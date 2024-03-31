«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой

К счастью, обошлось без последствий для зрения. Хотя курсант всего неделю назад сделал коррекцию зрения.

Слава Богу, мы быстро приехали в больницу, где мне сделали промывку и закапали в глаза. Меня осмотрели, сказали, никаких серьёзных осложнений нет, химический ожог из-за перцовки пройдёт.

Местная жительница сообщила, что эти подростки не впервые общаются с силовиками:

К моему удивлению, полиция очень хорошо знает этих девочек, но воз и ныне там. Я разговаривала с детьми и подростками. Они рассказали всё, что видели, а также просили не называть их имена, так как боятся этих девушек. У данных девушек абсолютно бесконтрольное поведение. Они часто выпивают, могут избить точно так же и остаться безнаказанными.

«Безнаказанность» девушек сейчас под большим вопросом - МВД организовало проверку инцидента, подключилась и прокуратура.