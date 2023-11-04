Тайна подземного города

Подземелье – область таинственная, загадочная и опасная. Писатели и режиссёры посвящают этой теме свои работы. А диггеры лезут в поисках особых находок и острых ощущений.
Несмотря на существование современных методик исследования, тайну города Пинара в Турции пока так и не смогли разгадать. Этот древний город укрылся на глубине порядка 80 метров под землёй.
После обнаружения странного объекта на его раскопки ушло более 5 лет. И это с учётом использования техники. А сколько же времени понадобилось на строительство подземного города, глубина которого – 18 ярусов? Об этом можно только догадываться.
На трёх верхних этажах встречаются здания самой разной направленности и формы. Причём они не построены отдельно, а именно выдолблены прямо в скальной породе.
Изначальной гипотезой археологов стала версия, что находка – это обычный город мёртвых. Такие некрополи были распространённым явлением в том же Древнем Египте. Но углублённые исследования показали, что ни останков, ни признаков присутствия живых людей не имеется.
Попытки отыскать какие-то признаки цивилизации снаружи – форпост или городскую стену тоже оказались безрезультатными. Косвенные признаки позволили предположить воздействие какого-то серьёзного природного катаклизма. К примеру, взрыва. Но даже в такой ситуации, как и в случае с эпидемией или войной, какие-то следы присутствия людей, их деятельности, жизни и быта всё равно сохранились бы.
До того, как город Пинара был обнаружен, в Турции уже находили подземные города. Но максимальная глубина составила всего 8 этажей.
Упоминание о Пинаре как о процветающем богатом подземном городе нашлось только в одном источнике. Но сведения обрывочны. И понять по ним ни причины создания такого масштабного объекта, на строительство которого понадобились бы десятки лет и тысячи людей, ни причины его резкого запустения так и не удалось.
Пинара продолжает оставаться одним из самых загадочных архитектурно-исторических объектов.
Источник:
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Пинара - один из крупнейших городов Древней Ликии, основанный приблизительно в 5в до н.э. В 334г до н.э. был завоеван Великим Александром Македонским, а в 133г до н.э. присоединился к Римской республике.
Там были описаны множество находок, которые ни как не могут вписаться в современное описание истории человечества.
Их обычно убирают в запасники музеев с надписью, "не понятно"
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Самые известные, это цепочки и остатки инструмента найденные в глыбах угля.
Или карта Антарктиды, без ледяного покрова.
Или огромные рисунки на земле, которые можно увидеть только летая над землей
Или погибший индийский город, где все указывает на ядерный взрыв, и радиация и воздействия сверх температуры и эпицентр (даже описание ядерной войны в индуисской мифологии) но так как вроде несколько тысяч такого быть не могло, пока учёные думают.
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В общем загадок ещё много