Тайна подземного города

После обнаружения странного объекта на его раскопки ушло более 5 лет. И это с учётом использования техники. А сколько же времени понадобилось на строительство подземного города, глубина которого – 18 ярусов? Об этом можно только догадываться.

На трёх верхних этажах встречаются здания самой разной направленности и формы. Причём они не построены отдельно, а именно выдолблены прямо в скальной породе.