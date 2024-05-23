Полезное дело: в Японии проводят соревнования по сбору мусора

Чаще всего на сбор мусора отводится час, а на его сортировку — ещё 20 минут. Некоторые виды мусора могут быть особенно опасны для окружающей среды и их сложнее обнаружить — за такие виды отходов команды получают больше баллов. Больше всего баллов (100) можно получить за сбор окурков. Согласно другим правилам, команды не могут собирать мусор из уличных урн. Также нельзя собирать крупногабаритные предметы. Во время сбора мусора не приветствуется использование транспорта: так как проект поддерживает облагораживание окружающей среды, участников просят собирать мусор пешком.