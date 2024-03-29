Необычные мужские причёски от барбера из США

Роб из Лос-Анджелеса - барбер. Известен он в соцсетях благодаря своему таланту делать необычные мужские причёски. Несмотря на своеобразный стиль, у парикмахера нет отбоя от клиентов! Его фишка - оформлять стрижки с лицами знаменитостей. Но есть и другие вариации. Перед вами работы барбера с аудиторией 2 млн подписчиков!