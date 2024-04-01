Полицейский проехал 1,5 км на капоте, чтобы задержать домушников

Министр МВД России пообещал наградить полицейских из Орска, которые самоотверженно бросились задерживать подозреваемых в квартирных кражах. Одному из правоохранителей даже пришлось прокатиться на капоте злоумышленников полтора километра, пока его не скинули на асфальт.

Благодаря камерам наружного наблюдения и видеозаписи из дома, который обчистили воры, оперативникам удалось установить личности злоумышленников. В одном из дворов Новотроицка правоохранители заметили машину, в которой находились подозреваемые. Те попытались скрыться, но полицейские, рискуя здоровьем, бросились на машину. Один из правоохранителей зацепился за дверь, но удержаться не смог, второй же запрыгнул на капот. Он разбил лобовое стекло, достал табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух, но преступников это не остановило. Тогда полицейский попытался выдернуть ключ из замка зажигания, но сидевший на пассажирском сидении мужчина ударил его несколько раз по руке, а водитель резко вильнул в сторону и сбросил стража порядка на асфальт.