Полицейский проехал 1,5 км на капоте, чтобы задержать домушников

Министр МВД пообещал наградить участвовавших в остросюжетном задержании правоохранителей.
Министр МВД России пообещал наградить полицейских из Орска, которые самоотверженно бросились задерживать подозреваемых в квартирных кражах. Одному из правоохранителей даже пришлось прокатиться на капоте злоумышленников полтора километра, пока его не скинули на асфальт.
Благодаря камерам наружного наблюдения и видеозаписи из дома, который обчистили воры, оперативникам удалось установить личности злоумышленников. В одном из дворов Новотроицка правоохранители заметили машину, в которой находились подозреваемые. Те попытались скрыться, но полицейские, рискуя здоровьем, бросились на машину. Один из правоохранителей зацепился за дверь, но удержаться не смог, второй же запрыгнул на капот. Он разбил лобовое стекло, достал табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух, но преступников это не остановило. Тогда полицейский попытался выдернуть ключ из замка зажигания, но сидевший на пассажирском сидении мужчина ударил его несколько раз по руке, а водитель резко вильнул в сторону и сбросил стража порядка на асфальт.
"Произошедшее могло бы стать сюжетом захватывающего фильма. Чтобы взять домушников с поличным, одному из оперативников пришлось полтора километра проехать на капоте их автомобиля и применить огнестрельное оружие", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Скрыться преступникам всё же не дали. Подоспели коллеги самоотверженных полицейских и задержали преступников. Отмечается, что в автомобиле находились двое мужчин 41 и 43 лет и 15-летний пасынок одного из них. Также в машине полицейские нашли некоторые вещи, ранее украденные из частных домов.
В отношении задержанных возбудили несколько уголовных дел по ст. 158 УК РФ (кража). Взрослых подозреваемых отправили в СИЗО. Вскоре следователи возбудят на задержанных ещё два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
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