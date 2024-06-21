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30 примеров, когда градостроители постарались на славу

30 примеров, когда градостроители постарались на славу

Автор:
21 июня 2024 11:30
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: аэросъёмка   город   квартал   мир   планировка   урбанистика   
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Красоты городского планирования часто остаются без внимания, но благодаря стараниям авторов World Urban Planning мы можем увидеть это великолепие. На странице представлены аэроснимки живописных берегов Копакабаны, инновационных инфраструктур Саудовской Аравии, пышной зелени Нидерландов и многое другое. Мы выбрали фотографии, которые выделяются на фоне других.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэросъёмка   город   квартал   мир   планировка   урбанистика   
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2  комментария
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Денис 37 минут назад
Красиво на картинке и если сидеть дома. Если куда то надо то везде видны места постоянных пробок.
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Hitriy Zhuk 37 минут назад
Комментарий к фото
7ая картинка это вообще звездчатая цитадель или типа того.
При чем тут урбанисты-онанисты?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3052 поста (2879 в горячем)

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