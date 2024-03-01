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На Дальнем Востоке чемпион области по борьбе сорвал выступление подросткового танцевального коллектива из-за «непристойного вида» одной из участниц

На Дальнем Востоке чемпион области по борьбе сорвал выступление подросткового танцевального коллектива из-за «непристойного вида» одной из участниц

Автор:
01 марта 2024 14:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дальний Вотоск   Фестиваль   мужчина   подростки   скандал   танец   тц   южно-сахалинск   
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13-летнюю девочку в юбке и кофте он принял за даму лёгкого поведения.

В одном из ТЦ в Южно-Сахалинске проводили фестиваль. На нём со своим номером выступал и подростковый танцевальный коллектив. На него и обратил внимание посетитель ТЦ, позже выяснилось, что это экс-чемпион области по панкратиону. Ему не понравился внешний вид 13-летней девочки: она была в юбке поверх спортивных шорт и кофте с длинным рукавом.

Но гражданин посчитал такой наряд вызывающим, поэтому вмешался в остановил представление. И стал отсчитывать подростка за её наряд «дамы лёгкого поведения».

Организатор мероприятия пошла заступаться за девчонку, но мужчина выбил телефон у неё из рук.

Он оскорбил и меня. Девочки были напуганы, я решила снять происходящее на видео. Однако мужчина просто выбил телефон из рук с такой силой, что на моей руке остался синяк.

Теперь борцом за нравственность занимается полиция, она уже начала проверку инцидента.

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Метки: Видео   Дальний Вотоск   Фестиваль   мужчина   подростки   скандал   танец   тц   южно-сахалинск   
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17  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Откуда столько подобных людей появилось? Что не день, то очередной представитель полиции моды, блюстителя нравов и прочее. Ну вот откуда лезут?
И так, для справки, видеосъемка была не его конкретно, а нарушения общественного порядка. Раз он угрожал. А вот повреждение или уничтожение чужого имущества, вот тут статья УК. И, надеюсь, она будет.
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926
Андрей Граф 2 минуты назад
тупая не образованная обезьяна!
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51k
Элек Мек Полчаса назад
Е.б.л.о не испорченное интеллектом.
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18k
Alex ASK 40 минут назад
Ослолюб не понимает своим маленьким мозгом, что его правила действуют только в его ауле. Ну так надо ему об этом напомнить, отправить без права возвращения.
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12k
Том Сойер 43 минуты назад
Утомили уже эти бородатые дешёвые клоуны, мразота конченная - у женщины из рук телефон выбил, боребц за нравственность х.уев, таких пидо.ров надо писдить жёстко, можно пальцев 8 сломать - чтобы помнил у,йобок недоделанный, что нельзя себя так вести в цивилизованном обществе.
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21k
Shtoppi 48 минут назад
видимо у этого примата недостаток внимания и неконтролируемая жажда власти, а на поднявшейся волне борьбы за нравственность, для таких персонажей с явными психическими отклонениями, появилась относительно безопасная возможность реализовать свои мании на практике под прикрытием благих дел.
так же вполне возможно что данный гражданин педофил с фиксацией на определенный типаж жертвы и который просто увидел возможность вступить в контакт с объектом своего вожделения.
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11k
Vacony 49 минут назад
чемпион по панкретиону выглядят как КМС в бухаловке или литрболу ...
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39k
АнтонПолднев 52 минуты назад
В 24 часа в родной аул, порядок наводить.
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12k
Том Сойер 52 минуты назад
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17k
Kostick 53 минуты назад
ждём извинений.
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13k
geminisf 56 минут назад
Чурка возбудилась
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August

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