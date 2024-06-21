30 примеров, когда градостроители постарались на славу

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Красоты городского планирования часто остаются без внимания, но благодаря стараниям авторов World Urban Planning мы можем увидеть это великолепие. На странице представлены аэроснимки живописных берегов Копакабаны, инновационных инфраструктур Саудовской Аравии, пышной зелени Нидерландов и многое другое. Мы выбрали фотографии, которые выделяются на фоне других.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аэросъёмка город квартал мир планировка урбанистика
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