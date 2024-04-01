Овечка Долли – не первый клон! Краткая история клонирования и современное положение дел

Какое животное клонировали первым? В смысле, овечку Долли? Нет, это неправильный ответ! К тому моменту, как знаменитое парнокопытное увидело свет, технологии клонирования животных развивались уже более 70 лет! И, конечно, она была далеко не первым клоном на планете.
Прежде всего, клонирование в дикой природе — не редкость. Выращивание картошки через клубни — клонирование. Сотни видов животных владеют партеногенезом — способом размножения, при котором яйцеклетка удваивает свои хромосомы и превращается в клон своей матери. А однояйцевые близнецы — клоны друг друга!
Иными словами, механизмы для клонирования природа создала самостоятельно, человеку нужно было лишь научиться ими пользоваться. Но инструкций нам не выдали, потому и освоение методов растянулось на десятилетия. Первое успешное клонирование в лабораторных условиях произошло аж в 1924 году. Немецкий эмбриолог Ганс Шпеманн извлёк ядро из клетки тритона, после чего пересадил его в эмбриональную клетку другого тритона. И клетка продолжила развиваться! За эту маленькую операцию исследователь в итоге получил Нобелевскую премию.
Но вырастить амфибию до взрослого состояния у него не вышло. Это получилось лишь у профессора зоологии из Оксфорда по имени Джон Гёрдон. Именно он разработает методику извлечения ядер из клеток кишечника головастиков с целью их дальнейшей пересадки в икру в 1958 году. Правда, доказать, что опыт прошёл корректно, он сможет лишь 12 лет спустя, с появлением технологии маркирования ядер. Так шпорцевые лягушки стали первыми искусственными клонами.
И потом понеслось. Опыт повторяли учёные из других стран, а через несколько лет появились успешные эксперименты по клонированию рыб. Но вот вырастить клона млекопитающего не получалось никак. Ведь яйцеклетки зверей нужно аккуратно извлечь, лишить их родного ядра, вставить чужое, после чего имплантировать обратно. А они, между прочем, за пределами женского организма вообще существовать не должны!
И тут отличились советские учёные. В 1987 году команда исследователей под руководством Левона Михайловича Чайлахяна смогла слить воедино клетку крысиного эмбриона и яйцеклетку, после чего получившуюся химеру вернули в лоно матери. Большая часть полученных эмбрионов не увидели свет, но некоторые успешно родились и прожили вполне типичную крысиную жизнь.
Лишь в 1996 году, спустя 44 года после первого клонирования, на свет появилась овечка Долли. И тоже не без проблем. Потребовалось 277 (!) попыток, прежде чем клонированная яйцеклетка успешно имплантировалась в матку матери, прошла все стадии эмбриогенеза и превратилась в молодую овечку.
К настоящему времени люди научились клонировать 24 вида млекопитающих: от кошек с собаками до макак и оленей. А ещё технология дала неожиданное ответвление — ЭКО. При экстракорпоральном оплодотворении сперматозоид вводят прямо в эмбрион при помощи методов, очень близких к методам генной инженерии. Благодаря ЭКО по всему миру родилось около 7 миллионов человек!
Источник:
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Без бредятинки, к сожалению, не обошлось. Эмбрион - это стадия развития организма, которому предшествует оплодотворение сперматозоидом. Без оплодотворения не будет и эмбриона человека.