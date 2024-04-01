Овечка Долли – не первый клон! Краткая история клонирования и современное положение дел

Но вырастить амфибию до взрослого состояния у него не вышло. Это получилось лишь у профессора зоологии из Оксфорда по имени Джон Гёрдон. Именно он разработает методику извлечения ядер из клеток кишечника головастиков с целью их дальнейшей пересадки в икру в 1958 году. Правда, доказать, что опыт прошёл корректно, он сможет лишь 12 лет спустя, с появлением технологии маркирования ядер. Так шпорцевые лягушки стали первыми искусственными клонами.