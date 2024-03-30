Собаку, сунувшую голову в колесо, пришлось спасать с помощью плазменного резака

Собака породы лабрадор по кличке Дейзи отличается любопытством — видимо, именно оно заставило её сунуть голову в отверстие запасного автомобильного колеса.
Пожарные из Франкинвилля (Нью-Джерси, США) поспешили на выручку животному, голова которого застряла, и спасательная операция получилась не самой простой. Сначала Дейзи пытались освободить, смазав ей голову и шею мыльной водой. Потом в ход пошло масло. Но увы — пленница никак не хотела выскальзывать из колеса.
Тогда лейтенант Брэндон Вольпе вспомнил, что в его гараже лежит плазменный резак. Так что Дейзи посадили в машину и повезли к Брэндону в гости. Тут, правда, собака запаниковала, так что на неё пришлось накинуть противопожарное одеяло. Но зато мучения остались позади, ведь колесо успешно срезали, и через пять минут собака была свободна.
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