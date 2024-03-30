Собаку, сунувшую голову в колесо, пришлось спасать с помощью плазменного резака

Тогда лейтенант Брэндон Вольпе вспомнил, что в его гараже лежит плазменный резак. Так что Дейзи посадили в машину и повезли к Брэндону в гости. Тут, правда, собака запаниковала, так что на неё пришлось накинуть противопожарное одеяло. Но зато мучения остались позади, ведь колесо успешно срезали, и через пять минут собака была свободна.



