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Роб из Лос-Анджелеса - барбер. Известен он в соцсетях благодаря своему таланту делать необычные мужские причёски. Несмотря на своеобразный стиль, у парикмахера нет отбоя от клиентов! Его фишка - оформлять стрижки с лицами знаменитостей. Но есть и другие вариации. Перед вами работы барбера с аудиторией 2 млн подписчиков!
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А вы бы рискнули сделать стрижку у такого мастера?
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Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего. Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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