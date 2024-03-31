«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой

За неделю до этого он сделал коррекцию зрения.
В городе Бор Нижегородской области компания подвыпивших девиц привязалась к курсанту морского училища.
Я их не знал, увидел впервые. Они начали до меня докапываться из-за моей униформы. Слово за слово и они начали меня бить. Я пытался решить всё мирным путем, но они были, похоже, под градусом. В конце концов их это просто выбесило и они залили меня перцовкой, - рассказал молодой человек.
Самая активная девица распылила перцовку, её подруги снимали всё на камеру, потом выложили ролик в сеть. Правда, очень быстро удалили, но интернет помнит всё.
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К счастью, обошлось без последствий для зрения. Хотя курсант всего неделю назад сделал коррекцию зрения.
Слава Богу, мы быстро приехали в больницу, где мне сделали промывку и закапали в глаза. Меня осмотрели, сказали, никаких серьёзных осложнений нет, химический ожог из-за перцовки пройдёт.
Местная жительница сообщила, что эти подростки не впервые общаются с силовиками:
К моему удивлению, полиция очень хорошо знает этих девочек, но воз и ныне там. Я разговаривала с детьми и подростками. Они рассказали всё, что видели, а также просили не называть их имена, так как боятся этих девушек. У данных девушек абсолютно бесконтрольное поведение. Они часто выпивают, могут избить точно так же и остаться безнаказанными.
«Безнаказанность» девушек сейчас под большим вопросом - МВД организовало проверку инцидента, подключилась и прокуратура.
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"Рога надо отшибать" вот таким вот подросткам!
Не удивлюсь если кто-то из мокрощелок или их таких-же "яжматьсуканетрожьмоюлапочку" замазаны, ибо как объяснить, что они на глазу у ментов, а бесоебят по полной.
Интересно, Бастрыкин будет возбуждаться или без него полиция/прокуратура отработают?
И не надо стонать, что "онижедевочки". Отмороженная мразь не имеет пола и возраста.
1) девица нападает на курсанта, который не проявляет в её сторону активных действий, потом девица достаёт из кармана баллончик и продолжает агрессию уже с применением баллончика. В этот момент баллончик из средств защиты переквалифицируется в с средства нападения, соответственно меняется и статья УК - из обычного хулиганства в действия группы по предварительному сговору*, с применением специальных средств. Тут им от 7 до 10 строгого режима светит. Даже если несовершеннолетние - специальная колония, по достижению совершеннолетия перевод в колонию строгого режима уже для взрослых.
2) Вроде простая ситуация - не понравилась униформа... Но! Эта униформа вроде как военно-морского училища, т.е. форма ВМФ РФ. По сути - девицы явно недовольны и занимаются дискредитацией вооруженных сил РФ. А по новым законам - это достаточно тяжкое правонарушение. Причем любой их защитничек (папики или родители), особенно занимающие должности, подлежат проверке на лояльность.
Думаю, максимум на учет поставят, а самом запредельном случае дадут год-полтора условно. Но твой вариант мне очень нравится.