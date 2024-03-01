На Дальнем Востоке чемпион области по борьбе сорвал выступление подросткового танцевального коллектива из-за «непристойного вида» одной из участниц

13-летнюю девочку в юбке и кофте он принял за даму лёгкого поведения.
В одном из ТЦ в Южно-Сахалинске проводили фестиваль. На нём со своим номером выступал и подростковый танцевальный коллектив. На него и обратил внимание посетитель ТЦ, позже выяснилось, что это экс-чемпион области по панкратиону. Ему не понравился внешний вид 13-летней девочки: она была в юбке поверх спортивных шорт и кофте с длинным рукавом.
Но гражданин посчитал такой наряд вызывающим, поэтому вмешался в остановил представление. И стал отсчитывать подростка за её наряд «дамы лёгкого поведения».
Организатор мероприятия пошла заступаться за девчонку, но мужчина выбил телефон у неё из рук.
Он оскорбил и меня. Девочки были напуганы, я решила снять происходящее на видео. Однако мужчина просто выбил телефон из рук с такой силой, что на моей руке остался синяк.
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Теперь борцом за нравственность занимается полиция, она уже начала проверку инцидента.
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И так, для справки, видеосъемка была не его конкретно, а нарушения общественного порядка. Раз он угрожал. А вот повреждение или уничтожение чужого имущества, вот тут статья УК. И, надеюсь, она будет.
так же вполне возможно что данный гражданин педофил с фиксацией на определенный типаж жертвы и который просто увидел возможность вступить в контакт с объектом своего вожделения.