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Необычные мужские причёски от барбера из США

Необычные мужские причёски от барбера из США

Автор:
29 марта 2024 15:12
Сообщество : Юмор
Метки: barber   Прикол   барбершоп   забавно   мужские прически   мужские стрижки   стиль   фото   
1066
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Роб из Лос-Анджелеса - барбер. Известен он в соцсетях благодаря своему таланту делать необычные мужские причёски. Несмотря на своеобразный стиль, у парикмахера нет отбоя от клиентов! Его фишка - оформлять стрижки с лицами знаменитостей. Но есть и другие вариации. Перед вами работы барбера с аудиторией 2 млн подписчиков!

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А вы бы рискнули сделать стрижку у такого мастера?

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Метки: barber   Прикол   барбершоп   забавно   мужские прически   мужские стрижки   стиль   фото   
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Carex Час назад
Не одной мужской прически не увидел.
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−11
Игорь 20 минут назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Eсли оставите контакты, то я готов веpнyть с пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйста, номеp телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (баланс номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1567 постов (1523 в горячем)

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