает Роджерс, давний журналист New York Times в Белом доме».