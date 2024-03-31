Чемпион России по роллер-спорту насмерть разбился на соревнованиях в клубе «Жесть»

Вчера он выступал на турниру по роликовому кроссу в питерском клубе «Жесть» и получил смертельные травмы прямо на стартах. Роман потерял контроль и на высокой скорости влетел в бетонную конструкцию. В результате получил тяжелейшую травму головы и переломы ребёр. В больницу его доставили уже в состоянии клинической смерти.

Несмотря на все усилия врачей, спортсмен скончался не приходя в сознание.

На видео момент падения спортсмена. И небольшой отрывок перед смертельной травмой. На нём видно, что Роман упал и до этого, так что теперь у многих появились вопросы: то ли роллер был явно не в форме и ему вообще не стоило выступать, то ли покрытие трека не соответствовало стандартам. А может произошла трагическая случайность и у атлета поехала нога, хотя это странно, если речь идёт о чемпионе России. В этом уже будут разбираться эксперты.