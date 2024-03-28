Иноверцев спалили в тот момент, когда те осматривали мусорные ящики. "Специалисты" озверели и набросились на стражей порядка.
Вечером 20 марта курсант университета МВД в свободное время и в гражданской одежде шел по улице Стахановской, когда заметил пару мужчин, что-то внимательно рассматривающих у мусорных баков. Незнакомцы использовали фонарик, и его свет привлёк внимание курсанта. Он подошёл, предъявил удостоверение и поинтересовался, что тут происходит.
Знакомство с будущим полицейским в планы приезжих не входило, и они с кулаками набросились на курсанта. Потасовку заметил проезжающий мимо 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России. Он остановился и попытался отогнать напавших, однако навлёк их гнев на себя. Озверевшие парни избили и стража порядка, а затем забрав его личные вещи, скрылись.
Пострадавшие сообщили о случившемся коллегам и отправились в клинику - судя по фото, им была действительно необходима медпомощь.
Осторожно! Впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра фото!
Осторожно! Впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра фото!
Личности подозреваемых были установлены, по городу разослали ориентировку.
Спустя некоторое время напавшие на сотрудников полиции были задержаны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ, и у его фигурантов есть отличная перспектива ближайшие годы провести в сплочённом коллективе за колючей проволокой.
Источник:
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Большинство сочувствует родным погибших и пострадавших. Ну а кто-то опасается последствий.
сказать типа "рукой махаль телефон улетель ищем" мозгов не хватило? хотя с такими действиями мозгов походу просто нету. или обдолбанные?
Депортация очень желательна для таких
И ещё вопрос. Оперативных аботников МВД уже боевым приёмам не обучают?