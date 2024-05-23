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Полезное дело: в Японии проводят соревнования по сбору мусора

Полезное дело: в Японии проводят соревнования по сбору мусора

Автор:
23 мая 2024 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Добрые дела   Разное   Япония   мусор   полезное   соревнование   соревнования   чистота   экология   японцы   
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В Японии ежегодно проводят соревнования, помогающие всей планете. Это SpoGomi — соревнования, в которых команды собирают мусор в течение определённого времени и на определённой территории. Японцы — снова молодцы!

SpoGomi — уникальные соревнования в Японии, которые запустили в 2008 году в качестве мотивации к сбору мусора. Название происходит от слов «спорт» и «гоми»: последнее в переводе с японского означает «мусор». Цель соревнований — помочь окружающей среде, которая страдает от мусора, и противостоять климатическому кризису. По сообщениям организаторов SpoGomi, около 80 процентов мусора в океане поступает с суши, и сбор мусора — это «последняя линия обороны», чтобы не допустить сильных загрязнений.

В настоящее время этот вид спорта настолько популярен, что соревнования проводятся по всему миру, включая первый Кубок мира SpoGomi, который прошел в Японии в ноябре 2023 года. В нем приняли участие представители 20 стран и всех префектур Японии, а первое место заняла команда Великобритании. На соревнованиях действует множество правил. Команды состоят из трёх-пяти человек, которые должны собрать как можно больше мусора на определённой территории и за определённое время.

Чаще всего на сбор мусора отводится час, а на его сортировку — ещё 20 минут. Некоторые виды мусора могут быть особенно опасны для окружающей среды и их сложнее обнаружить — за такие виды отходов команды получают больше баллов. Больше всего баллов (100) можно получить за сбор окурков. Согласно другим правилам, команды не могут собирать мусор из уличных урн. Также нельзя собирать крупногабаритные предметы. Во время сбора мусора не приветствуется использование транспорта: так как проект поддерживает облагораживание окружающей среды, участников просят собирать мусор пешком.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   Разное   Япония   мусор   полезное   соревнование   соревнования   чистота   экология   японцы   
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Александр 42 минуты назад
а, мусорит кто?
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17k
Элитный тигр 17 минут назад
Аффтар, прежде чем такую муйню писать, посмотри хотя-бы фильмы документальные про японцев или съезди туда. Японцы - величайшие свиньи. Вы просто не представляете, сколько мусора там на обочинах дорог и в прилегающих лесах. В городах да, чисто, потому что вот такие "соревнования" устраивают. А то "японцы после себя на трибунах убираются"... А срать вообще зачем надо было?
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4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Победителю разрешают забрать трофеи себе.
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34
Дядя Витя Час назад
С Фукусимой лучше б разобрались!
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1723 поста (1666 в горячем)

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