Вечером 20 марта курсант университета МВД в свободное время и в гражданской одежде шел по улице Стахановской, когда заметил пару мужчин, что-то внимательно рассматривающих у мусорных баков. Незнакомцы использовали фонарик, и его свет привлёк внимание курсанта. Он подошёл, предъявил удостоверение и поинтересовался, что тут происходит.

Знакомство с будущим полицейским в планы приезжих не входило, и они с кулаками набросились на курсанта. Потасовку заметил проезжающий мимо 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России. Он остановился и попытался отогнать напавших, однако навлёк их гнев на себя. Озверевшие парни избили и стража порядка, а затем забрав его личные вещи, скрылись.

Пострадавшие сообщили о случившемся коллегам и отправились в клинику - судя по фото, им была действительно необходима медпомощь.