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Собаку, сунувшую голову в колесо, пришлось спасать с помощью плазменного резака

Собаку, сунувшую голову в колесо, пришлось спасать с помощью плазменного резака

Автор:
30 марта 2024 12:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   застряла   песик   помощь   сасение   собака   
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Собака породы лабрадор по кличке Дейзи отличается любопытством — видимо, именно оно заставило её сунуть голову в отверстие запасного автомобильного колеса.


Пожарные из Франкинвилля (Нью-Джерси, США) поспешили на выручку животному, голова которого застряла, и спасательная операция получилась не самой простой. Сначала Дейзи пытались освободить, смазав ей голову и шею мыльной водой. Потом в ход пошло масло. Но увы — пленница никак не хотела выскальзывать из колеса.


Тогда лейтенант Брэндон Вольпе вспомнил, что в его гараже лежит плазменный резак. Так что Дейзи посадили в машину и повезли к Брэндону в гости. Тут, правда, собака запаниковала, так что на неё пришлось накинуть противопожарное одеяло. Но зато мучения остались позади, ведь колесо успешно срезали, и через пять минут собака была свободна.


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Метки: Видео   животные   застряла   песик   помощь   сасение   собака   
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8  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
Меня всегда в ступор вводят такие истории - ежели куда влезть сумел, то при наличии мозгов и не впадая в панику точно так же и вылезти сможешь - случалось мне в детстве и башкой в заборе застрять, и в аентиляционном коробе, и руки совать в дыры-шели. Вроде, заклинило тебя, но сразу сам себе: "Так, без паники... а как влез?" Ну, собака, зачастую, существо бессмысленное, но вы то профессионалы!
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1k
Миша 3 минуты назад
Морда у пса выразительная
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6k
Babangdida 18 минут назад
Т.е. в таком большом городе нет "ножниц" для жести, которыми смятый капот машин и арматуру обрушенных конструкций режут? И пренепременно надо было плазменный резак, а не обыкновенную болгарку? Или Брендон хотел похвастаться коллегам приобретением? :)
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60
usla2000 23 минуты назад
Как бы это стандартный случай. Собаки, котики, еноты, барсуки, постоянно лезут в колеса. На моей памяти кошек и енотов освобождал. Чем этот случай "вау, уникальный", я не понял. Для поколения, которые живых собачек только по телеку видели?
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7k
satra Час назад
Любой лабрадор, спустя 10 секунд после того, как его вытащили из задницы : "Побежали веселиться дальше!".
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6k
sumrаknn 2 часа назад
1-2 литра и пары минут хватило бы
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