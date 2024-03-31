Чемпион России по роллер-спорту насмерть разбился на соревнованиях в клубе «Жесть»

Его в критическом состоянии доставил в больницу, но спасти не смогли.
Роман Богрец - 36-летний чемпион страны по скейт-кроссу и тренер роллер-школы Skate Town. Был одним из самых известных спортсменов в этой дисциплине: активно продвигал катание на спортивных роликах и обучал детишек.
Вчера он выступал на турниру по роликовому кроссу в питерском клубе «Жесть» и получил смертельные травмы прямо на стартах. Роман потерял контроль и на высокой скорости влетел в бетонную конструкцию. В результате получил тяжелейшую травму головы и переломы ребёр. В больницу его доставили уже в состоянии клинической смерти.
Несмотря на все усилия врачей, спортсмен скончался не приходя в сознание.
На видео момент падения спортсмена. И небольшой отрывок перед смертельной травмой. На нём видно, что Роман упал и до этого, так что теперь у многих появились вопросы: то ли роллер был явно не в форме и ему вообще не стоило выступать, то ли покрытие трека не соответствовало стандартам. А может произошла трагическая случайность и у атлета поехала нога, хотя это странно, если речь идёт о чемпионе России. В этом уже будут разбираться эксперты.
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Как сообщили в пресс-службе Федерации роллер-спорта России:
Горький исход несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас. ФРСР выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Богреца.
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Ну судьба что ли....по другому не сказать.
Погиб хороший человек. Если вы не понимаете этого вида спорта - продолжайте заниматься своим ( а скорее - продолжайте сидеть в любимом кресле и отращивать пузо, нормальный любитель спорта никогда не будет обсирать другой вид спорта), но зачем чушь то писать ?
Почему бетонное сооружение с углами не имело мягкой защиты?
Странное вообще занятие