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Тайна подземного города

Тайна подземного города

Автор:
04 ноября 2023 19:07
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Пинара   Строительство   Турция   Ярус   архитектура   город   история   объект   подземелье   
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Подземелье – область таинственная, загадочная и опасная. Писатели и режиссёры посвящают этой теме свои работы. А диггеры лезут в поисках особых находок и острых ощущений.

Несмотря на существование современных методик исследования, тайну города Пинара в Турции пока так и не смогли разгадать. Этот древний город укрылся на глубине порядка 80 метров под землёй.

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После обнаружения странного объекта на его раскопки ушло более 5 лет. И это с учётом использования техники. А сколько же времени понадобилось на строительство подземного города, глубина которого – 18 ярусов? Об этом  можно только догадываться.

На трёх верхних этажах встречаются здания самой разной направленности и формы. Причём они не построены отдельно, а именно выдолблены прямо в скальной породе.

Изначальной гипотезой археологов стала версия, что находка – это обычный город мёртвых. Такие некрополи были распространённым явлением в том же Древнем Египте. Но углублённые исследования показали, что ни останков, ни  признаков присутствия живых людей не имеется.

Попытки отыскать какие-то признаки цивилизации снаружи – форпост или городскую стену тоже оказались безрезультатными. Косвенные признаки позволили предположить воздействие какого-то серьёзного природного катаклизма. К примеру, взрыва. Но даже в такой ситуации, как и в случае с эпидемией или войной, какие-то следы присутствия людей, их деятельности, жизни и быта всё равно сохранились бы.

До того, как город Пинара был обнаружен, в Турции уже находили подземные города. Но максимальная глубина составила всего 8 этажей.

Упоминание о Пинаре как о процветающем богатом подземном городе нашлось только в одном источнике. Но сведения обрывочны. И понять по ним ни причины создания такого масштабного объекта, на строительство которого понадобились бы десятки лет и тысячи людей, ни причины его резкого запустения так и не удалось.

Пинара продолжает оставаться одним из самых загадочных архитектурно-исторических объектов.

Источник:

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Метки: Загадка   Пинара   Строительство   Турция   Ярус   архитектура   город   история   объект   подземелье   
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5  комментариев
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167
iskra 2 часа назад
В Турции есть ещё Деринкую,не менее интересный.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 минут назад
Автор, конечно спасибо за пост, но надо добавить немного информации:
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Пинара - один из крупнейших городов Древней Ликии, основанный приблизительно в 5в до н.э. В 334г до н.э. был завоеван Великим Александром Македонским, а в 133г до н.э. присоединился к Римской республике.
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7k
Андрей Крылов 15 минут назад
Много загадочного и древнего есть в Турции. Вот только сами турки к тому не имеют ни какого отношения. Они захватчики и паразиты. Пришлый народ Хотя живут уже много сотен лет на оккупированных территориях, но так и есть. Не родные они в "своей" Турции.
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21k
иванов дмитрий 42 минуты назад
Однажды мне попалась книга "запретная археология"
Там были описаны множество находок, которые ни как не могут вписаться в современное описание истории человечества.
Их обычно убирают в запасники музеев с надписью, "не понятно"
.
Самые известные, это цепочки и остатки инструмента найденные в глыбах угля.
Или карта Антарктиды, без ледяного покрова.
Или огромные рисунки на земле, которые можно увидеть только летая над землей
Или погибший индийский город, где все указывает на ядерный взрыв, и радиация и воздействия сверх температуры и эпицентр (даже описание ядерной войны в индуисской мифологии) но так как вроде несколько тысяч такого быть не могло, пока учёные думают.
.
В общем загадок ещё много
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27k
Сталкер 2 часа назад
Ну очень информативный пост.
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