На Дальнем Востоке чемпион области по борьбе сорвал выступление подросткового танцевального коллектива из-за «непристойного вида» одной из участниц

Но гражданин посчитал такой наряд вызывающим, поэтому вмешался в остановил представление. И стал отсчитывать подростка за её наряд «дамы лёгкого поведения».

Организатор мероприятия пошла заступаться за девчонку, но мужчина выбил телефон у неё из рук.