Байден как секс-машина. На Западе объяснили, что в спальне американский президент ещё ого-го!

Рано вы списали мирового гегемона со счетов. Daily Mail сообщила своим читателям, что старина Джо Байден - это он на трапе самолёта падает, заговаривается и здоровается с пустотой, а в супружеской спальне он ещё огонь-дедушка! Не смотря на то, что на днях то же самое издание сообщило, что каждое утро Байден просыпается с аппаратом от задыхания во сне, прикрепленным к лицу.
Сколько бы ни было лет кандидату в президенты, хоть 81, как в данном случае, законы предвыборных кампаний никто не отменял. И согласно этим законам, незадолго до выборов, необходимо преподнести избирателям их кандидата во всей красе. Показать, так сказать, товар не только лицом, но и во всех других аспектах, подключив ключевые американские медиа.
Даже после 47 лет брака роман между президентом Джо Байденом и Джилл Байден еще далек от завершения. От поцелуев перед посадкой в самолет Air Force One до вечерних свиданий и того, что он представлялся «мужем Джилл
, - умиляется Daily Mail.
Но в частной беседе президент раскрыл несколько очень рискованных секретов о том, почему их связь настолько сильна, к большому раздражению его жены.
Он приводит в ярость жену Джилл, шутя, что ключом к их 47-летнему браку является «хороший секс».
Его пикантный комментарий впервые был раскрыт Кэти Роджерс в ее будущей книге «Американская женщина: трансформация современной первой леди, от Хиллари Клинтон до Джилл Байден».
Президент дает этот супружеский совет своим помощникам «к большому огорчению своей жены», сообщает Роджерс, давний журналист New York Times в Белом доме».
Надо отметить, что неделю назад журналисты этого же издания через свои источники в Белом доме раскопали и опубликовали расписание типичного рабочего дня американского президента.
Итак:
7:00 — Байден просыпается в главной спальне на втором этаже Белого дома, где находится наедине с кошкой Уиллоу. Она же и будит его. Во рту у президента специальное устройство, которое не дает ему случайно задохнуться во время сна, поэтому иногда на его лице видны вмятины от ремней. В отличие от предшественников, Байден спит около 8 часов, хотя, например, Джордж Буш в 5:15 уже читал утреннюю прессу;
8:00 — Байден спешит (не спрашивайте) на щадящую тренировку с физиотерапевтом. Специалист пытается что-нибудь сделать с шаркающей походкой президента — с недавних пор замечено, что Байден носит антискользящие кроссовки. Далее президент идет завтракать;
10:00 — Байден заряжен и готов работать.
Но только до 16:00 — советники считают, что только в этот период президент в состоянии продуктивно выполнять свои обязанности. Обычно Байден работает из Овального кабинета и разговаривает по телефону, причем до половины звонков носят личный характер. Каждый день президент разговаривает со своим сыном Хантером, против которого сейчас ведется сразу несколько расследований. Около 14.00 Байден обедает;
17:00 — Байден решает, что пора сворачивать лавочку и завершает все публичные мероприятия. Он досиживает в Овальном кабинете до 19:00, а затем идет ужинать с женой. Вечером после продуктивного дня Джо предпочитает макароны. После этого президенту приносят доклад с новостями и итогами дня, который тот прочитывает перед сном. Баиньки американский президент отбывает в 23.00.
Источник:
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"Член юрского периода"
Был бы таким немощным ,экскортниц бы на не приглашал.
Вот на фото с с 2 известными Б.
Одну знаю Йоланда зовут 2 порнооскара.
Жена потеряла мужа, дочь - отца. А для тупого кремлебота это повод для грязных шуток.
Всей маршруткой плачем.
Над убиенными Путиным Максимом Кузьминовым и Лехаимом Навальным.
Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
Дед, а лет тебе сколько?
85.
Дед, ну это же превосходно!
Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
Ну так и вы говорите!