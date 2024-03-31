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«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой

«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой

Автор:
31 марта 2024 20:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижегородская область   бор   курсант   перцовка   подростки   форма   
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За неделю до этого он сделал коррекцию зрения.

В городе Бор Нижегородской области компания подвыпивших девиц привязалась к курсанту морского училища.

Я их не знал, увидел впервые. Они начали до меня докапываться из-за моей униформы. Слово за слово и они начали меня бить. Я пытался решить всё мирным путем, но они были, похоже, под градусом. В конце концов их это просто выбесило и они залили меня перцовкой, - рассказал молодой человек.

Самая активная девица распылила перцовку, её подруги снимали всё на камеру, потом выложили ролик в сеть. Правда, очень быстро удалили, но интернет помнит всё.

К счастью, обошлось без последствий для зрения. Хотя курсант всего неделю назад сделал коррекцию зрения.

Слава Богу, мы быстро приехали в больницу, где мне сделали промывку и закапали в глаза. Меня осмотрели, сказали, никаких серьёзных осложнений нет, химический ожог из-за перцовки пройдёт.

Местная жительница сообщила, что эти подростки не впервые общаются с силовиками:

К моему удивлению, полиция очень хорошо знает этих девочек, но воз и ныне там. Я разговаривала с детьми и подростками. Они рассказали всё, что видели, а также просили не называть их имена, так как боятся этих девушек. У данных девушек абсолютно бесконтрольное поведение. Они часто выпивают, могут избить точно так же и остаться безнаказанными.

«Безнаказанность» девушек сейчас под большим вопросом - МВД организовало проверку инцидента, подключилась и прокуратура.


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Метки: Видео   Нижегородская область   бор   курсант   перцовка   подростки   форма   
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26  комментариев
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143
Анатолий 2 часа назад
Курсант молодец. Мог бы и расплющить шмар. Но молодец. Этих шмар жизнь накажет. Курсанту здоровья с глазами.
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20k
babuby 8 минут назад
Народ един? Народ всячески поддерживает? ....
"Рога надо отшибать" вот таким вот подросткам!
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15k
Иван Иваныч 10 минут назад
А в чем проблема, что бы у шмар зубы повылетали?
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12k
Толян 22 минуты назад
ну че, опять Бастрыкина ждём?
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11k
kaboza Полчаса назад
Вангую...
Не удивлюсь если кто-то из мокрощелок или их таких-же "яжматьсуканетрожьмоюлапочку" замазаны, ибо как объяснить, что они на глазу у ментов, а бесоебят по полной.
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31k
AzuveR Полчаса назад
"«Безнаказанность» девушек сейчас под большим вопросом - МВД" Какие на буй это девушки ? Это отмороженные прошмы,нормальных людей из этих шмар уже не получиться , Впаять по полной и на малолетку. Родителям, влупить конский штраф. Пацану,здоровья.
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Маленький городок. Полиция их знает, но ничего не делает. 100% они дочки какого-нибудь влиятельного бизнесмена или чиновника.
Интересно, Бастрыкин будет возбуждаться или без него полиция/прокуратура отработают?
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1k
asd Полчаса назад
Вполне возможно - это дети, родственники уважаемых родителей. Например, полицейских или прокурорских. Или дети уважаемых диаспор. А может быть и то и другое одновременно.
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30k
Ваня 42 минуты назад
еще раз напомню, как можно легко поднять себе статью на ровном месте...
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15k
Vital Idol 54 минуты назад
Честь мундира надо защищать! Без вариантов, тем более по утверждению афтара, они не знакомы... А он её не обрюхатил и свалил в кругосветку....
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28k
ПаганецЪ Час назад
Их знают. Хорошо. Надеть балаклавы, подловить и поломать носы. Предупредить, что в следующий раз поломаем ноги. Утихнут моментально.
И не надо стонать, что "онижедевочки". Отмороженная мразь не имеет пола и возраста.
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804
Maksim Час назад
Небольшие наблюдения:
1) девица нападает на курсанта, который не проявляет в её сторону активных действий, потом девица достаёт из кармана баллончик и продолжает агрессию уже с применением баллончика. В этот момент баллончик из средств защиты переквалифицируется в с средства нападения, соответственно меняется и статья УК - из обычного хулиганства в действия группы по предварительному сговору*, с применением специальных средств. Тут им от 7 до 10 строгого режима светит. Даже если несовершеннолетние - специальная колония, по достижению совершеннолетия перевод в колонию строгого режима уже для взрослых.
2) Вроде простая ситуация - не понравилась униформа... Но! Эта униформа вроде как военно-морского училища, т.е. форма ВМФ РФ. По сути - девицы явно недовольны и занимаются дискредитацией вооруженных сил РФ. А по новым законам - это достаточно тяжкое правонарушение. Причем любой их защитничек (папики или родители), особенно занимающие должности, подлежат проверке на лояльность.
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6k
Александр Час назад
Ну у нас как? Пока Александр Иванович Бастрыкин не подключится, "воз и ныне будет там"...
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Этих [мат] будут пи333дить по-тихому и без свидетелей
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32k
Axel 2 часа назад
Ппц. Судя по видео, оператор фанат Minecraft
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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