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Чемпион России по роллер-спорту насмерть разбился на соревнованиях в клубе «Жесть»

Чемпион России по роллер-спорту насмерть разбился на соревнованиях в клубе «Жесть»

Автор:
31 марта 2024 17:27
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Роман Богрец   Санкт-Петербург   Чемпион   ролики   смерть   соревнования   
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Его в критическом состоянии доставил в больницу, но спасти не смогли.

Роман Богрец - 36-летний чемпион страны по скейт-кроссу и тренер роллер-школы Skate Town. Был одним из самых известных спортсменов в этой дисциплине: активно продвигал катание на спортивных роликах и обучал детишек.

Вчера он выступал на турниру по роликовому кроссу в питерском клубе «Жесть» и получил смертельные травмы прямо на стартах. Роман потерял контроль и на высокой скорости влетел в бетонную конструкцию. В результате получил тяжелейшую травму головы и переломы ребёр. В больницу его доставили уже в состоянии клинической смерти.

Несмотря на все усилия врачей, спортсмен скончался не приходя в сознание.

На видео момент падения спортсмена. И небольшой отрывок перед смертельной травмой. На нём видно, что Роман упал и до этого, так что теперь у многих появились вопросы: то ли роллер был явно не в форме и ему вообще не стоило выступать, то ли покрытие трека не соответствовало стандартам. А может произошла трагическая случайность и у атлета поехала нога, хотя это странно, если речь идёт о чемпионе России. В этом уже будут разбираться эксперты.

Как сообщили в пресс-службе Федерации роллер-спорта России:

Горький исход несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас. ФРСР выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Богреца.

Источник:

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Метки: Видео   Роман Богрец   Санкт-Петербург   Чемпион   ролики   смерть   соревнования   
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15  комментариев
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23
Друг Человека Час назад
Причина смерти - комбинация всех описанных здесь факторов. Видно, что он постоянно запинается. А значит - не в лучшей форме. Странный и опасный спорт. Фактически - тот же паркур. Только ещё и на роликах.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Минуту назад
Вот кроме фразы "нелепая смерть" ничего не подберу, вроде он не должен был въехать в эту стену, ну никак не должен! Ведь эту трассу он знает как никто!
Ну судьба что ли....по другому не сказать.
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29k
Matrosskin 8 минут назад
RIP. Действительно - легенда в роликах ( по крайней мере в СПб), можно сказать - эталон. Знал его косвенно - знаком с его учениками, он тренировал не только детей но и взрослых. Все отзываются как о очень классном по жизни человеке и отличном профи. Перед соревнованиями он был полностью в форме ( и естественно - трезвый, это для одного из петухов-комментаторов ниже), да и не тот это старт по значимости, чтоб на него любой ценой попадать.
Погиб хороший человек. Если вы не понимаете этого вида спорта - продолжайте заниматься своим ( а скорее - продолжайте сидеть в любимом кресле и отращивать пузо, нормальный любитель спорта никогда не будет обсирать другой вид спорта), но зачем чушь то писать ?
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250
golubtcov31@mail.ru 12 минут назад
Спорт вреден!
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10k
Maddy8 12 минут назад
Если никто никогда не травмировался на этом моменте, то никто просто о таком и не думал, но странно, что туда даже кусок спортивного мата не прикрутили.
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25k
MrGod 14 минут назад
Всякое говно приравнивают к спорту.......
Почему бетонное сооружение с углами не имело мягкой защиты?
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33
Саша 15 минут назад
Да и уй .. с ним, помер походу ,как и хотел! К лангоньерам.
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64
ya da Полчаса назад
Может не трезв был?
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375
Александр Портениер 39 минут назад
Шахматы помогут прожить дольше
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153
r3mba4 Александр Портениер Полчаса назад
главное чтобы соперник быстро думал. В быстрые шахматы, например. А то заскучаешь, заснешь, а там ферзь или офицер.
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6k
klop 43 минуты назад
Может на такие острые углы нужно мини маты устанавливать?
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14k
Григорий Бабкин 52 минуты назад
С каких ху*ёв ЭТО спорт? Давайте тогда любую ху*йню, где что-то делают, спортом называть. Сидит лупень и дрочит - дрочиллер. Мастер дрочильного спорта. И т. д.
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209
Чубака Час назад
По металлическим конструкциям не особо хорошее будет сцепление на роликах...
Странное вообще занятие
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2727 постов (2682 в горячем)

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